Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

эксперт

Пенсионный возраст повысили, а денег по-прежнему не будет. Почему? Объясняет Евгений Гонтмахер

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 128 от 20 ноября 2020

Читать номер
Сюжеты

«Рома, ты герой!» Видео дня

Тысячи людей в Минске пришли проститься с Романом Бондаренко, погибшим после избиений силовиков: видео

Общество10

10
 

Учителя рисования Романа Бондаренко во дворе собственного дома запихали в «бусик» и избили неизвестные, срывающие бело-красно-белые ленточки с импровизированного мемориала. Ночью Бондаренко поступил в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами и ушибами. Операция длилась несколько часов, но Романа так и не удалось спасти. К вечеру того же дня на «площадь Перемен», откуда Романа забрали «тихари», был сооружен мемориал его имени.

А 20 ноября настал день прощания с ним — тысячи белорусов пришли к Храму Воскрешения Господня и пообещали выходить на улицы.

«Я выхожу» — такими были последние слова и самого Ромы Бондаренко, которые он написал в чате своего двора. Домой он уже не вернулся.

Теги:
беларусь, минск, бондаренко роман

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera