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№ 131 от 27 ноября 2020Читать номер
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«Лекарство есть, оно всего лишь стоит денег» Подкаст «Что Нового?»
Начнет ли государство лечить больных СМА?
«Новая газета»редакция
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Препарат «Спинраза», лекарство для пациентов со спинальной мышечной атрофией внесли в перечень жизненно необходимых лекарств. Это дает надежду на спасение детей, которые медленно умирают без лечения на глазах у своих родителей.
О том, почему для «Новой» это самая большая победа в 2020 году, как велась борьба с чиновниками, и что самое сложное происходило на этом пути — корреспонденты «Новой» Елизавета Кирпанова и Анна Артемьева, в новом выпуске подкаста «Что нового».
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В выпуске упоминались:
- Фильм «Дорогие люди»;
- Фонд «Семьи СМА»;
- Фонд «Помощь семьям СМА»;
- Благотворительный фонд «Дом с маяком».
Ссылки на социальные сети героев можно найти внутри фильма.
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