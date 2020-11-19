Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

На телевизионном сленге «напиханкой» называют сюжеты, в которые «напихано» очень много различных, часто разношерстных эпизодов на одну тему. «Адская напиханка» — это когда в одну кучу сваливают совершенно безумные версии, обрывки фактов, сплетни, слухи, комментарии мнимых экспертов, кадры оперативных съемок, объединяя их не менее безумной темой.

Программа «Новые русские сенсации» на НТВ выдает такие «напиханки» каждое воскресенье. На сайте НТВ «НРС» аттестуют как программу, созданную «в лучших традициях расследовательской журналистики. Каждый выпуск — громкий эксклюзив, информационная бомба… Семейные тайны и «скелеты в шкафу» — все это зрители увидят на телеэкранах впервые».

Ну что ж. Бомба так бомба. Как говорится, следите за руками. Название последнего воскресного выпуска «НРС» могло бы украсить любой дешевый триллер — «Девочки, ведущие на смерть». Что, по мнению «лучших расследователей», объединяет покушение на Алексея Навального, самоубийство Бориса Березовского, убийство Бориса Немцова? То, что все они были неугодны нынешней власти, как легко можно было бы подумать? Но тогда зачем в этом же ряду фигурирует новый президент США Джо Байден, с которого и начинается это сенсационное расследование?

«Ищите женщину!» — убеждают зрителей авторы. Ищите — и обрящете. «Эта удивительная женщина в штанах в обтяжку смогла не только поднять, но и укрепить мощный рейтинг престарелого демократа».

Оральный кабинет Белого дома есть в биографии многих политических фигур. За каждым великим мужчиной стоит если не великая, то роковая женщина. И это вам подтвердит хоть Билл Клинтон, хоть Моника Левински.

«Женщина в штанах в обтяжку» — Камала Харрис, избранный вице-президент США. Объяснением того, какое она имеет отношение к заявленной теме про «девочек, ведущих на смерть», авторы себя не утруждают. Возможно, они обладают даром предвидения или даже что-то такое знают о ее грядущей роковой роли в судьбе нового хозяина «Белого дома престарелых» «Константина Устиновича Байдена» (так!!! — И. П.). Но больше она в программе не появляется.

В этом главный смысл адской напиханки: намекнуть, насторожить, породить в зрителе сомнение — и бегом дальше, к намеченной цели и теме.

«Как Навальный, Березовский и Немцов стали добычей подсадных уток? Как попали в их сети? Всех этих женщин объединяет одно — они оказались в нужное время в нужном месте рядом со своим папиком — в самый роковой момент».

Глумливый тон, пошлые каламбуры, зубоскальство, передергивание — важнейшие составляющие адской напиханки, с легкостью превращающие драмы и трагедии в дешевый фарс. «Сами "папики" и виноваты, — внушают создатели напиханки своим зрителям — Случайные связи до добра не доводят». Хотя что значит — «случайные»? Совсем не случайные. «Какая химия возникла в отношениях Марии Певчих и Навального — возможно, смертельно опасная? Как говорится, был бы пациент, а "Новичок" найдется». Эксперту по лжи ясно — она не просто Мария, похоже, она действительно проходила спецподготовку.

«Английская шпионка или актриса одной убийственной роли? Подсадная утка, как и последняя роковая любовь Березовского Катерина Сабирова, и юная любовница Бориса Немцова Анна Дурицкая?»

Попутно на зрителей сыплются как из рога изобилия имена и фамилии фигурантов других громких преступлений последних лет: Скрипалей с их «сомнительным отравлением», Александра Литвиненко, в чьей смерти «НРС» винят британские спецслужбы, Аркадия Бабченко и стоящими за инсценировкой его убийства украинскими спецслужбами.

Да и с Юлии Навальной пора, наконец, снять маску. Именно она — настоящая глава семьи и «строит Навального как только захочет». Между тем ее отец живет и работает в Лондоне. И вот она вместе с Марией Певчих, которая, в свою очередь, «является связующим звеном между Навальным и британскими спецслужбами» (взгляните на эти красноречивые кадры), спешит в берлинскую клинику «Шарите», чтобы доложить «берлинскому пациенту»: «Задание выполнено. Отношения между Россией и Евросоюзом отравлены окончательно».

«Новые русские сенсации», исполненные «в лучших традициях российской расследовательской журналистики», не касаются никаких иных версий драматических событий последних лет. И так все ясно. Навальный — агент британских спецслужб, Березовский шантажировал российские власти и запутался в порочащих его связах. Немцов пал жертвой собственного женолюбия, не разглядев в юной любовнице обычную провокаторшу СБУ, сознательно приведшую его на злосчастный мост.

Еще одну «адскую напиханку» тот же канал НТВ показал месяцем раньше в другом своем документальном цикле «Основано на реальных событиях». Название этого выпуска тоже не оставляет надежд на сколько-нибудь объективное изложение обстоятельств убийства Немцова: «Немцов. Смертельная любовь». «В его смерти много загадок, — утверждают авторы, перечисляя традиционный «набор»: Его миллионы, все его жены, его дети и тайные любовницы».

На эту «адскую напиханку» с возмущением отозвался товарищ и соратник Немцова Илья Яшин в своем блоге:

«Казалось бы, уже больше пяти лет человека нет в живых — угомонитесь, наконец. Но нет: телевизор продолжает выдавать "сенсационные расследования", и могилу Бориса старательно оплевывают. Три часа отборного эфирного дерьма, которые буквально зомбируют зрителя. Немцова представляют олигархом, который купался в роскоши. Рассказывают, что он развалил страну в девяностые, про каких-то любовниц… Ну а главный посыл "расследования" в том, что Кремль невиновен, а убили Немцова украинские спецслужбы. Чтобы подставить Путина, разумеется… Очень хочется, конечно, чтобы авторы и участники этого позорного фильма на НТВ однажды просто захлебнулись собственным враньем».

Кадр за кадром разбирая и опровергая прозвучавшую в эфире ложь, Яшин объясняет, почему считает важным и необходимым это делать, несмотря на то, что умные люди его разубеждают: «на подобную дрянь» вообще не стоит обращать внимания, а НТВ давно уже никто не верит.

Увы, это не так. «У госпропаганды по-прежнему огромная аудитория, и нам надо бороться за умы сограждан». Подобные «расследования» — не что иное, как оперативное информационное прикрытие, чтобы общество задавало поменьше вопросов.

Авторов таких напиханок Яшин в сердцах называет «прямо какими-то чертями с рогами, готовыми на любую подлость».

Между тем у «чертей» есть имена и фамилии, которые они не стесняются обнародовать в конце своих творений.

Некоторым, впрочем, иногда становится стыдно. Так, недавно некто Дмитрий Белоусов, работавший шеф-редактором в печально знаменитой дирекции общественно-правового вещания НТВ (ЧП, «Анатомия протеста», «Касьянов день»), а затем перешедший на РЕН-ТВ, где готовил цикл «Либералам черным налом», признался сетевому изданию «Проект», что не смог больше заниматься пропагандой по заданию кураторов во власти, предоставлявших «журналистам» материалы оперативного наблюдения за Навальным и другими оппозиционерами: «По сути, это государственное преступление…»

Устыдившись, Белоусов ушел с ТВ и уехал в Баден-Баден, то есть нет, в Нидерланды. Тоже славное местечко.