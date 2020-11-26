Усы без надежды

Победителю прощается все, побежденному не прощается ничего. Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» ничем не отличался от себя двухлетней давности. Шутки грубоватые, сравнения на грани, многим даже нравилось. Он и до сборной России с прессой всегда общался слегка свысока, позволяя себе и откровенное хамство. До чемпионата мира хамил зло, после — по-доброму, снисходительно, потому что позволял результат. Пусть и не выдающийся, но для сборной России более чем достойный, отлично вписавшийся в общее ощущение эйфории от футбольного праздника. А сейчас Станислав Саламович не учел, что индульгенция выдана не пожизненно, а обстоятельства изменились кардинально. И получил от футбольного сообщества по полной программе — в соотношении нападающих и защитников тренера примерно «десять к одному».

И его, и сборную, безусловно, перехвалили. Она действительно давала поводы для оптимизма, но чрезмерность похвал настораживала.

Воспринимать происходящее трезво не помогали даже периодически получаемые пощечины, и не только от грандов. Они никак не могли поколебать слишком быстро внедренные в общественное сознание тезисы: сборная прогрессирует, Черчесов знает, что делает, тактика однобокая, но эффективная — рейтинг потихоньку улучшается, слабым и середнякам не проигрываем. Отбор к Евро-2020, казалось, полностью подтвердил ожидания: задачу выхода в финальную стадию решили, а что с Бельгией сыграли беспомощно, так это же номер один мирового рейтинга.

Осени с групповым турниром Лиги наций ждали с оптимизмом. Коронавирус внес свои коррективы, но не мог же он фатально изменить ситуацию, тем более что соперники в лице Сербии, Турции и Венгрии грозной силой не выглядели. В сентябре первые два тура вывели сборную России в лидеры, в октябре две домашние ничьи вселили легкую тревогу, ноябрь поражением в Стамбуле и разгромом в Белграде окончательно разрушил иллюзии. Беда даже не в том, что Россия уступила первую строчку венграм, о которых футбольный мир давно забыл, — благодаря тому, что в шести матчах подряд сборная Черчесова не одержала ни одной победы, команда опустилась в третью корзину накануне жеребьевки квалификационного турнира чемпионата мира — 2022. То есть мы гарантированно получим в соперники топ-сборную плюс еще одну просто сильную, чего давно не случалось. Так как напрямую в финальную часть выходят лишь десять победителей групп, шансы поехать в Катар резко уменьшаются. Правда, тема мрачных перспектив в студии «Матч ТВ» если и затрагивалась, то вскользь. Хватало сегодняшних ощущений от финиша сезона.

Черчесов не был готов отбиваться. Он привык объяснять неразумным, почему даже осторожные намеки на проблемы — несостоятельны. Сейчас же он вынужден был отвечать на прямые вопросы, потому что входить в положение один из трех журналистов, а именно Денис Казанский, не собирался.

Ничего особо скандального не произошло. На прямые острые вопросы тренер если и отвечал, то криво. Свою вину в случившемся если и признавал, то очень завуалированно, в основном ссылаясь на обстоятельства (травмы, коронавирус, неоптимальный состав, нехватку времени, слабую интенсивность внутреннего чемпионата, нужное подчеркнуть). Упирал на то, что глобальная задача выхода на Евро решена. Позволил себе покритиковать нескольких футболистов, отметившись, как обычно, парой афористичных фраз. Про братьев Миранчуков и Федора Чалова: «Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот «золотой актив». Про излишнее доверие к нападающему Антону Заболотному, который завалил пару-тройку убойных голевых моментов в Белграде:

«По мне лучше «бездарный» Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает».

Манера при этом была привычная — сверху вниз. Что, мягко говоря, не отвечало моменту, но вполне соответствовало модному верховному политическому тренду: чем обиднее прокол и тяжелее вина, тем сильнее надо хамить. В итоге резонанс от итогового интервью превзошел реакцию на белградский «ночной позор» с 0:5 от немотивированной сборной Сербии.

Негодованием болельщиков дело не ограничилось: на следующий день в бой вступила тяжелая артиллерия в лице «Спартака», а после высказался и ЦСКА. Владелец красно-белых Леонид Федун мягко посетовал, что штаб сборной не прореагировал на просьбу не перегружать больное колено нападающего Александра Соболева, в результате чего форварду потребовалась операция. Красно-синие, обидевшись на критику игроков ЦСКА, пошли дальше: не стесняясь в выражениях, указали «физруку» Черчесову настоящее его место. Непривычно оскорбительный тон по адресу креатуры Кремля намекал на то, что и наверху Черчесовым тоже сильно недовольны.

Нет, сейчас его никто снимать не будет. Ему только намекнули, что еще один провал — и недавнего героя отдадут на съедение «по просьбам трудящихся». Время для такого решения может наступить еще по ходу отбора к чемпионату мира, в крайнем случае — летом 2021-го, после финальной стадии Евро.

Почти неизбежная, на мой взгляд, отставка будет констатацией того факта, что наш футбол, которому прочили небывалый подъем после домашнего чемпионата мира, стремительно летит вниз по наклонной. Туда ему, наверное, и дорога.