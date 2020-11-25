Команда президента Байдена

Несмотря на продолжающийся отказ Дональда Трампа признать поражение на выборах, нынешний глава Белого дома разрешил начать процесс транзита власти представителям команды Джозефа Байдена. Будущий 46-й президент в свою очередь представил кандидатуры некоторых ведущих членов правительства.

Транзит начался!

Главная новость (помимо антирекордов коронавируса) — похоже, что в США все-таки произойдет мирная передача власти от одного президента к другому, как это происходило всегда начиная с 1797 года. А новая гражданская война, объявленная критиками Америки, по меньшей мере отодвигается. Через 17 дней после того, как Джозеф Байден был объявлен победителем на выборах, директор Администрации общих служб Эмили Мёрфи отправила письмо, уведомляющее команду Байдена, что ее агентство официально признает его победителем президентских выборов 2020 года, и администрация Трампа готова «предоставить ресурсы и услуги в связи со сменой президента». Начало мирной передачи власти произошло после того, как в понедельник очередные попытки Трампа оспорить результаты выборов снова потерпели неудачу. Совет из уполномоченных представителей республиканской и демократической партий, проверяющий итоги выборов штата Мичиган, проголосовал за подтверждение результатов выборов, официально предоставив Байдену 16 голосов выборщиков штата. А Верховный суд Пенсильвании отверг протест кампании Трампа, целью которого было признать недействительными тысячи открепительных удостоверений в округе Аллегейни.

После официального начала транзита команда Байдена получила доступ к правительственным ресурсам и получению разведывательных отчетов, а также к совместной работе с официальными лицами нынешней администрации по передаче власти. Решение Мёрфи позволяет ФБР начать проверку личных данных кандидатов в кабинет Байдена и предоставляет другие ресурсы переходной группе — 7,3 миллиона долларов, выделенных Конгрессом средств, доступ к официальному домену «.gov.» и правительственным адресам электронной почты.

Джо Байден (в центре). Фото: Reuters

Сделан важный шаг, и хотя Трамп пока не признал поражения, его администрация, похоже, осознала, что Байден почти наверняка станет президентом 20 января. «Сегодняшнее решение — необходимый шаг для начала решения проблем, стоящих перед нашей страной, включая получение контроля над пандемией и восстановление нашей экономики», — сказал исполнительный директор переходной команды администрации Байдена Харрис Йоханнес Абрахам.

Трамп в понедельник вечером записал в твиттере: «Наше дело продолжается, мы сильны и дадим хороший бой», процедуру транзита 45-й президент назвал «первоначальными протоколами», «предварительной работой», которая «отвечает интересам нашей страны». Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, демократ из штата Нью-Йорк, прокомментировал слова Трампа так: «Это, вероятно, самое близкое к уступке, на что в принципе способен пойти Трамп. Давайте теперь все — демократы и республиканцы, администрация Трампа и новая администрация Байдена — объединимся для плавного и мирного перехода, который принесет пользу Америке».

Мнения республиканцев на Капитолийском холме разделились. Сенатор Билл Кэссиди из Луизианы записал в твиттере: «После подтверждения результатов в Мичигане Джо Байден получил более 270 голосов коллегии выборщиков. Команда юристов президента Трампа не представила доказательств массовой фальсификации, которое должно было произойти, чтобы отменить выборы. Я голосовал за президента Трампа, но победил Джо Байден. Переход должен начаться во благо страны». Кэссиди присоединился к сенаторам Робу Портману из Огайо, Митту Ромни из Юта, Шелли Мур Капито из Западной Вирджинии, Ламару Александеру из Теннесси. Однако сенатор Линдси Грэм из Северной Каролины призывает президента продолжать борьбу, а

старший юрисконсульт кампании Трампа Дженна Эллис назвала начало транзита «просто процедурным шагом» и заявила, что кампания «продолжит борьбу с фальсификациями на выборах по всей стране,

мы будем бороться за подсчет всех законных голосов». Юрист Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, прокомментировал недавние поражения в судах разных штатов: «Эти решения только помогают нам в нашей стратегии, направленной на быстрое обращение в Верховный суд».

Кандидаты в новую команду

Избранный президент Джо Байден обнародовал список кандидатов на ведущие посты в новом кабинете министров в сфере внешней политики и национальной безопасности. Алехандро Майоркас может стать первым иммигрантом-министром внутренней безопасности. Уроженцу Кубы, бывшему заместителю министра при Обаме, будет поручено восстановить агентство, которое реализовало некоторые из самых «драконовских мер», связанных с жесткой иммиграционной политикой президента Дональда Трампа, включая разлучение семей на границе с Мексикой, отмечают здешние СМИ. Майоркас — один из создателей программы DACA, позволявшей при Обаме детям нелегалов, попавшим в США в раннем возрасте, оставаться здесь и претендовать на легальный статус — как ожидается, будет проводить более мягкую иммиграционную политику, прежде всего в отношении так называемых разделенных семей. Выбранная Байденом на пост директора национальной разведки Аврил Хейнс, бывшая высокопоставленная сотрудница ЦРУ и заместитель советника по национальной безопасности, также войдет в историю как первая женщина — глава разведсообщества США, если ее утвердит Сенат.

Алехандро Майоркас. Фото: EPA-EFE

Еще одна женщина — Джанет Йеллен — планируется министром финансов. Она также станет первой женщиной в этой должности, если ее утвердят. Следующим госсекретарем может стать Энтони Блинкен, помощник Байдена по внешней политике в годы его вице-президентства. Бывший президент Барак Обама назвал Блинкена «выдающимся» и «опытным дипломатом, пользующимся уважением во всем мире».

Афроамериканка Линда Томас-Гринфилд планируется новым послом США в ООН, она стала одной из первых жертв «чистки» Трампом профессиональных дипломатов в 2017 году. Она работала помощником госсекретаря в бюро по африканским делам в годы администрации Обамы, до этого послом в разных странах. Джейк Салливан присоединится к команде Белого дома в качестве советника президента по национальной безопасности. Выбор Байдена отражает стремление создать разнообразный кабинет с экспертами, разбирающимися в государственной политике и имеющими большой опыт работы в правительстве при Обаме и ранее. Бывший госсекретарь Джон Керри будет назначен уполномоченным по климатическим вопросам. Керри — сторонник Парижского соглашения по климату, сделки, из которой Трамп вывел США.

В своем заявлении Байден сказал, что этой команде поручено восстановить американское лидерство на мировой арене после попыток Трампа «прервать многостороннюю дипломатию и разрушить хрупкие пакты», такие как ядерная сделка с Ираном. «Эти люди столь же опытны и проверены кризисом, насколько они изобретательны и полны идей», — сказал Байден. «Их достижения в дипломатии не имеют себе равных, но они также отражают идею о том, что мы не можем справиться с серьезными проблемами нового момента со старым мышлением и неизменными привычками — или без разнообразия фона и взглядов. Вот почему я выбрал их».

Линда Томас-Гринфилд и Джон Керри. Фото: EPA-EFE

Внешние приоритеты

Внешнюю политику Трампа его критики называли в лучшем случае «хаотичной». Кандидаты на посты госсекретаря — Э. Блинкен и советника по нацбезопасности — Дж. Салливан, как отмечают здешние СМИ, известны своей коллегиальностью, поддержкой союзов США и «рефлексом» на использование дипломатии в качестве «инструмента первой инстанции».

Ожидается, что Китай станет для новой администрации главной проблемой: отношения между Вашингтоном и Пекином упали до самой низкой точки за последние десятилетия. Трамп предупреждал во время избирательной кампании, что победа Байдена будет означать, что Китай «завладеет Америкой». Блинкен и Салливан оба утверждали, что администрация Байдена будет для Пекина чем угодно, но не «слабаками». Они пообещали, что Байден будет проводить более последовательную политику по отношению к Китаю в отличие от подхода Трампа, который варьировался от ожесточенной торговой войны до щедрых похвал в адрес президента Китая Си Цзиньпина. Ожидается, что они также заручатся поддержкой союзников, чтобы заставить Пекин уважать международные нормы по таким вопросам, как торговля, Гонконг, Южно-Китайское море, коронавирус и права человека.

Ожидается, что Блинкен и Салливан выработают более жесткий подход к России.

Когда Байден перед выборами сказал, что он «даст понять нашим противникам, что дни дружбы с диктаторами прошли», он, отмечает Reuters, почти не сомневался, что президент России Владимир Путин — один из них.

Блинкен, который работал в администрации Обамы, когда Россия аннексировала Крым, сказал в сентябре, что Байден верит в противодействие агрессии со стороны Москвы, в том числе посредством санкций. В интервью CBS Блинкен обвинил Россию в «попытках использовать трудности Америки». В то же время Байден хочет продлить единственный оставшийся договор между США и Россией о контроле над стратегическими ядерными вооружениями. Если его не продлить, новый договор СНВ истекает через 16 дней после его инаугурации 20 января, снимая все ограничения на развертывание стратегических ядерных боеголовок, а также бомбардировщиков и ракет-носителей.

Салливан был ключевым игроком в секретных переговорах, которые в конечном итоге привели к ядерной сделке с Ираном 2015 года. Пакт, от которого Трамп отказался в 2018 году, был направлен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану разработать атомное оружие в обмен на ослабление экономических санкций. Трамп восстановил санкции США и ввел еще много санкций, безуспешно пытаясь принудить Иран к переговорам. Байден сказал, что он присоединится к соглашению, если Иран сначала возобновит строгое выполнение условий ядерной сделки.

Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters

5 января пройдут довыборы двух мест в Сенат от штата Джорджия. К ним приковано сейчас всеобщее внимание, сюда обе партии направляют финансовые потоки на агитацию за своих кандидатов. От них зависит общий расклад сил в Сенате. Если оба места завоют демократы, в верхней палате образуется равенство голосов — 50 на 50, и за счет определяющего голоса вице-президента Камалы Харрис демократы смогут утверждать решения президента, в том числе его кандидатов на ведущие посты. Если большинство останется за республиканцами, тогда они станут определять, кого утвердить, а кого отклонить.

Кандидаты в министры Байдена не должны вызывать резкого отторжения вопреки слухам: среди них не оказалось ни Сюзан Райс (госсекретарь), ни Хиллари Клинтон (посол в ООН), ни других неприемлимых для республиканцев фигур. Если людей Байдена республиканцы в Сенате утвердят, это станет первым знаком того, что в Вашингтон возвращается политический компромисс и сотрудничество разных партий. Но, как говорится, «будем посмотреть».

