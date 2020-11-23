Каста несокращаемых

Правительство решило заняться организационно-административными вопросами: сократить численность чиновников, оптимизировать сеть институтов развития. Этих реорганизуемых институтов у нас сегодня аж 8 штук (Роснано, кстати, в их числе).

Но сейчас речь не о них, а о чиновниках, которых в очередной раз пытаются сократить. Правительство на днях выпустило два постановления на этот счет. Решения приняты следующие. С 1 января 2021 года должна быть сокращена предельная численность чиновников федеральных органов исполнительной власти:

в центральных аппаратах — на 5%, в территориальных органах министерств и ведомств — на 10%.

Нет никаких сомнений, что сами чиновники восприняли это решение совершенно спокойно. Причина простая: никто «по-живому» резать не будет, потому что сегодня вакантными остаются около 20% должностей, так что сокращение за счет вакансий пройдет гладко и безболезненно.

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Должен сказать, что у нас последние десятилетия так и проходят сокращения чиновников, за счет сокращения вакантных должностей. Так что какое там сокращение на 5%, можно было совершенно безболезненно урезать штатную численность и на 10%. Повторюсь: «по-живому» никто резать не будет.

Спрашивается, и зачем тогда эта профанация? Механизм здесь следующий, и он вполне устоялся за последние годы.

Чиновники, я бы так сказал, живут от «сокращения до сокращения». С годами они даже начинают записывать себе в актив, кто сколько пережил сокращений за срок своей государевой службы. И они прекрасно знают, что сменится в очередной раз правительство, и снова начнут сокращать их численность. Поэтому, чтобы безболезненно пережить очередную реформу, необходимо держать вакантными около 15% должностей, но не более 20% точно. Так и поступают. Приходит время очередного сокращения, а уже никому не страшно.

Хорошо, один–два раза сократились за счет вакансий, а что дальше? Чиновники такие риски прекрасно понимают, поэтому в годы между сокращениями они заняты тем, чтобы нарастить штатную численность. Здесь технология проста. Новые штатные единицы выбиваются под дополнительные функции, иногда обоснованные, а иногда и не очень. Наступает время очередной кампании по сокращению, а тут уже все готовы к ней «с запасом».

Зачем тогда вообще принимать решения о сокращении чиновников? Давайте попробуем найти ответ на этот вопрос на примере только что принятого. Как стало известно еще летом этого года, федеральным чиновникам решили не индексировать в 2021 году заработную плату. Мол, бюджет дефицитный, экономика в кризисе, надо экономить, начинаем это делать с себя.

Вы верите в такое самопожертвование? Нет? Что же, для этого есть весомые основания, потому что, согласно принятому правительством решению, «высвободившиеся в результате .сокращения предельной численности гражданских служащих и работников федеральных органов исполнительной власти бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату их труда и на начисления на выплаты по оплате труда, сохраняются в соответствующих органах исполнительной власти в целях совершенствования системы материальной мотивации гражданских служащих».

То есть провели сокращение за счет вакансий, а сэкономленные деньги теперь можно пустить на «материальную мотивацию».

Такое вот изящное решение: и заработную плату чиновникам, вроде как, решили не индексировать, и сокращают их, а на самом деле увольнять никого не будут, и средства нашлись для материальной мотивации.

Но, конечно, сверху о таких побудительных мотивах говорить не будут. Говорить будут о том, как это написано в преамбуле соответствующего постановления правительства, что все это делается в «целях повышения эффективности деятельности».

Интересно, что даже это совершенно безболезненное решение можно, оказывается, не выполнять. Потому что «в случае наличия существенных обстоятельств и (или) особенностей деятельности федерального органа исполнительной власти, препятствующих исполнению настоящего постановления» можно получить разрешение в правительственной комиссии по проведению административной реформы не сокращать работников. Но, уверен, что выполнять решение о сокращении численности будут — по материальным причинам.

Если посчитать математически все сокращения 2000-х годов, то складывается такое впечатление, что чиновников вообще уже не должно было остаться к сегодняшнему дню. Но это далеко не так.

Вот что на этот счет говорит последняя доступная статистическая информация от Росстата. Тут, кстати, тоже возникает много вопросов, потому что несколько лет назад решили не публиковать квартальные данные, теперь публикуют только за год. А в 2020 году почему-то так и не появились данные за 2019 год. Поэтому смотрим данные за 2018 год. Информация, по понятным причинам, приводится Росстатом без данных по ФСБ России, СВР России, ФСО России, ГУСП. В центральных аппаратах правительственных министерств и ведомств на конец 2018 года насчитывалось 37,6 тыс. человек. В 2000 году их было 28,5 тыс. человек, то есть прирост составил 31,9%.

В территориальных органах министерств и ведомств в конце 2018 года работало 1184,5 тыс. человек, а в конце 2000 года таковых было всего лишь 374,1 тыс. человек. Но здесь есть важное уточнение: с 2014 года в общей численности стала учитываться численность территориальных органов МВД России. Но в любом случае понятно, что и на территориях за минувшее почти два десятилетия число чиновников заметно увеличилось. Не забудем, что и территорий, кстати, стало больше.

Как-то так и идет у нас этот, похоже, вечный процесс — сокращение чиновничества, которого становится все больше и больше.

P.S. Из правительства поступило уточняющая информация: в результате реформы должно быть сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных министерств и ведомств, и более 33,5 тысяч должностей в их территориальных органах. Об этом сообщил вице-премьер Григоренко. Что-то даже 5%-го сокращения никак не просматривается.