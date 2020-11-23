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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Кинопоказ 23.11.2020, 19:00
Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни
- 2020
- Россия
- Документальный
- 51 мин 19 сек
- 12+
Режиссер
В главных ролях
«Новая газета»редакция
Сейчас в России умирают дети, которых можно спасти, просто купив им лекарство. Люди отправляют смсками по сто рублей со своих старых смартфонов. Отправляют сотни тысяч с меценатских счетов. Но правительство России не торопится.
- Помощь диктатуре Лукашенко за 20 лет обошлась России в 109 млрд долларов, это 872 000 ампул лекарства.
- Поддержка Сирии стоила 7,5 млрд долларов, это 59 816 ампул лекарства.
- Годовая зарплата Сечина: 6,184 млн долларов, это 49 ампул лекарства.
Больному СМА в первый год лечения нужно всего шесть таких ампул, а в последующие — по три. И так всю жизнь.
При поддержке Соучастников мы сняли фильм о тех, о ком писали весь этот год.
Посмотрите его и ответьте себе на вопрос: что не так с государством и правительством, для которых война дороже детей.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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Теги:бешеные деньги, здравоохранение, медицина, налоги, жизненно важные лекарства, регионы, золгенсма, спинраза, спинальная атрофия
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