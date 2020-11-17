ОбеZOOMели

16 ноября Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановило работу популярного городского кафе Zoom на Гороховой улице. Согласно протоколу — из-за нарушений требований коронавирусного режима. По версии владельцев заведения — из-за абсурдной ошибки: сотрудники ведомства могли принять кафе за место проведения ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», который в этом году проходит в онлайн-режиме через приложение Zoom.

Гости Zoom cafe в Санкт-Петербурге. Фото из соцсетей

Закрыли здесь и сейчас, в момент

Интерес к кафе на Гороховой проверяющие органы стали проявлять с конца октября, тогда в заведение нагрянула и первая проверка.

«Представители правопорядка, начиная от участкового и заканчивая сотрудником УБЭП, говорили, что они пришли в связи с обращением господина Милонова», — рассказал «Новой» владелец Zoom cafe Павел Штейнлухт. — Якобы у нас будет проводиться что-то связанное с фестивалем «Бок о бок».

По словам Павла, за десять дней в заведении случилось с десяток визитов разных представителей органов, которые, впрочем, не обнаружили никаких нарушений: «Нас осматривали, изучали наши соцсети, изучали зал. А наш зал — это маленькое, даже малюсенькое петербургское кафе с плюшками, никаких массовых мероприятий там нельзя провести, даже если очень захотеть». Когда показалось, что проверкам пришел конец, 13 ноября в кафе пришли «странные люди» без масок». Они сделали одинаковый заказ на 500 рублей и не реагировали на просьбы сотрудников кафе соблюдать дистанцию. Затем появились вооруженные полицейские и сотрудники Роспотребнадзора — заблокировали выход и приступили к осмотру. Позже за одного из «странных посетителей» расплатился сотрудник полиции.

«Нас закрыли здесь и сейчас, моментально, — говорит Штейнлухт. — Всех вывели на улицу, не дали забрать продукты, убраться толком, выключили свет и вывели, опечатали кассу, опечатали входную дверь. Поверить в то, что это все связано с нарушениями требований Роспотребнадзора, я не могу, потому что

знаю, как проходят проверки ведомства и каковы последствия. Они не проходят при участии десяти полицейских уж точно».

В качестве основания к визиту 13 ноября сотрудники ведомства представили обращение известного петербургского «борца с геями» Тимура Булатова, в котором он требовал проверить кафе на предмет проведения массового мероприятия. По мнению активиста, один из посетителей Zoom cafe вел трансляцию кинофестиваля «Бок о бок» через личный ноутбук.

«Это уже абсурд, — отмечает Павел Штейнлухт. — Кафе не может нести ответственность за то, что человек с ноутбуком ведет из него какую-то трансляцию. Кроме того, нет ни одного документа или фотографии, подтверждающих, что это происходило. При этом и сам фестиваль не запрещен в нашей стране. И не является экстремистским. Есть люди, которые относятся к нему хорошо, есть люди, которые относятся к нему плохо — мы же не относимся к нему вообще никак».

При этом, по словам Павла, организаторы «Бок о бок» предлагали Zoom cafe информационное партнерство, но не получили ответа от заведения.

Милонов против «Бок о бок» За день до закрытия кафе, 12 ноября, сотрудники полиции и Роспотребнадзора пришли с внеплановой проверкой в творческое пространство «Пальма», где проходила церемония открытия уже 13-го по счету ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». Это и стало причиной переноса мероприятия в онлайн, в приложение для видеоконференций Zoom. Позже в эфире телеканала «Дождь» депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что это он сорвал церемонию открытия. Противостояние Милонова и фестиваля «Бок о бок» длится не первый год. Организаторы называют фестиваль культурным пространством, в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные и квир-люди смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность, а депутат — пропагандой, проплаченной иностранными инвесторами. «“Бок о бок” — это сборище извращенцев, пропагандистское мероприятие, оно проводится на иностранные средства, — пояснил Милонов «Новой газете». — Естественно, такой фестиваль не должен проходить. Это не фестиваль кино, а фестиваль пропагандистских фильмов, призывающих менять российское законодательство».

Фестиваль «Бок о бок» в 2019 году. Фото из соцсетей

Снять подозрения

Для сотрудников Zoom cafe происходящая ситуация — катастрофа. Из-за коронавирусных ограничений в заведении и без того упала выручка, пришлось сократить смены, а сейчас весь штат остался без работы.

При этом что стало причиной повышенного внимания к работе заведения — до сих пор остается загадкой: при осмотре полиция ссылалась на обращение Виталия Милонова, но сам депутат в разговоре с «Новой» это отрицает/ «Конечно же, я не обращался в полицию, это неправда, — говорит он. — Владелец лжет. Видимо, он хочет свои упущения и какие-то косяки закрыть, почему-то задействовав мое имя. Я про это кафе знать не знаю и уж точно никогда про него никуда не писал — неинтересно».

В поисках справедливости Павел Штейнлухт обратился за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александру Абросимову с просьбой снять все абсурдные подозрения (в аппарате бизнес-омбудсмена «Новой» заявили, что пока разбираются в ситуации). Кроме того, владельцы Zoom cafe готовят обращение в прокуратуру.

комментарий Алина Пчелинцева, пресс-секретарь фестиваля «Бок о бок»

«Нам очень жаль, что кафе Zoom пострадало. Но это стало крайне показательной ситуацией: согласитесь, перепутать кафе и онлайн-платформу — новый уровень их отчаянности, но это также показывает и их уровень осведомленности не только в ЛГБТ-вопросах. С такой гомофобной реакцией мы сталкиваемся не впервые, но впервые мы ощущаем такое отчетливое давление властей на наших партнеров. В условиях пандемии они придумали новый способ. Есть поговорка: кому — война, а кому мать родная. Также и здесь, пандемия и Роспотребнадзор используются как дубина, чтобы давить на нас и других».

Ксения Хабибулина

