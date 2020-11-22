Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Неизвестный Нюрнберг

75 лет назад начался Международный военный трибунал над нацистскими преступниками

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер
Сюжеты

Кремль против Google

Как ютуб сломал российскую пропаганду: в подкасте «Что Нового?» объясняет Кирилл Мартынов

Общество23

23
 

В Госдуме нашли еще один способ заблокировать крупные зарубежные сайты: внесли законопроект, который позволяет ограничивать доступ к ресурсам, владельцы которых «нарушают основополагающие права и свободы человека». Это случилось после блокировки роликов с канала Владимира Соловьева и заявлениях о цензуре со стороны RT и Царьграда. Зачем нужен еще один репрессивный закон о блокировке сайтов, и почему власти так боятся потерять свой пропагандистский потенциал — в новом выпуске подкаста «Что нового» рассказывает редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.

Слушайте, где удобно

Castbox | SoundCloud | VK | Apple Podcasts | Google Podcasts | Яндекс.Музыка

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera