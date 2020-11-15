«Кто убил Рому?» В Минске прошел марш памяти Романа Бондаренко

По всей Беларуси прошли акции памяти Романа Бондаренко, который умер 12 ноября в больнице. Туда минчанина доставили после того, как на «площади Перемен» его избили силовики в штатском. При этом в МВД заявили, что Бондаренко участвовал в драке с «неравнодушными гражданами», а милиция приехала на место конфликта позже.

Число задержанных по всех стране превышает 500 человек. На акции в Минске милиция применила светошумовые гранаты и газ. Протестующие скандировали «Один за всех и все за одного», «Стоим» и «Кто убил Рому?». Подробности марша — в фотогалерее «Новой».

Сотрудники милиции у народного мемориала в память о Романе Бондаренко на «Площади перемен» в Минске. Фото: РИА Новости

Фото: ЕРА

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: РИА Новости

Фото: ЕРА