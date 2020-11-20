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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
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Нокаут Санду, «параллельный электорат» и уход от России
О выборах в Молдове — спецкор Ирек Муртазин в подкасте «Что Нового?»
Политика212
Ирек МуртазинНадежда Юрова«Новая газета»
212
В прошлое воскресенье в Молдове закончились президентские выборы — действующий «пророссийский» президент Игорь Додон проиграл во втором туре, и на его место пришла Майя Санду — первая женщина-президент.
О том, чем это грозит российско-молдавским отношениям, почему люди голосовали за Санду и какой политический расклад ждет Молдову в ближайшем будущем — в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» нам рассказал специальный корреспондент «Новой» Ирек Муртазин, который только что вернулся из Кишинева.
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Теги:молдова, выборы, что нового?, подкаст
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