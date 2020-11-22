Парилка для веры

Оперативники ФСБ задержали основателя Церкви последнего завета Виссариона (в миру Сергея Торопа) 22 сентября 2020 года. Ему предъявили обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Позже Виссариона доставили на принудительную психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского в Москве. На нашем подкаст-канале «Спецвыпуски» автор Иван Макридин разбирается, почему в России преследуют альтернативные религии и что бывает, когда идеологические интересы государства совпадают с интересами связанного с ним бизнеса.