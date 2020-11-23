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№ 129 от 23 ноября 2020

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Обложка дня

Секретные свидетели. Им меняют имена, голоса, внешность. Кому они служат? Кто их курирует?

Общество492

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

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Теги:
обложка дня, новая газета

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