Нокаут Санду, «параллельный электорат» и уход от России

В прошлое воскресенье в Молдове закончились президентские выборы — действующий «пророссийский» президент Игорь Додон проиграл во втором туре, и на его место пришла Майя Санду — первая женщина-президент.

О том, чем это грозит российско-молдавским отношениям, почему люди голосовали за Санду и какой политический расклад ждет Молдову в ближайшем будущем — в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» нам рассказал специальный корреспондент «Новой» Ирек Муртазин, который только что вернулся из Кишинева.