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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
Moscow FemFest: первый день. Трансляция
Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей
Сегодня стартует Moscow FemFest 2020 — образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве человека. Это уже четвертый Moscow FemFest и первый — в онлайн-формате. Да, из-за ковида. И это хорошо — потому что в этом году участниками фестиваля могут стать все желающие — независимо от того, где находятся.
«Говорить про женщин и «женские» проблемы — не стыдно. Феминизм — это не про радикалов и маргиналов, а про благополучие всех людей — независимо от гендера и пола. Потому что гендерные стереотипы бьют и по женщинам, и по мужчинам», — уверены организаторы фестиваля.
2020-й год без преувеличения можно назвать годом женщин — женщин-медиков, которые оказались на передовой борьбы с ковидом (в России более 70% врачей и 95% среднего медицинского персонала — женщины), женщин-политиков (Беларусь, Молдова), женщин-активистов (Юлия Цветкова, участницы протестов против запрета абортов в Польше).
- Почему роль женщин в социальных и политических трансформациях на постсоветском пространстве стала для многих очевидна только в 2020 году?
- Как на благополучие женщин повлиял коронакризис?
- Правда ли, что в нашей стране существует экономическое неравенство?
Будем разбираться — вместе со спикерами фестиваля.
Смотрите онлайн-трансляцию Moscow FemFest 2020 на Youtube или в мобильном приложении Event.Rocks — там можно задать вопросы спикерам, пообщаться в чате, поучаствовать в конкурсах от партнеров, книжном маркете и получить другие бонусы. После установки введите ID события — FemFest2020.
программа первого дня
21 ноября
12.00-13.30 — Влияние пандемии COVID-19 на благополучие женщин в России и мире. Итоги 2020. —Круглый стол.
13.30-15.00 — Есть ли у политики пол? — Дискуссия.
15.00-16.30 — Гендерное равенство и традиционные ценности: в чем конфликт и как его разрешить? — Дебаты.
16.30-18.00 — Женская телесность в современной культуре. Женское тело. Что с ним не так? — Дискуссия.