Всем удалиться на местах!

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха. Фото: ysia.ru

Известие о предстоящем упразднении конституционных и уставных судов субъектов РФ было довольно неожиданным. Впрочем, сомнения в необходимости и целесообразности конституционной (уставной) юстиции в субъектах РФ возникали с самого начала ее зарождения. Такие суды были образованы и действуют лишь в 12 субъектах из 85. Основными мотивами отказа большинства субъектов РФ от создания таких судов были соображения «защиты» бюджетов от экономически невыгодных обременений, а также неверие в эффективность их деятельности. И в Республике Саха (Якутия) подобные заявления звучали и звучат до сих пор.

Конституционный суд Республики Саха (Я) — один из немногих действующих конституционных судов субъектов РФ. Образованный в 1992 году, в течение как минимум двух десятилетий суд активно работал, рассматривая достаточное количество дел, в том числе и по обращениям граждан. За 28 лет деятельности Конституционного суда РС (Я) принято 148 постановлений, то есть решений по существу. В том числе было принято более 10 постановлений о толковании Конституции РС (Я), в которых были даны разъяснения смысла положений не менее 30 норм. Известными являются решения КС РС (Я) о местном самоуправлении (1994 и 2006 гг.), в которых были признаны не соответствующими Конституции положения двух республиканских законов об образовании на уровне поселений органов государственной власти, а также было дано разъяснение о территориальной организации местного самоуправления.

Конституционный суд РС (Я) неоднократно признавал законы и иные нормативные акты не соответствующими Конституции РС (Я). В частности, Постановлением от 22 марта 2000 года № 4-П были признаны не соответствующими Конституции положения Указа Президента Республики Саха (Якутия) № 938 от 10 января 2000 года «О представителе Президента Республики Саха (Якутия) в улусах и городах республики».

За 2018–2020 годы были приняты 8 постановлений, в том числе два постановления о толковании отдельных положений Конституции республики.

Замечу, что обращение граждан в такой, якобы невостребованный, орган многого стоит: при предположении бессмысленности обращения, граждане, как правило, не обращаются.

В свое время конституционные (уставные) суды проделали достаточный и необходимый объем работы. Но не их вина, что в настоящее время они находятся в «спящем» режиме. В современной России федеральный центр фактически полностью принял на себя решение (регулирование) большинства вопросов, отнесенных к ведению в целом государственной власти. Распределение полномочий, установленное статьями 71, 72 и 73 Конституции РФ, предполагает, что и субъекты Федерации вроде обладают немалыми полномочиями, в том числе и полномочиями в рамках остаточной компетенции. Однако на практике Федерация не оставляет субъектам для самостоятельного решения ни одного значимого вопроса. Ситуация, когда возможно было бы применение части 6 статьи 76 Конституции РФ, даже теоретически не допускается. В то время как обратная ситуация, когда федеральный законодатель вторгается в предметы ведения субъектов Федерации, вполне допустима. Об этом еще в далеком 1997 году было заявлено: «Если субъект Федерации не принял закона по вопросу, отнесенному к его компетенции, то федеральный законодатель сам может осуществить правовое регулирование в этой сфере» (Постановление КС РФ от 03.11.1997, № 15-П).

Заседание Конституционного суда Республики Саха (Якутия). Фото: ks.sakha.gov.ru

Современное развитие федеративных отношений в России условно можно разделить на два этапа. Если первый этап характеризовался относительной свободой субъектов Федерации в формировании своего конституционного пространства, включая государственно-территориальное устройство, то следующий отличается последовательным почти полным ограничением ее конституционно-правовой самостоятельности. На первом этапе развития субъекты РФ, в том числе и Республика Саха (Якутия), приняли конституции и уставы, учредили все необходимые органы власти. На втором же этапе конституционно-правовое развитие субъектов Федерации сводится лишь к приведению своего законодательства в соответствие с федеральным. Происходит довольно жесткое федеральное вмешательство в конституционно-правовое пространство субъектов Федерации, ограничивающее их свободу в установлении собственных государственно-правовых институтов и определении механизмов взаимоотношений между органами государственной власти.

Поэтому в упразднении конституционных (уставных) судов можно увидеть лишь продолжающийся процесс централизации федеративных отношений и утраты субъектами РФ элементов самостоятельности. Конституционные (уставные) суды, являясь органами государственной власти субъектов Федерации, в немаловажной степени символизировали их государственность, их самостоятельность в решении вопросов собственного ведения.

