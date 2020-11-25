Набить свой род под завязку

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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Политика1 557
Мультимедиа «Новой» Новая газета
1 557
Ротация кадров, которую проводит президент Путин, показывает, что на смену крупным чиновникам в кресла руководителей госкомпаний и ведомств часто садятся их дети. «Новая» предлагает посмотреть на самых ярких представителей пословицы «яблоко от яблони недалеко падает». Чем сейчас занимаются дети Валентины Матвиенко, Николая Патрушева, Юрия Трутнева и Елены Мизулиной?
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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