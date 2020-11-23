Славянские распри

Болгария поставила блок на пути Северной Македонии в Большую Европу. Живущие бок о бок братья-славяне оказались слишком близкими родственниками, не способными поделить общий язык и общую историю.

Албанцев на начало переговоров о вступлении в Евросоюз болгары благословили, а македонцам, кандидатам на членство в ЕС еще с 2004 года, поставили ряд условий. Два из них особенно чувствительны: не называть в официальных документах Евросоюза свой язык макендонским, поскольку это диалект болгарского, а также прекратить настаивать на том, что в Болгарии имеется македонское меньшинство. По убеждению Софии, македонскую нацию выдумал Броз Тито, руководствуясь геополитическими соображениями, — он добивался ликвидации болгарской идентичности в этой части полуострова. Кроме того, требует Болгария, историю современной Северной Македонии, в том числе в учебниках, следует исчислять с 1944 года, после освобождения от фашистов; всю же предыдущую считать общей с болгарской.

Гоце Делчев. Фото: Википедия

Острые разногласия вызывает освещение в македонских исторических трудах того периода Второй мировой войны, когда войска воевавшей на стороне гитлеровской оси Болгарии заняли южную часть Югославии. Из сегодняшнего дня стороны рассматривают это, соответственно, как «болгарскую фашистскую оккупацию» и «освобождение своих братьев». Камнем преткновения стала даже историческая личность Гоце Делчева — болгарского революционера македонского происхождения, погибшего в далеком 1903 году; обе страны считают его своим национальным героем, и по этому поводу идут ожесточеннейшие споры.

Интересно, что подобный атавистический диалог происходит между двумя членами НАТО.

Итак, все соответствующие требования к будущему члену Евросоюза Болгария собрала в меморандум и разослала партнерам по ЕС. DW цитирует профессора Ульфа Бруннбауэра, историка из Регенсбургского университета (Бавария), который посчитал этот документ

попыткой Софии «навязать националистический взгляд на историю и культуру другой страны и ее народа».

«Это как если бы немцы говорили австрийцам, что они на самом деле немцы», — отметил эксперт.

Как пишет один из самых проницательных болгарских политических обозревателей Клайв Левиев-Сойер, главный редактор сетевого издания The Sofia Globe, Болгария, которая «могла бы взять на себя лидирующую роль на Балканах, о которой мечтала, платит цену за то, что в ее правительстве есть ультранационалисты. Эта когорта ведет себя по-скотски в отношении Северной Македонии, исходя из своих электоральных интересов перед предстоящими выборами». Страна оказалась перед развилкой: «Руководствоваться ли ей мелочным национализмом, этой чумой Балкан, или отдать приоритет расширению и укреплению Евросоюза, который его противники — в Москве и других столицах — предпочли бы видеть раздробленным, ослабленным и потерявшим путеводную звезду». Эта политика, продолжает обозреватель, стоила Болгарии роли покровителя слабых на Западных Балканах и превратила ее в еще одного склочного, эгоцентричного балканского игрока.

Есть и другие не менее крепкие мнения. Так, балканский аналитик Гаральд Шенкер называет позицию Болгарии в данном вопросе «издевательской». Превращая в ничто двусторонний договор о дружбе и добрососедстве, отмечает он, болгарские политические элиты действуют против самих себя, «поскольку не бывает такого, чтобы в итоге побеждал хулиган». Однако этот хулиган знает, что делает: самое авторитетное агентство по опросам общественного мнения в Болгарии, Alpha Research, выяснило, что большинство болгар считают правильным препятствовать Северной Македонии на пути к членству в ЕС. Корни такой позиции проросли и в интеллектуальную среду: болгарская Академия наук объявила, что «считает плодотворными усилия болгарского правительства по приобщению Северной Македонии к ценностям ЕС, и поддерживает его позицию». Академия намерена «отстаивать научными средствами болгарскую этническую и культурную принадлежность большинства жителей Македонии».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. Фото: Reuters

Боги балканской истории в целом миловали бывшую югославскую Республику Македонию; они уберегли ее от гражданской войны в 90-е, когда карта полуострова окрасилась в кровавый цвет, а кто-то даже пророчил ей роль «балканской Швейцарии». Поборовшись с Грецией более четверти века за свое исконное название, которое совпадало с именем одной из греческих провинций, и согласившись добавить к нему обидное для многих географическое расширение,

ставшая Северной Македония открыла себе дорогу в НАТО и Евросоюз.

Нынешний конфуз председательствующая сейчас в ЕС Германия полагает разрешимым еще до конца года (переговоры о вступлении должны были начаться 20 декабря), однако надежды на это мало: сформированная еще в 2017 году ради решения спорных исторических вопросов болгарско-северомакедонская межправительственная комиссия убедительно доказала свою бесполезность, хотя формально и не ликвидирована.

…Македонцы, как считают здесь многие, относятся к разнообразным доказательствам своей исторической идентичности с преувеличенным вниманием. Например, в результате осуществления государственного архитектурного проекта «Скопье-2014», целью которого было овеществить «османское и эллинское наследие» страны, центральная часть столицы оказалась буквально усеяна мраморными и бронзовыми памятниками, включая гротескного 22-метрового Александра Македонского верхом на коне, стоящего внутри фонтана, и Триумфальную арку «Македония», скопированную со своей старшей парижской сестры. Македонский архитектор Роберт Дандаров, живущий в Нью-Йорке, говорил тогда, что Скопье превратился в собрание китча.

Памятник Александру Македонскому. Фото: Википедия

Такие декорации добавляют безвкусицы драме на тему о славянском единении. Премьер Македонии Зоран Заев заявил в интервью национальному телеканалу ТВ 21, что переговоров относительно македонской национальной идентичности и языка не будет, однако в последнее время несколько сбавил тон, соглашаясь продолжить переговоры. Болгарский премьер Бойко Борисов, со своей стороны, заверил, что «давление и лоббизм» не заставят Болгарию изменить свою позицию.

Между тем эта грызня заслоняет другую небезопасную для Балкан тенденцию: стремление албанских партий Македонии — а мусульмане, албанцы и турки составляют четверть двухмиллионного населения страны — превратить унитарную республику в федерацию албанцев и славян. Это делается с прицелом на планы создания Великой Албании, какими химерическими они бы ни казались сегодня. Албанские радикалы чувствуют себя в политической системе Северной Македонии все увереннее, албанскому языку уже придан статус второго государственного. На фоне возможного осложнения этнорелигиозной обстановки в стране славянские распри могут иметь многократно худшие последствия.