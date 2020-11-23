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№ 129 от 23 ноября 2020

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Из России с ковидом

Что происходит на российско-финской границе

Общество12

«Новая в Петербурге»Новая газета

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Гипермаркет в приграничной зоне. Фото: tripadvisor.ru

В начале ноября главный врач приграничного с Россией региона Финляндии Кюменлааксо Марье-Лиисе Мянтюмаа рассказала, что каждый их четвертый случай заражения COVID-19 произошел за пределами страны. В Южной Финляндии многие имеют два паспорта или вид на жительство, поэтому многие инфицированные — приезжие из России.

«Необходимо отказаться от всех поездок в Россию, которые не являются обязательными. Если поездки не избежать, по возвращении необходимо десять суток провести в самоизоляции», — указала Мянтюмаа.

В эфире финской телерадиокомпании Yle директор службы здравоохранения и престарелых Южно-Карельского социально-медицинского округа Туула Кархула попросил жителей региона не посещать сейчас Россию. «За последнюю неделю у нас было четыре заражения, которые, как мы подозреваем, произошли во время поездки в Россию».

КСТАТИ

По данным пограничной службы Финляндии, в октябре российские граждане пересекли российско-финскую границу 51 тысячу раз. Это максимальный показатель с момента закрытия границ. В марте — 40,8 тыс., в мае — 38,6 тыс., в июне — 41,1 тыс., в июле — 44,9 тыс., в августе и сентябре — по 47,3 тыс. Ежедневно границу пересекают до полутора тысяч раз, в основном это российские водители грузовиков.

У Марка Лышакова двойное гражданство. Он живет в Финляндии и регулярно ездит в Петербург, чтобы навещать пожилых родственников, покупать более дешевые продукты, чинить автомобиль. «Первый раз я выехал в середине августа по однократному выезду, — рассказывает он. — Боялся, что из России не выпустят и мне придется остаться у родителей жены. Опасался также, что подхвачу вирус, так как в России обстановка хуже, чем в Финляндии. Все обошлось, и я спокойно вернулся обратно. Второй раз я выехал в октябре, когда Россия ввела послабления для выезда. Тогда разрешили выезжать из РФ к супругам и детям, проживающим в ЕС. Причем именно это основание дает возможность многократного выезда. И я начал ездить регулярно, один-два раза в неделю на однодневные поездки».

Сейчас россияне, переехавшие в Финляндию, предлагают услуги по регулярным рейсам между Хельсинки и Петербургом. В телеграме есть канал «Граница Россия — Финляндия» по мониторингу ситуации на российско-финской границе и поиску попутчиков, где в день публикуется более 30 объявлений.

«Обычно я езжу через Брусничное, — говорит Марк. — В августе обе границы были пусты, стояли только грузовики, а к концу октября русские открыли полосу для легковых машин.

Когда я возвращался последний раз в Финляндию, на русской таможне впервые с начала пандемии стоял в очереди».

Официально граница между Россией и Финляндией закрыта с 18 марта, но есть исключения. Согласно новым правилам пограничной охраны Финляндии, введенным в октябре, в период пандемии на ее территорию могут приезжать граждане с финским паспортом или видом на жительство, а также россияне, владеющие недвижимостью в Суоми, или родители проживающих там несовершеннолетних детей. До этого въезд был разрешен по неотложным личным причинам, таким как рождение ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, свадьба…

В Россию же можно въезжать в случае смерти родственника, для встречи с несовершеннолетним ребенком, ухода за тяжелобольным родственником, собственного лечения и единожды по работе.

Кто пройдет через границу, а кто нет, решают пограничники. Но, как отмечают участники сообщества «Граница Россия — Финляндия», тест на коронавирус на финской стороне не требуют, и при въезде лишь выдают бумагу с рекомендацией самоизолироваться. Прохождение финской границы сложнее и дольше, чем российской.

На российско-финской границе. Фото: yle.fi

«Знакомого, который ехал на лечение в Финляндию, продержали около часа, выясняя все подробности. Даже звонили врачу, выписавшему направление, домой в час ночи. Въезд в РФ, как правило, проще. Сотрудник Роспотребнадзора просит заполнить анкету: ФИО, адрес, контакты, из какой страны приехали, подпись и регистрационный номер машины. Дальше все как обычно — паспортный контроль и таможня», — рассказывает Лышаков.

Елена Вайсанен регулярно ездит в Россию из Финляндии. Она отмечает, что при въезде в Россию измеряют температуру только на пункте пропуска в Торфяновке. «На Брусничном температуру не измеряют, могут только спросить, как вы себя чувствуете». Она также подтверждает, что сейчас стало сложнее пересекать границу: «Осмотр машин проходит жестко, несколько сотрудников выворачивают машины наизнанку и обязательно с пограничной собакой.

Конечно, осмотры были всегда, но деликатно. А сейчас зверствуют».

Въезжающие в РФ должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и изолироваться в случае положительного результата.

Во время пандемии также участились случаи незаконного перехода границы. За первое полугодие финские пограничники зафиксировала 42 нарушения. Это в два раза больше, чем раньше за год.

По официальным данным, в Петербурге с начала эпидемии COVID-19 заболели 85 873 человека и каждый день прибавляется более чем по две тысячи зараженных. Во всей Финляндии за этот период заболели 19 647 человек.

Вита Чикнаева
 

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Теги:
пандемия, граница, финляндия, петербург

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