«Ответа я так и не услышал»

У памятника «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в парке Академика Сахарова в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В апреле прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов дал указание подготовить проект переустройства части парка имени Сахарова. Как рассказал «Новой» председатель правления союза организаций «Союз Чернобыль» академик РАЕН Василий Найда, Беглов согласился с предложенной чернобыльцами идеей объединить уже установленные в парке памятник жертвам радиационных аварий и катастроф и Колокол мира (подарен Петербургу японцами в 1988 году) в единый мемориал, добавив тематическую площадку и Аллею ликвидаторов-чернобыльцев.

«Несмотря на то что подобное переустройство не было запланировано и в бюджете на него не было предусмотрено средств, губернатор распорядился подготовить проект и выделить на это деньги, — говорит Василий Найда. — Как нам стало известно, он слово сдержал,

на переустройство было выделено от 300 до 350 миллионов рублей. Только вот куда эти деньги делись, нам непонятно».

В апреле 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. В ликвидации ее последствий приняло участие более 600 тысяч человек из всех республик бывшего СССР. В настоящее время в СЗФО проживает около 33 тысяч ликвидаторов.

«26 апреля для нас значимый день, — рассказывает ликвидатор из Гатчины Василий Цветков. — По возможности в этот день мы приезжаем в Питер, к памятнику жертв аварий и катастроф. 9 августа, в день памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, торжественные мероприятия проходят у Колокола мира. Было бы правильно объединить эти монументы в единый комплекс с Аллеей чернобыльцев».

«Мой отец служил срочную на атомной подводной лодке, а после института стал оператором ЭВМ на Ленинградской атомной станции. Мы жили в Сосновом Бору, поселке, который обслуживал ЛАЭС. Мне было девять лет, когда случилась авария на Чернобыльской станции. Я помню, как папа сказал: «Но нас это еще коснется». Через четыре месяца после аварии на ЛАЭС пришел приказ сформировать бригаду специалистов для работы в Чернобыле. Папа вызвался сам. Когда я выросла и спросила, зачем он это сделал, он ответил: «Там пацанов хотели послать, которые ни жизни не видели, ни детей не успели родить. А у меня уже вы были». Он умер в 1995 году от лейкоза в возрасте 45 лет. Я считаю, что своим поступком мой отец спас не одну жизнь и заслуживает увековечивания памяти...»

Это строки из письма петербурженки Светланы Веденеевой губернатору Беглову с просьбой разрешить строительство мемориала в парке имени Сахарова. Она рассказала, что таких историй среди тех, кого сейчас называют ликвидаторами, очень много. «Они все герои, — говорит Светлана, — и одинаково заслуживают, чтобы их подвиг не был забыт».

«Колокол Мира». Фото: wikipedia.org

После того как Беглов дал необходимые распоряжения, архитектурное бюро «АрхКомплекс» разработало проект мемориала, который устроил и чернобыльцев, и чиновников. 6 мая 2020 года проект одобрили на заседании Комитета по благоустройству. 8 мая генпроектировщику переоборудования парка (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» — подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации) выдали распоряжение завершить проект, чтобы к 35-летию аварии появился общий мемориал, посвященный памяти всех, кто пострадал от радиационных катастроф.

12 ноября на совещании в Комитете по благоустройству Василий Найда спросил у заместителя председателя комитета Оксаны Гусевой, почему остановлены работы по переустройству парка Сахарова и куда потрачены деньги, выделенные Бегловым на обустройство мемориала.

«Ответа я так и не услышал, — говорит Найда. — А 19 ноября на странице ВКонтакте администрации Калининского района, на территории которого расположен парк Сахарова, вдруг появляется общественное голосование по переустройству парка. Где Аллеи ликвидаторов нет! И весь проект по устройству мемориала, вроде бы утвержденный, никак не фигурирует. Вместо этого предлагается какой-то совершенно сырой проект с пешеходными дорожками».

По словам Найды, 24 ноября должны были подводиться итоги голосования. Но когда академик позвонил, чтобы уточнить время и место, он с удивлением узнал, что ответственная за проект переустройства парка Оксана Гусева ушла в отпуск и никакого совещания не будет. А о судьбе проекта мемориала и Аллеи ликвидаторов никто ничего сказать не может.

«Мы уже обратились в администрацию города с требованием пояснить, что же происходит с парком Сахарова и планами по переустройству, — говорит Василий Григорьевич. —

Если мы не получим ответа, а мемориал так и не будет готов к 35-летию, мы намерены бойкотировать намеченные на 26 апреля 2021 года торжественные мероприятия».

Пресс-служба Комитета по благоустройству сообщила «Новой», что о претензиях чернобыльцев они знают, но комментировать ситуацию пока не готовы: «Мы обязательно ответим на все вопросы чернобыльцев. Никакого саботажа распоряжений губернатора нет и быть не может. В ближайшее время наши специалисты подготовят аргументированный подтвержденный документами ответ на сложившуюся ситуацию».

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