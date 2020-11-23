Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

срочно

СК: полковник полиции из Дагестана причастен к терактам в московском метро 2010 года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 129 от 23 ноября 2020

Читать номер

Кинопоказ 23.11.2020, 19:00

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни

  • 2020
  • Россия
  • Документальный
  • 51 мин 19 сек
  • 12+

Режиссер

Анна Артемьева, Влад Докшин, Елизавета Кирпанова

В главных ролях

Общество10

10
 

Сейчас в России умирают дети, которых можно спасти, просто купив им лекарство. Люди отправляют смсками по сто рублей со своих старых смартфонов. Отправляют сотни тысяч с меценатских счетов. Но правительство России не торопится.

  • Помощь диктатуре Лукашенко за 20 лет обошлась России в 109 млрд долларов, это 872 000 ампул лекарства.
  • Поддержка Сирии стоила 7,5 млрд долларов, это 59 816 ампул лекарства.
  • Годовая зарплата Сечина: 6,184 млн долларов, это 49 ампул лекарства.

Больному СМА в первый год лечения нужно всего шесть таких ампул, а в последующие — по три. И так всю жизнь.

 При поддержке Соучастников мы сняли фильм о тех, о ком писали весь этот год.

Посмотрите его и ответьте себе на вопрос: что не так с государством и правительством, для которых война дороже детей.

на связи

Фонд Семьи СМА
Фонд «Помощь семьям СМА»
Благотворительный фонд «Дом с маяком»

Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников

Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.

Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Стать соучастником
Теги:
бешеные деньги, здравоохранение, медицина, налоги, жизненно важные лекарства, регионы, золгенсма, спинраза, спинальная атрофия

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera