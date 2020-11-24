Время Медведева

Данил Медведев. Фото: Frank Augstein / ТАСС

Приходят другие люди. Касательно Даниила Медведева — совсем другие. То, что он не похож на великих предшественников, не хорошо и не плохо. Я еще сам не могу до конца разобраться с отношением к большому переделу, но то, что он происходит, по крайней мере в теннисе, — факт.

Итак, 24-летний Медведев, не выигравший ни одного турнира «Большого шлема», самым большим достижением которого являлся финал Открытого чемпионата США — 2019, одержал победы во всех пяти матчах итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов,

в том числе над Новаком Джоковичем в группе, над Рафэлем Надалем в полуфинале и, наконец, над Домиником Тимом в финальном матче.

Первую тройку мирового рейтинга в рамках этого конкретного турнира не побеждал вообще никто, а в рамках всего АТР-тура это случилось всего в четвертый раз. Восьмая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев тоже сражался за победу в Лондоне — правда, с меньшим, чем Медведев, успехом. Двоих россиян давненько не бывало на битве лучших, со времени Марата Сафина и Николая Давыденко.

Любопытная деталь: Давыденко стал первым россиянином, который выиграл итоговый турнир, и случилось это в 2009-м, когда форум перебрался из Шанхая в Лондон. А Медведев закольцевал российский сюжет нынешней своей победой в Лондоне, который расстается с турниром: он переезжает в Турин. Даниил напомнил об этом в приветственной речи победителя — насколько неожиданного, настолько и ожидаемого.

Он же, казалось, весь этот токсичный для спорта — и не только для спорта — год только мучается. Благополучный 2019-й он провел, расчищая пространство вокруг себя, и поднялся по рейтинговым ступенькам до пятой позиции. Проиграл, правда, все три матча на дебютном итоговом турнире, но пятое место за собой сохранил. А с начала 2020-го — как отрезало. Перерыв, взятый АТР-туром из-за пандемии, вроде бы помог перезагрузиться — на Открытом чемпионате США Медведев дошел до полуфинала, где уступил Доменику Тиму, но дальше не снискал лавров в Гамбурге, а на «Роллан Гаррос» вовсе привычно снялся с маршрута уже в первом круге — в четвертый раз подряд, проиграв на этот раз венгру Мартону Фучовичу. Получалось, что Даниил год не побеждал никого из соседей по первой десятке мирового рейтинга.

Но он взял и для начала выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже, выглядя почти тем Медведевым, который так поразил всех в первой половине 2019-го: жестким, агрессивным, цепляющимся за каждое очко, неумолимо дожимающим любого соперника. Я, конечно, не поверил известному в прошлом теннисисту Андрею Чеснокову, который в преддверии большой лондонской сходки отдавал предпочтение именно Медведеву, но специалист оказался прав. Даниил Медведев закрыл безрадостное для российского тенниса десятилетие первой большой победой, многое обещающей.

С этим бы я, правда, не торопился.

Мир большого тенниса при всей внешней благопристойности и упорядоченности жесток и безжалостен, как джунгли. Покорять его стремятся тысячи, в топовые спортсмены пробиваются немногие, на вершине держатся единицы. Все последние годы в мужском одиночном разряде их только трое: Федерер, Джокович, Надаль, собирающие львиную долю титулов и призовых. Они тоже проигрывают, в том числе и друг другу, у них тоже случаются спады, но на троне хватает места всем троим. И больше никому.

Они абсолютно разные по манере игры, но одинаково великие и харизматичные. У них армии поклонников, с которыми они в прекрасных отношениях. Они — нравятся.

Но их время проходит не только потому, что приходит пора, но еще и потому, что приходят новые люди, которым не обязательно нравиться. Одному из них, как иногда кажется, вообще все равно, любят его зрители или нет. Больше того, в прошлом году на самом удачном пока для Медведева турнире «Большого шлема» в США Даниил выдал перформанс, который поставил на уши весь теннисный мир. Во время матча с испанским ветераном Фелисиано Лопесом он все время был чем-то недоволен. Вырвал полотенце из рук болбоя, спорил с судьей, привычно разбил ракетку. Трибуны на такое поведение реагировали соответственно — гулом и свистом, на что Даниил показал публике средний палец. Это доконало болельщиков и организаторов, выписавших россиянину 9-тысячный штраф.

Обращенный к зрителям короткий спич после победного завершения был удивительным: «Спасибо за вашу энергию — она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам. Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать». После этого Медведева могли подвергнуть остракизму, но он получил поддержку не только у российских ура-патриотов. Ряд западных изданий расценили спич как «превосходный троллинг», «одну из самых саркастических речей в истории спорта», «очень тонкое и остроумное выступление»:

«Он шип среди роз в спорте, где все отчаянно пытаются быть отвратительно милыми».

Поднявшаяся буря затмила даже эпическую битву дерзкого россиянина с самим Рафаэлем Надалем в финале, где Медведев отыграл у великого два сета, вел в пятом 5:1, но все же уступил.

Конечно, как человек логически мыслящий и прагматичный, Даниил Медведев понимает, в каких координатах он существует и где зарабатывает деньги. «Я вел себя как идиот», — это его слова. Но это не было раскаянием. Это было необходимостью, причем проходной, на которой не стоило задерживаться. Было — проехали.

Ломает ракетки — так ведь и Марат Сафин сломал их больше тысячи. Спорит с арбитрами — так ведь не только он один. Получает штрафы — а кого не наказывали? Не в этом дело. Пока действительно кажется, что реверансы в сторону публики, неважно, какой и где, Медведев делает скорее по обязанности. А если реакция негативная, то это только помогает ему завестись.

Впрочем, когда людей совсем нет — тоже не беда. Мне кажется, что более чем успешный финиш сезона у Медведева получился еще и потому, что он психологически быстрее приспособился к отсутствию зрителей. Всем было трудно, но Даниил меньше зависел от реакции трибун.

Это важный момент, свидетельствующий о наступлении новых времен, где нет места людям с харизмой.

Скажу мягче: харизма уже не имеет такого значения, как раньше. У Медведева по этой части большой минус, что его нисколько не беспокоит, как и поклонников нового лидера. Если это тенденция, а у меня есть основания полагать, что дело обстоит именно так, кумиров в прежнем понимании не будет вовсе. Ну или почти не будет.

Я не говорю о том, что приходят роботы. Нет, ну какой Медведев робот? Как его характеризуют соперники, он «осьминог», «паук», «несгибаемый», «зверь», «необычный», «терпеливый», даже «сумасшедший». У него в самом деле есть странности, которые, впрочем, значительной части его поклонников таковыми не кажутся. Разве увлечение компьютерными играми по нынешним временам — странность? Если негативные эмоции проявляются сильнее, чем позитивные, разве это что-то нехорошее?

Наверное, нет. Новые времена — новые люди. Но, боюсь, каких бы успехов Даниил Медведев ни добился в дальнейшем, любить так, как любили предшественников, его не будут.

А успехи будут. Для этого все у него есть. Высокий, гибкий, координированный, нестандартный. Подача — как удар хлыста, когда Медведев в форме — практически убойная. Терпение феноменальное, тактика разнообразная, упертость сумасшедшая, манера игры ни на кого не похожая, приспособиться трудно.

Не все, но многое — из детства.

Родился в Москве 11 февраля 1996 года. Семья не спортивная и не из богатых. В теннис очень активного ребенка отдали в семь лет — чтобы чем-нибудь еще занять, кроме плавания. Родители не стремились любой ценой сделать из него звезду — он захотел ею стать сам. По ТВ теннис не смотрел, фотографии кумиров не развешивал. Когда начал играть матчи, при поражениях от огорчения вопил так, что все вокруг разбегались. Вундеркиндом не был, но карьера развивалась достаточно успешно, несмотря на проблемы с сердцем. Когда в теннисе наметился регресс, родители продали две квартиры в Москве и в 2014-м уехали во Францию, где уже жила одна из старших сестер.

Живет и тренируется в Монако, тренер — Жиль Сервара. Женат два года. Учился в физико-математическом лицее, закончил один курс в МГИМО на факультете прикладной экономики и коммерции.

Имеет дипломы двух вузов — физкультурно-спортивного и экономико-статистического. 9 титулов в АТР. Места в рейтинге начиная с 2015 года: 329, 99, 65, 16, 5. На конец 2020-го — 4-я ракетка мира в одиночном разряде. Самые большие призовые за карьеру в миллионах долларов: Шанхай-2019 — 1,374; Нью-Йорк-2019 — 1,9; Лондон-2020 — 1,564.

…Матч с австрийцем Домиником Тимом, продолжавшийся рекордные для итогового турнира АТР 2 часа 43 минуты, складывался исключительно тяжело. Медведев проиграл первый сет, был на волоске от поражения во втором, но вытащил его на тай-брейке, в третьем уже взял игру под контроль. Когда завоевал победное очко, просто пошел к сетке, чтобы пожать сопернику руку. Он так обычно и завершает победные матчи, даже самые главные. В этом весь Медведев. Как он сам сказал, «я не хочу выглядеть самоуверенным или дерзким. Просто такой мой стиль, который останется на всю карьеру».

Посмотрим, сохранит ли он хладнокровие, когда выиграет первый турнир «Большого шлема». Россияне «молчат» уже полтора десятка лет. Пришла пора Медведева.