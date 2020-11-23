Материалы
Рубрики
Темы
- Секретные свидетели: кому они служат? Кто их курирует?5 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Это пока все, что можно сделать
В Киеве, напротив посольства Беларуси, стоит круглосуточная «вахта света»
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
Дежурные — пятеро парней и девушка, по возрасту студенты или даже старшеклассники. Греют руки над маленьким Вечным огнем: несколько кирпичей сложили «колодцем», развели костер, следят, чтобы не погас. Еще на парапете теплятся свечи и лампадки у портретов, мокнут под дождем цветы, красные и белые. Это пока все, что можно сделать для памяти погибших в Минске от режима диктатора Лукашенко.
Стихийный мемориал появился 12 ноября, когда стало известно об очередном замученном, — Романе Бондаренко. На следующее утро ни свечей, ни цветов на месте уже не было: посольские, пользуясь тем, что на ночь на вахте никто не остался, зачистили «мусор»… Теперь вахтовики дежурят по очереди, круглосуточно.
— Мы на «ту» сторону даже не ступаем, чтобы не затащили на территорию, за ворота, — говорит юноша в бирюзовой куртке. — Затащат — пропадем, и тоже никто не найдет. Как в Беларуси.
Украинскую границу пересекали по-разному, но в срочном порядке и налегке. Рассказывают о друге, который вообще пешком дошел до Чернигова, и только там остановил попутку на Киев, раньше не рисковал. Водитель присмотрелся: «Пацан, это же я тебя на КПП видел? Сто километров пешком? Даешь…»
После участия в акциях в Минске все находятся под серьезными уголовными статьями за насилие по отношению к представителям органов власти.
— Даже маску снять с омоновца, который тебя бьет, считается насилием,
— объясняет парень в темной шапочке. А маски срывают действительно. Так выглядит кампания деанонимизации силовиков.
— Будете просить статус беженцев? — спрашиваю.
— В Украине? Тут очень тяжело получить статус, — не оборачиваясь, отвечает девочка с русыми волосами.
— А к правозащитникам обращались?
Ребята молчат. Выглядят подавленными. Дома у каждого остались родители, фактически превратившиеся в заложников. Рассказывают, была надежда — протест поддержат массовой забастовкой рабочие, но она не оправдалась. Теперь, может быть, забастуют медики.
— Система потихоньку ложится, денег у Лукашенко все меньше.
— А разгоны все жестче…
Я не рискую проводить параллель с Майданом. Тем более предполагать, что Роман Бондаренко, Денис Кузнецов, Артем Поруков, Никита Кравцов и остальные, чьи фото неровным светом освещает пламя костра — Вечного огня, лишь начало белорусской Небесной сотни.
— У нас нет другого выхода, кроме мирного протеста, — будто читает мои мысли парень в темной шапочке. — И нет других требований, кроме тех, что уже выдвинуты: освободить политзаключенных и провести новые выборы. Вы же понимаете, что Москва сразу отправит войска в Беларусь, если только вооруженное сопротивление пойдет.
Понимаю и соглашаюсь.
Союзное государство, существующее скорее на бумаге, в этом случае скорее загрызет, чем выпустит, тем более после облома с Украиной.
А Европа выразит озабоченность, которая как мертвому припарка.
— Нет, как раз санкции очень нужны, — возражают ребята. — И солидарность.
В Киеве их уже больше 300 человек. Новорожденный благотворительный фонд, Белорусский дом в Украине, оплатил хостел, помогает на волонтерских началах собирать еду, термосы с чаем, теплую одежду, лекарства, но возможности слишком ограничены. Да и конечная цель акции неясна. Стоять на киевской вахте до полной победы демократии в Беларуси? Посольство же официальным письмом попросило главу Шевченковской районной госадминистрации Киева вмешаться и «принять меры» против «неизвестных лиц», угрожающих нормальной жизнедеятельности дипмиссии.
Что это значит, стало понятно накануне седьмой годовщины Майдана. В день, когда в Минске хоронили Романа Бондаренко, в Киеве установили памятный крест — в палисаднике жилого дома, сразу за парапетом со свечами и цветами… Чуть раньше на «вахте» появился газовый обогреватель, похожий на огромный гриб, — специально для улицы.
— Сергей за свои деньги нам купил! — объяснили мне.
Благотворителем выступил Сергей Коротких, он же Боцман, он же Малюта, экс-командир разведроты полка «Азов» (организации, запрещенной в РФ. — Ред.), бывший руководитель отдела охраны объектов стратегического назначения при департаменте Государственной службы охраны МВД Украины, ныне просто гражданин Украины и политический деятель с самолетом «Альбатрос» и почти миллионом долларов сбережений, согласно декларации 2015 года. (Малюта — известный в России наци, уехавший в Украину, чтобы избежать возможного ареста и предъявления обвинений в причастности к убийствам «лиц неславянской внешности». Теперь же, судя по всему, пытается оседлать антилукашенковское движение в Украине, подкидывая тем самым сюжет кремлевским пропагандистам. — Ред.)
Металлический крест привезли на белом микроавтобусе, который встал в ряд за черными джипами-внедорожниками. На стороне посольства многократно усилили внешнюю охрану: студенческий пикет растворился в массе взрослых мужчин. Боцман-Малюта осуществлял общее руководство, попутно снимая селфи и видеорепортаж на телефон.
К месту приблизился представитель департамента благоустройства с пачкой каких-то документов в прозрачном файле. И долго, не проронив ни слова, смотрел на портреты погибших… Когда в конце 2013-го на Майдане начали ставить палатки, Янукович тоже через мэрию собирался все снести под видом заботы о киевлянах и гостях столицы, любящих гулять по центру, вокруг елки.
У внедорожника два полицейских в форме дружески общались с ребятами-белорусами. Донеслись обрывки разговора:
— …Вот нарушение прав человека! Один лопатой машет, а столько народа наблюдает!
— Сейчас у нас гонят на Борисыча (имелся в виду Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины. — О.М.), но при нем порядок. И вы не бойтесь.
— Какие здесь менты… — не без зависти вздохнул протискивавшийся сквозь толпу паренек с бело-красно-белым флагом на плечах. Кстати, фонд Белорусский дом в Украине именно по причине вовлеченности в акцию Сергея Коротких дистанцировался от всего, связанного с установкой креста.
— …Отлично. Теперь для картинки. Положили цветы, построились справа и слева и кричим «Жыве Беларусь!», — скомандовал Боцман.
Грохнули петарды, окутав палисадник алым дымом. Джипы уехали.
Дежурства на «вахте света» продолжаются в прежнем режиме.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».