«Альтернативным сценариям» отказано

В процессе по делу о крушении под Донецком малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Гаагском окружном суде объявлен перерыв до 1 февраля. Попытки защиты затянуть начавшуюся 9 марта досудебную стадию не имели успеха.

В течение ноябрьского блока слушаний адвокаты досконально разбирали представленный прокуратурой обвинительный документ, выискивая нестыковки и пробелы, требуя дополнительных следственных действий.

Как уже писала «Новая газета», на этой стадии суд фактически свелся к состязанию между прокуратурой и защитой Олега Пулатова. Военный пенсионер из России согласился участвовать в процессе и нанял международную бригаду адвокатов. Остальные подозреваемые — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко — процесс проигнорировали, и их судят заочно.

На заседании 25 ноября председательствующий судья Хендрик Стейнхейс полтора часа перечислял запросы на дополнительные расследования, поданные защитой, и объяснял, почему тот или иной запрос принимается или (значительно чаще) отклоняется. В итоге суд отклонил и просьбу защиты предоставить дополнительное время для расследования альтернативных сценариев авиакатастрофы.

Судья Стейнхейс заявил, что

суд считает бессмысленным проводить дальнейшее расследование и устраивать допросы свидетелей по большинству вопросов, повторяемых защитой.

Если ранее проведенное расследование не дало результата, то повторный запрос проделать то же самое в тех же обстоятельствах не приведет к иному, резонно заметил он.

Стейнхейс сказал, что защита не представила четкого альтернативного сценария расследования, в то время как информация о других гипотезах крушения лайнера уже была включена в материалы дела. Итак, суд сосредоточится на версии, изложенной судебными следователями Совместной следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов: ракетная установка «Бук», которая использовалась для поражения гражданского самолета, была взята из российской военной части и перевезена через границу.

И вообще, заметил судья, перед стороной защиты не стоит задачи доказывать альтернативные сценарии происшедшего. Задача адвокатов — доказать невиновность своего подзащитного. Если обвинение не сможет доказать обратное, он будет оправдан. Но тянуть время нет смысла.

Тем не менее суд признал обоснованными некоторые запросы защиты. Например, о назначении эксперта российского концерна «Алмаз-Антей», чтобы задать ему вопросы о возможном применении ЗРК «Бук». Или о возможности поговорить с командиром 53-й российской бригады, чья ракетная установка, как установлено следователями, была из-под Курска перевезена на восток Украины.

Фото: EPA

Правда, Россия всегда отрицала свою причастность и выдвигала альтернативные версии, которые следователи отвергали как неподтвержденные доказательствами. Стейнхейс отметил, что Российская Федерация прежде отказывала в запросах на оказание юридической помощи. Но не исключил, что реакция Москвы может измениться, если запрос будет направлен от обвиняемого или его защиты.

И еще. Прокуратура заявила о желании допросить в качестве свидетеля Сергея Дубинского, и суд разрешил это.

В дни прошлых заседаний перед судебным комплексом в Схипхоле активно проявляла себя «группа общественности», в том числе русскоязычной, которая привлекала внимание журналистов и родственников погибших к «альтернативным версиям» катастрофы «Боинга», распространяла фильм, снятый платформой Bonanza Media («Бонанса медиа»), а в день прошлого заседания представила видеоинтервью Дубинского этому ресурсу. Тот заявлял о готовности и желании сотрудничать со следствием.

В интервью Дубинский сказал, что не имеет никакого отношения к крушению MH17, но готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия, касающиеся катастрофы. Интервью должно состояться на территории России, и вопросы должны ему быть предоставлены заранее.

Судья согласился, считая, что показания Дубинского могут помочь процессу. При всей сомнительности репутации проекта Bonanza Media, который позиционирует себя как «платформа для независимых журналистов». Он основан бывшей журналисткой RT Яной Ерлашовой и голландским блогером Максом ван дер Верффом специально для продвижения «альтернативных версий» катастрофы MH17, том числе истории уничтожения лайнера украинским истребителем. Издания The Insider и Bellingcat рассказали о связи проекта с бывшим ГРУ и даже называли его куратором полковника Сергея Чебанова.

И главное, суд предложил обвиняемому Пулатову, показания которого до сих пор пока видел в записи, сделанной в Москве его адвокатами, наконец лично предстать перед судьями. Председательствующий отклонил предложение защиты и дальше представлять вопросы суда в письменной форме, чтобы Пулатов отвечал на них через адвокатов.

«У суда много вопросов к Пулатову, — отметил Стейнхейс. — Это нормальная судебная процедура».