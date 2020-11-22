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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Парилка для веры
Как бизнес-интересы строителей бань со связями в спецслужбах могли стать причиной уничтожения старейшей религиозной общины в Сибири. Подкаст
«Новая газета»редакция
Оперативники ФСБ задержали основателя Церкви последнего завета Виссариона (в миру Сергея Торопа) 22 сентября 2020 года. Ему предъявили обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Позже Виссариона доставили на принудительную психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского в Москве. На нашем подкаст-канале «Спецвыпуски» автор Иван Макридин разбирается, почему в России преследуют альтернативные религии и что бывает, когда идеологические интересы государства совпадают с интересами связанного с ним бизнеса.
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