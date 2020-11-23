Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни

Сейчас в России умирают дети, которых можно спасти, просто купив им лекарство. Люди отправляют смсками по сто рублей со своих старых смартфонов. Отправляют сотни тысяч с меценатских счетов. Но правительство России не торопится.

Помощь диктатуре Лукашенко за 20 лет обошлась России в 109 млрд долларов, это 872 000 ампул лекарства.

Поддержка Сирии стоила 7,5 млрд долларов, это 59 816 ампул лекарства.

Годовая зарплата Сечина: 6,184 млн долларов, это 49 ампул лекарства.

Больному СМА в первый год лечения нужно всего шесть таких ампул, а в последующие — по три. И так всю жизнь.

При поддержке Соучастников мы сняли фильм о тех, о ком писали весь этот год.

Посмотрите его и ответьте себе на вопрос: что не так с государством и правительством, для которых война дороже детей.