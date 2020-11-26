Наши команды получили по очку

После финального свистка в Риме, где «Лацио» отправил три горячих привета в гнездо птенцов «Газпрома», мне вспомнился Карлсон, который на все проколы отвечал Малышу так: «Да ведь это ж пустяки. Дело-то житейское. Стоит ли волноваться по такому поводу?» Наверное, стоит. И прежде всего, тем, кто из года в год сбрасывает в бездонную дыру под названием «российский футбол» миллионы евро...

Начать же разбор пролетов хочется с Тины Канделаки. Вернее, со слов генерального продюсера «Матч ТВ». Говоря о тенденциях спортивного телевидения, а также целях и задачах, Тина Гивиевна поделилась новым слоганом на ближайшую пятилетку: «Нет на "Матче" — нет в спорте». Конечно, все это в планах. Тем не менее триумф Даниила Медведева на итоговом теннисном турнире ATP в Лондоне страна не увидела. Родной хоккей на канале — по большим праздникам. Даже фигурное катание с горя укатило на Первый. Получается, что на сегодня в спорте у нас есть лишь бои без правил, не стареющий Сильвестр Сталлоне в роли Рокки, дартсмены из Англии и Уэльса и многострадальные футболисты.

Вот только живы ли последние, или просто делают вид?

Великий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов перед матчами 4-го тура метко выстрелил по кислым мишеням в бутсах: «Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 Мая. Наш футбол — позор всего национального спорта. Игрокам нужна критика, а их никто не критикует». Прав Александр Иванович, ох как прав.

Комментатор Георгий Черданцев, пытавшийся в ночном эфире оправдать неудачу «Зенита» в Вечном городе тем, что парни с берегов Невы совершили 13 перелетов за 19 дней (мол, «сказалась усталость»), вызывал смех и стыд одновременно. «Краснодару», уступившему дома «Севильи» «на флажке», эксперты с «Матча» тоже особо не напихали. Потому что черно-зеленые «боролись и старались», но «не повезло».

Однако сложно привлечь к себе фортуну правильным местом, если впервые пробиваешь по испанским воротам перед самым антрактом.

Неповоротливый «Локомотив», вытянувший нулевую ничью в дождливом Мадриде, голкипера «Атлетико» Яна Облака вообще не напрягал. Но подопечные Марко Николича, все еще сохраняющие шансик на 1\8 финала, по крайней мере, бегали и рубились. В отличие от того же «Зенита», опустившего лапки к середине тайма.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Атлетико» (Испания, Мадрид) и ФК «Локомотив», 26 ноября 2020 года. Фото: РИА Новости

И ругать нерадивых «кудесников», похоже, бесполезно. В их уши давно ничего не влетает. Они «оглохли» и не восприимчивы даже к тренерским установкам. «Мы в полной боевой готовности и покажем свою силу», — заявлял рулевой южан Мурад Мусаев. «Мы должны сконцентрироваться, чтобы добиться в Италии виктории», — утверждал зенитовский коуч Сергей Семак. Но сонные пешеходы из Питера и Краснодара привычно спотыкались уже на 3-й и 4-й минутах. Ну и как, простите, достучаться до замученных бедняжек?

Вот Станислав Черчесов, чья сборная пятикратно опростоволосилась в Сербии, обвинил в грандиозной лени армейского нападающего Федора Чалова? А в ответ руководство ЦСКА обозвало усатого специалиста физруком. Конструктивно? Еще как! Короче, все лают, а кривой российский караван идет. Или падает. Впрочем, какая разница…

Объясняя поражение от «Лацио» и «газпромовский» провал в целом, Артем Дзюба указал на проблемы с менталитетом: «пока мы будем зажиматься и чего-то бояться, ничего у нас не склеится». С раскрепощенным донельзя форвардом, сумевшим, кстати, забить мяч престижа на «Стадио Олимпико», я бы согласился. Если бы в составе «Зенита» финтили лишь ребята с русским паспортом. Но какие ментальные вирусы у Барриоса, Ловрена, Сантоса и Малкома, за которых было заплачено более 80 миллионов евро? А что не так с психологией и мироощущением у недешевых краснодарских легионеров: шведов Классона, Ольссона и Берга, бразильца Кайо, француза Кабеллы и эквадорца Рамиреса?

А я скажу. Обрусели ребятки, избалованные Сергеем Галицким, который радует их гонорарами, не соответствующими их уровню.

Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче с ФК «Лацио». Фото: РИА Новости

Впрочем, это касается и аборигенов, привыкших получать, а не зарабатывать. Знаете, что на эти претензии дружно отвечают сами футболисты? Мы не виноваты, что нам столько платят…

К слову, владелец «Спартака» Леонид Федун, чья команда отдыхает от еврокубков, причину краха отечественных клубов в Старом Свете определил так: «Все лежит в экономической плоскости. Мы находимся в четвертом дивизионе по объемам финансирования. Бюджеты клубов сократились на 50 процентов. Мы не в состоянии купить квалифицированных футболистов». Потрясающая точка зрения.

Непонятно одно: каким образом якобы плохая финансовая ситуация позволяет «обедневшим» патронам назначить, к примеру, спартаковцу Роману Зобнину и железнодорожнику Федору Смолову оклады в 3 000 000 евро? У полдюжины игроков «Зенита» в контрактах прописаны похожие суммы. Дзюбе положено и вовсе 3,6 миллиона евро, а инертному бразильцу Малкому — 6,5. Это больше, чем зарплата основного вратаря «Милана» Доннаруммы, прыгающего по углам за шесть. А самый богатый игрок «Лацио», супербомбардир Чиро Иммобиле, имеет в год 2,5 млн евро. У остальных «орлов» выходит за тот же период «лимон» с копейками. И кто, спрашивается, на коне въезжает в плей-офф Лиги чемпионов?

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус недавно посоветовал ограничить жалованье российского футболиста 120 миллионами рублей в год. Я бы эту сумму разделил еще на десять как минимум. Но ведь клубы премьер-лиги на подобный «нищенский» шаг не пойдут никогда.

Наш футбол — это отдельное закрытое государство, где футболисты, менеджеры и тренеры на протяжении десятилетий курсируют из клуба в клуб, распиливая бюджетные средства или личные средства богатеньких владельцев. И ладно если бы на европейском зеленом газоне была отдача в виде положительного результата... Но откуда ему, результату, взяться, когда ко всему прочему наше внутреннее первенство со странными матчами, лимитом на легионеров, неквалифицированными судьями и прочими агентскими штучками напоминает болото, которое засасывает по пояс и убивает желание развиваться и двигаться вперед.

Какой выход из порочного круга? На мой взгляд, есть два варианта. Первый — запретить российский футбол законодательно. Но это утопия. Даже ФИФА здесь бессильна. Второй путь — радикально реформировать унылый чемпионат. Прекрасную идею предложил, как ни странно, все тот же Георгий Черданцев:

следует сократить количество команд премьер-лиги до двенадцати и играть в три круга с плей-офф.

Такой ход, от себя добавлю, наверняка повысил бы конкуренцию и, соответственно, общий уровень турнира. Но на подобный «риск» тоже, уверен, никто не решится. Как и на возвращение системы «весна–осень», при которой мы хотя бы пинали мячик летом…

Руководство же премьер-лиги сейчас думает о том, как бы освоить сотни миллионов рублей, внедрив со следующего сезона Fan ID — систему для регистрации болельщиков. Зачем? Чтобы снизить количество проблемных фанатов и уменьшить число неприятных инцидентов на стадионах.

В ковидную эпоху это актуально как никогда.