Нормально, Григорий?

В самом деле, будет забавно, если кому-нибудь из наших нашкодивших спортивных чиновников повезет засветиться где-нибудь в зоне видимости Штатов, попасть под арест и экстрадицию, а после суда еще и подсесть где-нибудь лет на восемь–десять. Россия частично испытает очередной когнитивный диссонанс: хорошо, что посадили, плохо — что не сами.

Впрочем, за единообразность реакции остального мира тоже не ручаюсь — он и сейчас инициативе США не рукоплещет, потому что Родченков-акт не только России касается: карать собираются всех, кого удастся уличить в допинговом сговоре, из-за которого пострадали интересы американских спортсменов. Место тоже не имеет значения, так как второй главный признак законопроекта — его экстерриториальность.

«Закон имени предателя», как его у нас называют, прошлой осенью рассмотрела и приняла палата представителей, а нынче и Сенат США.

Прошел он без сучка и задоринки, чего следовало ожидать — принятию The Rodchenkov Anti-Doping Act могла помешать разве что смена власти в России, а ей, то есть сменой, и не пахнет. Вызревала идея долго, пока усилиями сенаторов Оррина Кэтча и Шелдона Уайтхауса не обрела оформленный в виде экстраординарного законопроекта вид и не пошла по инстанциям. Идея была простая: раз международные спортивные и антидопинговые организации не могут эффективно бороться со злом, по-настоящему не наказывают даже за доказанные махинации в исполнении известно какой страны, то падающее знамя борьбы с допингом должны подхватить США.

Еще десять лет назад над сенаторами только бы посмеялись, но с тех пор фон сильно изменился, и у авторов на руках оказались сразу три неубиваемых козыря: сбежавший пять лет назад в США с полными карманами компромата экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, позиция России, заключающаяся в словах «это не мы, сами вы такие, а вы докажите!», и относительно (по представлениям откровенных недругов, а также неистовых ревнителей чистоты спорта) слабая работа международной системы спортивных наказаний.

Григорий Михайлович Родченков, автор вышедшей летом автобиографии, карающий меч и главный разоблачитель недостойных российских деяний, — меньше всего похож на демона, перешедшего на сторону мирового добра. Тем более он не похож на Икара из одноименного оскароносного фильма режиссера Брайана Фогеля, который и помогал будущему борцу с российской доп-системой вовремя покинуть пределы родины.

Григорий Родченков. Кадр из документального фильма «Икар» (2017). Фото: Zuma / TASS

Родченков и продукт системы, и жертва, и едва ли не основное ее звено, и бог знает кто еще — особенно сейчас, когда истинный облик почти пять лет находящегося под американской программой защиты свидетелей Родченкова мало кому известен. Но он теперь — символ борьбы со злом и неисчерпаемый источник информации о том, как была (а во многом и остается) устроена система. Потому что никто ее так не знал, как знает Григорий Михайлович.

Поэтому он не просто информатор — он уникум, супергерой и суперразоблачитель, каких в истории спорта еще не бывало.

Родченков расчетливо и безжалостно бьет по российским болевым точкам, его усилия даром не пропадают, а российская власть ничего иного не может предложить, кроме как отвечать в стиле «сам дурак».

По мере развития событий стало не до смеха. На внешнем уровне пришлось играть роль раскаявшегося грешника: где надо почистим, что надо исправим, мы так будем бороться с допингом, что все позавидуют.

На деле все определяли властный вектор и во многом совпадающий с ним менталитет: это политический наезд, происки Запада, а сами они и есть главные допингисты. Даже формальных усилий хватило бы, чтобы нас после пяти лет «издевательств» помиловали, но тут Россия выдала на-гора измененную уже в 19-м году базу данных Московской антидопинговой лаборатории, и тут до всех, наконец, дошло, что горбатого ничто не исправит. В России ни одно допинговое дело не было не то что доведено до конца, а вообще не расследовано. Естественно, не случилось ни одного признания — это не наш подход, а многократно опозоренная Олимпиада в Сочи-2014 — по-прежнему главный триумф российского спорта.

Станция допинг-контроля на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Фото: ЕРА

По меркам таких «ястребов», как, например, глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт, лишение статуса РУСАДА, запрет на участие и принятие международных спортивных мероприятий, который вот-вот вступит в силу, пятилетний бан легкоатлетов, отъем медалей, стандартные дисквалификации — наказания несерьезные. Где уголовные дела? Где разоблачения? Где вскрытие всей цепочки, вплоть до самого верха? И Международный олимпийский комитет, и Всемирное антидопинговое агентство, и международные спортивные федерации, по сути, не имеют рычагов, чтобы покарать преступников, как они того заслуживают.

Все эти три фактора и сработали, когда Конгресс одобрил новый законопроект. «Акт Родченкова» еще тогда насторожил не только российскую сторону, но и МОК с ВАДА, и международные федерации, и многие национальные олимпийские комитеты. Все прекрасно понимают, что, тем или иным способом устранив Россию с международного спортивного поля, США возьмутся и за остальных. А скорее возьмутся параллельно разборкам с Россией — в качестве неформального, но самого главного карающего органа в области борьбы с допингом.

За допинговый сговор американским судом могут быть наказаны все лица и организации, причастные к нарушениям антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов — независимо от страны проживания и места пребывания. Похоже на бред с явным дискриминационным оттенком? Ну да, так многие готовящийся законопроект и воспринимали, но теперь на документе осталось увидеть только визу действующего президента США.

ВАДА выражало разного рода опасения по поводу инициатив американских законодателей, во многом дублирующих функции агентства. Вполне справедливо задавался вопрос, не наступит ли хаос, если другие страны тоже примут подобный закон о защите своих спортсменов. Уже сейчас устами нового президента Витольда Баньки ВАДА попыталось упрекнуть власти США хотя бы в том, что закон выводит из-под удара профессиональные лиги Северной Америки — под предлогом того, что они не входят в юрисдикцию ВАДА.

В первоначальном варианте пункт о защите интересов граждан США в профессиональных североамериканских лигах был, но совершенно непонятно, как бы он использовался. Впрочем, и без этого вопросов по защите именно интересов американских спортсменов хватает.

Предполагается, что собственно американскими нарушителями антидопинговых правил занимаются другие инстанции, а новый закон будет защищать исключительно чистых спортсменов, причем одной страны — просто потому, что на ее стороне сила, деньги и авторитет.

Фото: AP / TASS

Похоже, ВАДА и МОК поворчали, но смирились с неизбежным и теперь будут помогать делать «акт Родченкова» не просто устрашающей бумагой.

Фигурантам сговора светит 250 тысяч долларов штрафа и до 10 лет тюрьмы, для организаций — миллион долларов.

«Акт Родченкова» уязвим со всех сторон, особенно с юридической и этической точек зрения. Вряд ли он будет по-настоящему жизнеспособен — слишком сильно в нем чувствуется идеалистическое начало, победительная уверенность и упоительное желание вершить судьбами всего спортивного человечества. Посыл разработчиков понятен: хватит оставлять в тени тех, кто стоит за допинг-нарушением — изготовителей «отравы», дилеров, врачей, тренеров, чиновников, то есть всех, кто и составляет «круг тьмы» (спортсмены в качестве обвиняемых в первую очередь не фигурируют). Но я плохо себе представляю, с помощью каких правовых и юридических механизмов можно вывести нечисть, не имеющую к США никакого отношения, на свет божий.

На отдельных российских фигурантов, чья связь с допинг-нарушениями считается доказанной, сил у новых инквизиторов, пожалуй, может хватить. Для уголовного преследования нужны были более веские основания, чем наличие фамилии в так называемом «списке Макларена» или упоминание в качестве тренера или врача дисквалифицированного спортсмена. Что будет сейчас и как конкретно заработает новый карающий механизм, предположить трудно.

Но благополучно существующему российскому окружению нарушителей, пожалуй, стоит задуматься еще до того, как действующий президент США поставит свою подпись под «актом Родченкова».

Не ровен час…