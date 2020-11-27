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Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

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№ 131 от 27 ноября 2020

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«Лекарство есть, оно всего лишь стоит денег» Подкаст «Что Нового?»

Начнет ли государство лечить больных СМА?

Общество7

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Препарат «Спинраза», лекарство для пациентов со спинальной мышечной атрофией внесли в перечень жизненно необходимых лекарств. Это дает надежду на спасение детей, которые медленно умирают без лечения на глазах у своих родителей.

О том, почему для «Новой» это самая большая победа в 2020 году, как велась борьба с чиновниками, и что самое сложное происходило на этом пути — корреспонденты «Новой» Елизавета Кирпанова и Анна Артемьева, в новом выпуске подкаста «Что нового». 

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В выпуске упоминались:

Ссылки на социальные сети героев можно найти внутри фильма.
 

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Теги:
подкаст, что нового?, новая газета, фонды, орфанные лекарства, спинальная атрофия, спинраза

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