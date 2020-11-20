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№ 128 от 20 ноября 2020Читать номер
«Рома, ты герой!» Видео дня
Тысячи людей в Минске пришли проститься с Романом Бондаренко, погибшим после избиений силовиков: видео
Минск. Люди скандируют «Я выхожу» возле храма, где проходит прощание с Романом Бондаренко. pic.twitter.com/oMdxZlCq1h— TUT.BY (@tutby) November 20, 2020
Учителя рисования Романа Бондаренко во дворе собственного дома запихали в «бусик» и избили неизвестные, срывающие бело-красно-белые ленточки с импровизированного мемориала. Ночью Бондаренко поступил в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи с отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами и ушибами. Операция длилась несколько часов, но Романа так и не удалось спасти. К вечеру того же дня на «площадь Перемен», откуда Романа забрали «тихари», был сооружен мемориал его имени.
А 20 ноября настал день прощания с ним — тысячи белорусов пришли к Храму Воскрешения Господня и пообещали выходить на улицы.
«Я выхожу» — такими были последние слова и самого Ромы Бондаренко, которые он написал в чате своего двора. Домой он уже не вернулся.