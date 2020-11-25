Они поссорились

С 19 декабря 2020 года может быть расторгнуто Лицензионное соглашение с «Букмейт Лимитед» из-за непрозрачности в отчетности сервиса. Соответствующее письмо направлено от издательств, входящих в группу «Эксмо-АСТ». Согласно закрепленным договоренностям, сотрудничество может быть приостановлено в одностороннем порядке. Таким образом, каталог сервиса может потерять более 30 000 книг издательской группы.

«Букмейт» — один из самых популярных онлайн-сервисов для чтения книг, и цифры это подтверждают — у приложения более 13 миллионов пользователей по всему миру. Сервис постоянно совершенствуется и ищет новые способы удивить читателей. Он привлекает своей современностью, лаконичностью и удобством. Почему издательская группа «Эксмо-АСТ» решила отказаться от такого выгодного партнера, объясняет президент компании Олег Новиков:

Олег Новиков президент издательской группы «Эксмо-АСТ»

— Это решение зрело в течение года, и связано оно в первую очередь с качеством отчетности сервиса Bookmate перед правообладателями и лицензиарами. Мы хорошо понимаем динамику потребления тех или иных цифровых книг, более того, есть рыночные инструменты проверки спроса. К тому же мы видели расхождения отчетности Bookmate с итогами продаж других игроков. В данный момент мы ищем решение и обоюдно договорились об аудите отчетности. Возникает необходимость заново договариваться об условиях сотрудничества.

Мир все больше и больше привыкает к использованию электронных книг. Bookmate — компания, развивающая одноименный мобильный сервис для чтения книг по подписке, основанная в 2010 году Саймоном Данлопом и его бизнес-партнером Виктором Фрумкиным. Девиз компании: «Книги становятся ближе». Это высказывание вполне правомерно: в библиотеке приложения почти два миллиона книг на нескольких языках.

Создатели ресурса заявляют: «Букмейт» — сервис для чтения электронных книг по подписке для всех, у кого есть мобильный телефон».

И действительно, приложение удобно в использовании, находится в доступной ценовой категории. Студент журфака МГУ Михаил Добрунов отмечает: «Читаю на «Букмейте» уже более четырех лет. Не всегда есть нужные книги, но что точно удержит навсегда — очень удобный сервис для загрузки книг из интернета». Проблема с поиском нужных произведений, вполне вероятно, скоро будет волновать не только Михаила, ведь 30 000 книг, которые предоставляет сервису издательство «Эксмо-АСТ», — очень весомая цифра.

Фото: DPA / TASS

О возможности сохранить эти наименования и о ситуации в целом «Новая» поговорила с генеральным директором Bookmate Андреем Баевым:

— Обоснованы ли претензии «Эксмо-АСТ», связанные с непрозрачностью отчетности сервиса Bookmate?

— Мы уверены, что все вопросы будут урегулированы в ближайшее время. Издательства не так давно перешли на собственную дистрибуцию, это масштабный IT-проект, по итогу которого сервисы смогут отчитываться в автоматическом режиме. Мы давно работаем в таких условиях, и вопросов у наших многочисленных партнеров по всему миру не возникало.

Андрей Баев. Фото: Republic.ru

— Соглашение между Bookmate и «Эксмо-АСТ» было заключено 10 января этого года. Ранее противоречий не наблюдалось?

— С 10 января этого года мы заключили договор с «Эксмо-АСТ» напрямую, что стало важной вехой для рынка — исключение посредников в работе между сервисами и издательствами. Наши читатели ценят широту выбора.

— Увеличился ли доход от продаж во время пандемии, вырос ли спрос на онлайн-книги?

— «Букмейт» вырастет на 20–30% в этом году, в основном в Северной Европе.

Действительно, спрос на электронные книги держится на высоком уровне, люди больше находятся дома, и у них больше времени для чтения.

— Почему рост наблюдается именно в Северной Европе?

— «Букмейт» масштабно представлен в Скандинавии. Например, около 4% населения Дании являются подписчиками «Букмейта». Исторически, в среднем скандинавы читают значительно больше, чем где бы то ни было в мире.

— Вы склонны к полному расторжению договора с ЭКСМО или планируете урегулировать ситуацию?

— Повторюсь, мы не видим фундаментальных причин для недоверия и расторжения договоров. Нам, безусловно, важны каталоги АСТ и «Эксмо», и мы приложим максимум усилий, чтобы урегулировать ситуацию и продолжить сотрудничество.

Екатерина Тарарак — для «Новой»