Самолет из столицы с лекарствами в Абакане ждали утром 17 ноября. Самолет прилетел без груза. Как пояснили в оперштабе Хакасии, «произошел срыв: транспортная компания не отгрузила в аэропорту, причина — отсутствие контроля со стороны должностных лиц минздрава Хакасии за отгрузкой. Поставлена задача разобраться в ситуации, принять меры к виновным».

Регионы просят таблеток. Бьются друг с другом за места в очереди к поставщикам. В ходу фронтовая лексика и настроения. Для понимания, что значит этот (вроде технический) срыв поставки, надо знать контекст: в последние дни Хакасия выдает стране то запись истерики фельдшера скорой помощи (в больнице не принимали пациентку), то видеообращение к Путину и Шойгу другого работника скорой: «Мест не хватает, пациентов возим по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность, и их отправляют лечиться домой. В аптеках нет ни лекарств, ни антибиотиков. То, что есть — накрутка цены в 5–6 раз, просто это нереально. Пачка парацетамола на данный момент стоит 78 рублей, хотя стоила 15».

Хакасский губернатор Валентин Коновалов на больничном с COVID-19, антикризисный штаб региона возглавляет прилетевший в Абакан полпред президента в Сибирском федокруге Сергей Меняйло. Впрочем, элементы стороннего контроля за этим субъектом Федерации давно уже налицо, и началось это даже не с победы 30-летнего коммуниста Коновалова, шедшего на выборах спойлером желавшего переизбраться единоросcа Виктора Зимина, а еще раньше, с угрозой банкротства наглухо дотационной республики:

в январе 2018-го федеральное казначейство перевело Хакасию на внешнее финуправление, лишив ее права самостоятельно распоряжаться бюджетными деньгами.

И вот Меняйло в очередной раз в длительной командировке в Абакане и договаривается с помощью всех своих московских связей о срочной поставке лекарств.

Что происходит дальше, «Новой» рассказал источник в правительстве РФ

Монолог источника в правительстве РФ

«Мы еще летом обратили внимание, что Хакасия не готовится ко второй волне. И если в соседнем Красноярском крае сейчас тоже проблемы, но там организаторы медпомощи и консультирующие специалисты работали по 16 часов, то Хакасия расслабилась. Деньги есть, а торги не объявляются. Закупили крохи. И вот — грянуло. Свой резервный фонд республика растратила на всякую ерунду, на концерты (документы есть в редакции. — А. Т.), но вот специально под лекарства федеральные деньги пришли. И лежат без движения. Полпред приехал, попробовал наладить поставки от производителя («Биотэка») напрямую. А там — уже очередь до конца года. Так бы Хакасия в конце и стояла, но удалось совместными усилиями сдвинуть ее в начало. И в итоге получаем срыв поставки. Мое мнение — это саботаж республиканских чиновников, оказавшихся с их посредническими услугами не у дел… Врачи стонут. Больные мечтают попасть в больницу. Но даже если они туда попадут — в стационарах не хватает элементарного: парацетамола, антибиотиков, воды для инъекций».

Вице-президент «Биотэка» Надежда Канушкина подтвердила направление в Хакасию внеочередного груза.

представитель компании-изготовителя лекарств Надежда Канушкина,

вице-президент «Биотека»

«Лекарства для лечения коронавируса направлены в Хакасию по просьбе аппарата Сергея Меняйло. Антибиотики и более 3000 упаковок фавипиравира отгружены для местных больниц и для амбулаторного лечения. Также 1000 тестов для проведения анализа на коронавирус уже доставлены в республику и порядка 1350 планируется доставить до конца недели».

Неофициально в «Биотэке» с возмущением рассказали, что они «подчистили все склады» и при этом долго не могли получить от хакасского минздрава номер договора — якобы письмо об этом попало в министерской почте в спам. А без этого номера — никакой отгрузки.

И пока лекарства до Хакасии не долетели. Объяснения в Абакане дают смешные — некому было проследить, чтобы их загрузили в самолет.

Полпред президента Сергей Миняйло возглавляет антикризисный штаб Хакасии, пока губернатор лежит с ковид. Фото: РИА Новости

Меж тем у Хакасии в Москве — деятельное представительство, «Новая» о нем и возглавившей его фаворитке Зюганова Юлии Исмагилове, заме «красного» губернатора Коновалова, писала. В Хакасии — новый министр здравоохранения Виктор Шевченко, который, казалось бы, должен стараться показать себя. И вот, оказывается, у всех у них есть дела поважнее.

Или причина другая. В период пандемии закон позволяет властям закупать лекарство от COVID-19 без торгов у единственного поставщика, чем Меняйло и воспользовался, как и многие другие начальники. А у чиновников Хакасии совсем другая практика насчет того, как тратить федеральные деньги, выделенные на закупку медикаментов. И богатый опыт ценовых сговоров. В прошлом месяце Абаканский горсуд вынес приговор по делу о медзакупках. Главному фигуранту — бывшему главе администрации хакасского правительства, полковнику ФСБ в запасе Владимиру Бызову дали 16 лет и 85 млн штрафа. Он гарантировал победу на торгах отдельным фармпредставителям за откат в 10–20 процентов. Антимонопольная служба, заведя это хакасское дело, выявила лекарственный картель из 13 компаний, их доход — под 1 млрд; весной этого года арбитраж подтвердил законность назначенных им ФАС штрафов (там сотни миллионов).

Фигуранты меняются, но их опыт и практики востребованы. Меняйло хотел улетать из Абакана в среду, теперь задержится.