Обложка дня

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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*

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№ 126 от 16 ноября 2020

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Председатель петербургского избиркома получил награду от Александра Беглова, которого сделал губернатором. Возмущена даже Элла Памфилова!

Общество20

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

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Теги:
памфилова, миненко, выборы, петербург

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