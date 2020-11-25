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№ 130 от 25 ноября 2020

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Профессионализм против безумия

Общественный Конституционный Совет решил возобновить свою деятельность. Полный текст заявления с комментарием одного из учредителей

Политика6

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Заявление о возобновлении деятельности Общественного Конституционного Совета

«Общественный Конституционный Совет, учрежденный нами в январе 2020 года в ответ на инициативу президента по изменению Конституции РФ, тогда же предупреждал, что принятие предложенных поправок в Основной закон страны приведет к дальнейшему «обнулению» всех общественных институтов.

Вносимые в настоящее время в Государственную Думу проекты законов, подготовленные в развитие принятых конституционных поправок, а часто выходящие и за их пределы, укрепляют авторитарные тенденции и несменяемость власти, ликвидируют разделение властей и лишают остатков независимости судебную систему, лишают общество возможностей контроля за деятельностью государственных структур, умаляют и без того жалкие остатки социального государства. 

Это обрекает страну на долгосрочную экономическую и социальную стагнацию,

ослабляет ее на внешнеполитической арене и наносит удар в том числе по перспективам противостояния коронавирусной пандемии.

Эти обстоятельства ставят в повестку дня как мониторинг, по сути, антиконституционного законодательства, так в перспективе и подготовку к созыву Конституционного (Учредительного) Собрания, которое должно рассмотреть и принять новую Конституцию России как демократической страны, в которой не на словах, а на деле реализуются права каждого человека на свободную и достойную жизнь. 

Общественный Конституционный Совет, в связи с изложенным, заявляет о возобновлении своей деятельности, чтобы внести в эту историческую для судеб России работу посильный вклад. Мы приглашаем для участия в деятельности Совета всех неравнодушных граждан». 

Учредители Общественного Конституционного Совета Евгений Гонтмахер, Григорий Явлинский, Владимир Рыжков, Леонид Никитинский

Леонид Никитинский
соучредитель Общественного Конституционного Совета, обозреватель «Новой»

На встрече участников совета председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков рассказал, что было сделано весной и летом. Альтернативные президентским поправкам предложения были собраны в 9 пакетов, объединенные в проект «Конституции свободных людей». Предложенные поправки касались институтов президентства, парламента, выборов, судебной власти и отдельных вопросов, таких как запрет на пытки, проблемы войны и мира и других. Поправки выносились на обсуждение в региональных законодательных собраниях, где представлено «Яблоко», и смысл работы состоит хотя бы в том, что альтернативный проект существует.

Сейчас мы наблюдаем своего рода «кастинг» депутатов Думы и членов Совета Федерации по внесению «в развитие обновленной Конституции» законопроектов, прямо направленных на ущемление политических прав и свобод россиян, закрепленных в неприкосновенных главах 1 и 2 Конституции. Такие предложения, как ведение разрешительного порядка просветительской деятельности (участники встречи посвятили ему отдельное заявление) — это попытка прямой ревизии действующей более четверти века Конституции РФ. 

Сознательно или нет, участники «кастинга» стараются еще и деморализовать общество в целом и экспертов-правоведов, которых просто охватывает оторопь. Возобновление методичной — насколько хватит ресурсов — и требующей терпения работы Общественного Конституционного Совета предполагает хладнокровное противостояние процессу «кидания дерьма на вентилятор», и совет приглашает к участию в этом прежде всего экспертов и правоведов. 

Сама процедура подготовки поправок в Конституцию, как и голосования по ним, подорвали их легитимность, и все (включая участников «кастинга») понимают, что их судьба не будет долгой. Общественный Конституционный Совет пытается заглянуть в будущее дальше, чем условные господа Клишас и Крашенинников.

Теги:
рыжков, явлинский, гонтмахер, никитинский, заявление, конституция

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