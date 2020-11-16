Обложка дня

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«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
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№ 126 от 16 ноября 2020Читать номер
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Председатель петербургского избиркома получил награду от Александра Беглова, которого сделал губернатором. Возмущена даже Элла Памфилова!
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«Новая газета»редакция
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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