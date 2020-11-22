Moscow FemFest: второй день. Трансляция

Moscow FemFest 2020 — образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве человека. Это уже четвертый Moscow FemFest и первый — в онлайн-формате. Да, из-за ковида. И это хорошо — потому что в этом году участниками фестиваля могут стать все желающие — независимо от того, где находятся.

«Говорить про женщин и «женские» проблемы — не стыдно. Феминизм — это не про радикалов и маргиналов, а про благополучие всех людей — независимо от гендера и пола. Потому что гендерные стереотипы бьют и по женщинам, и по мужчинам», — уверены организаторы фестиваля.

2020-й год без преувеличения можно назвать годом женщин — женщин-медиков, которые оказались на передовой борьбы с ковидом (в России более 70% врачей и 95% среднего медицинского персонала — женщины), женщин-политиков (Беларусь, Молдова), женщин-активистов (Юлия Цветкова, участницы протестов против запрета абортов в Польше).

Почему роль женщин в социальных и политических трансформациях на постсоветском пространстве стала для многих очевидна только в 2020 году?

Как на благополучие женщин повлиял коронакризис?

Правда ли, что в нашей стране существует экономическое неравенство?

Будем разбираться — вместе со спикерами фестиваля.

Смотрите онлайн-трансляцию Moscow FemFest 2020 на Youtube или в мобильном приложении Event.Rocks — там можно задать вопросы спикерам, пообщаться в чате, поучаствовать в конкурсах от партнеров, книжном маркете и получить другие бонусы. После установки введите ID события — FemFest2020.