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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
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Кремль против Google
Как ютуб сломал российскую пропаганду: в подкасте «Что Нового?» объясняет Кирилл Мартынов
Общество23
«Новая газета»редакция
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В Госдуме нашли еще один способ заблокировать крупные зарубежные сайты: внесли законопроект, который позволяет ограничивать доступ к ресурсам, владельцы которых «нарушают основополагающие права и свободы человека». Это случилось после блокировки роликов с канала Владимира Соловьева и заявлениях о цензуре со стороны RT и Царьграда. Зачем нужен еще один репрессивный закон о блокировке сайтов, и почему власти так боятся потерять свой пропагандистский потенциал — в новом выпуске подкаста «Что нового» рассказывает редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов.
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