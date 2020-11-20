Не наше дело

Судя по многочисленным жалобам горожан на горячую линию по коронавирусу и в единую справочную службу о наличии лекарств в северной столице, самые часто назначаемые препараты от ковида — фавипиравир, таваник, левофлоксацин, метипред, азитромицин и др. — с прилавков петербургских аптек исчезли около месяца назад. Перебои в поставках как дорогих антибиотиков, так и дешевых жаропонижающих подтверждают фармацевты крупных городских аптечных сетей — «Озерки», «Здоровье», «Невис», «Первая помощь», «Петербургские аптеки», «Фармакор».

Петербуржцам, по их словам, с начала октября в будние дни от получаса до часа приходится дозваниваться в аптечную справку, чтобы узнать, в какой из городских аптек на текущий день есть тот или иной препарат.

Утром 16 ноября я провела 40 минут ожидания в телефонной очереди. При этом ни в одной аптеке города не оказалось ни фавипиравира, ни таваника, ни метипреда. Только в двух осталось по несколько упаковок азитромицина и левофлоксацина, но

провизоры порекомендовали мне забронировать дефицитные лекарства, прежде чем сорваться за ними.

В противном случае вероятность успеть добраться в аптеку и купить необходимые средства крайне мала.

По наблюдениям фармацевтов, сегодня пациентам с легкой формой течения коронавируса врачи чаще всего выписывают антибиотики с действующим веществом азитромицин. Тем, кто перешел в стадию средней тяжести, но все еще лечится амбулаторно, — левофлоксацин. Именно их покупатели расхватывают в первые два-три часа после поступления в аптеки.

«Я заболела в конце октября, — рассказала «Новой» пожилая петербурженка Людмила Воронцова. — 4 ноября компьютерная томография выявила у меня более 30% поражения легких. Врач назначил мне левофлоксацин — 750 мг один раз в день в течение десяти дней. То есть всего две пачки, но даже одну в аптеках Петербурга муж найти не смог. После обзвона справочных выяснилось, что ближайшее место, где можно купить лекарство, — Москва. В итоге сын купил билет на самолет и полетел за антибиотиком для меня в столицу».

Как сообщил «Новой» глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, проблема с отсутствием в продаже лекарств от коронавируса касается не только Петербурга и Ленобласти, она имеет федеральный масштаб.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По его словам, помимо возросшей потребности населения в этих препаратах, их острая нехватка в российских аптеках связана с тем, что все антибиотики и противовирусные препараты уходят в первую очередь в лечебные учреждения, а лишь затем остатки поступают в розничную продажу.

«Их недостаточно, эти поставки не покрывают реальную потребность пациентов в медикаментах, — говорит Дмитриев. — К тому же, кроме тех, кто реально болеет и нуждается в лекарствах, в России есть еще значительная доля встревоженных людей, закупающих лекарственные препараты впрок».

В петербургском комитете по здравоохранению «Новой» объяснили, что все аптеки розничной продажи лекарств — негосударственные, поэтому ведомство не несет ответственности за наличие там товара и его цену: «Только четыре коронавирусных препарата входят в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обязательных к наличию в аптеках всех форм собственности, — прокомментировала пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина. — Список препаратов утвержден постановлением правительства РФ. Отсутствие таких лекарств чревато штрафами. Контроль за обеспечением минимального ассортимента осуществляет Росздравнадзор».

Антон Родионов, терапевт, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

— Низкомолекулярные гепарины — препараты не таблеточные, они для инъекций, это препараты, которые обычно вводятся в условиях стационара. Есть, конечно, ситуации, когда они используются пациентами в домашних условиях, но это довольно редкие случаи. Я сейчас не беру коронавирусную инфекцию, я про мирное время. Ну, конечно, такие пациенты, которые кололи эти лекарства дома, сейчас потеряли нужный препарат. Но главное — чтобы гепарины не пропали в стационарах. В большинстве случаев в амбулаторных условиях можно использовать таблетированные антикоагулянты, которые в аптеках есть.

Такая же история с дексаметазоном. Все схемы использования дексаметазона, которые есть в разных рекомендациях — и в американских, и в российских, — основаны на внутривенном введении. Применение дексаметазона в таблетках не изучено и не стандартизовано (временные методические рекомендации Минздрава действительно предусматривают только внутривенное применение дексаметазона, но Национальные институты здравоохранения США и ВОЗ допускают его использование в таблетках. — Ред.).

Универсальных схем и клинических исследований нет, поэтому, конечно, каждый пытается конструировать схему лечения из того, что ему доступно на сегодняшний день. Весной мы говорили, что таблетированные антикоагулянты не надо использовать, но сейчас уже сдались и готовы согласиться с тем, что в некоторых ситуациях можно применять и таблетки.

Использование клексана у беременных женщин — это, честно говоря, исключительно российская практика. Кардиологи всячески выступают против лечения повышенного Д-димера у беременных клексаном. В 90% случаев этого делать не нужно.

Люди скупают эти препараты затем же, зачем в марте бросились покупать крупу и туалетную бумагу.

На мой взгляд, это звенья одной цепи. Граждане понимают, что универсальной, всепобеждающей схемы лечения коронавирусной инфекции нет, поэтому пытаются самостоятельно по крохам отлавливать информацию в интернете, чем можно было бы лечиться. И в панике скупают все, что упоминают в средствах массовой информации. Что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Потому что все эти препараты — и антикоагулянты, и гормоны, и тем более антибиотики — должны назначаться врачом. Это не препараты для самолечения.

