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Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

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№ 130 от 25 ноября 2020

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Набить свой род под завязку

Как российская элита передает страну в руки своих детей (ВИДЕО)

Политика1 557

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Ротация кадров, которую проводит президент Путин, показывает, что на смену крупным чиновникам в кресла руководителей госкомпаний и ведомств часто садятся их дети. «Новая» предлагает посмотреть на самых ярких представителей пословицы «яблоко от яблони недалеко падает». Чем сейчас занимаются дети Валентины Матвиенко, Николая Патрушева, Юрия Трутнева и Елены Мизулиной?

Видео: Глеб Шульц

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Теги:
элита, россия, дети, чиновники

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