Хорошего дна!

Помнится, Роскомнадзор запретил к употреблению в СМИ четыре неприличных слова. Вернее, помнится сам запрет, а эти четыре слова многие уже забыли, так как, будучи людьми послушными, сразу перестали их употреблять — даже в устной речи. Ну так вот, только надзорный орган расслабился — пятое слово появилось, зловещее какое-то слово: «днище».

Днище — вроде не ругательство, но употребляется взамен его, в сердцах и в возмущении. К прежнему хорошему слову «днище» (днище бочки, днище лодки…) оно отношения не имеет. Его значение — некое жуткое и безнадежное дно, на которое у нас что-то опустилось: экономика, наука, медицина, спорт…

Скажем, появляется сообщение, что кого-то привезли в переполненную больницу и кое-как разместили даже не на раскладушке, а на стуле. И сразу вспыхивают комментарии: «Днище!» Хотя в наших условиях это еще довольно уютное дно, к которому вот-вот привыкнут и вместо обычного «его положили в больницу» будут говорить «его посадили в больницу». И еще неизвестно, как будет развиваться ситуация с пандемией — вполне возможно, Минздрав воспользуется опытом театров и при нехватке в палатах сидячих мест станет предоставлять вновь прибывшим больным откидной приставной стульчик.

Дно у нас как дно, и не надо излишне нервничать. Город даже есть с таким названием в Псковской области.

Живут люди в городе Дно не хуже нас с вами. Правда, почему-то употребляют нехорошие слова чаще всех в стране. Удивительное исследование агентства «Интериум» и удивительный результат: скромный город Дно второй год подряд возглавил рейтинг самых матерящихся в социальных сетях городов России. Ну не верится! Вряд ли другие города так подкачали. Скорее был какой-то вброс, и пусть занявший второе место Краснодар потребует пересчета.

Примечательно, что это исследование проводилось до двух матчей сборной России по футболу, проигравшей командам Турции и Сербии. Вот уж где материал!.. И снова в высказываниях болельщиков наряду с теми четырьмя словами в ходу отвратительное слово «днище». Хотя мы видим привычное дно, расчерченное под футбольное поле. Впервые, что ли, наша команда на него опустилась? Чего ждать от футболистов, если немыслимым успехом у нас считается восьмое место на домашнем чемпионате мира, за которое главному тренеру Станиславу Черчесову дали аж орден Александра Невского? Александр Ярославич, пожалуй, перевернулся у себя в лавре. А если он еще узнал, что мы со шведами даже вничью сыграть не можем…

В общем, тут дно, там дно, и надо его как-то осваивать. Позовем на помощь Гайдара. Не пугайтесь, не Егора Тимуровича, а Аркадия Петровича. Как-то он, посетив пионерский лагерь, поучал ребятишек: «Если придется кому-то из вас тонуть, главное — не пугайся. Если тонешь, смело иди до дна!.. Дошел до дна — сожмись, оттолкнись ногами, и выскочишь на поверхность как пробка».

Вы поняли? Действуем на дне спокойно, без нехороших слов, надеемся на себя и не ждем, когда государство обеспечит нам от спасательного жилета рукава.