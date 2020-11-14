«Многие даже не обращаются в санчасть»

Здание ИК-17 («Угольки»), где произошла вспышка коронавируса. Фото: соцсети

«Если с отряда кто-то заболел, его просто переводят жить в спортзал, на этом работа с больным закончена. Места в зале начало не хватать, и администрация заселила больными 5-й отряд (он непригодный для жизни, его должны были ремонтировать). Изредка фельдшер приходит мерить температуру в спортзал к тем, кто много жалуется на самочувствие»...

Так выглядел отряд №5 накануне размещения там инфицированных. Фото представлено заключенными

Колония строгого режима ИК-17 («Угольки») стоит в черте Мурманска. О том, что с середины октября в ней — очаг коронавируса, в официальных сообщениях не говорят. Областной оперштаб подтвердил вспышку COVID-19 в колонии только после повторного обращения «Новой».

Правда, «официальная» трактовка несколько расходится с показаниями очевидцев — заключенных, которые на условиях анонимности вышли на связь с редакцией. В зоне карантин, правозащитники попасть туда и проверить сказанное не могут, поэтому, в силу очевидных противоречий двух версий, мы изложим обе.

«12, 13 и 14 октября с температурой на работу ходил преподаватель ПТУ в колонию, заразились двое осужденных (одного из них госпитализировали в ИК-18), это и был единственный, кого вывезли», — говорит наш собеседник, заключенный Н. В ИК-18 работает единственная в области тюремная больница. В остальных зонах — только санчасти. Больница эта, при ее статусе областной, вызывает постоянную критику и не раз становилась предметом наших публикаций. Впрочем, причины печальных исходов там — не только недостаток кадров или медикаментов, но и то, что зэков зачастую госпитализируют поздно: нужен этап, бумаги и согласования.

Не сразу госпитализировали и заключенного К. (редакции известны полные данные). А пока он находился в «Угольках», заразились еще несколько человек в 6-м отряде. Только после этапирования К. в больницу отряд закрыли на карантин. Правда, по словам зэков, он, скажем так, несколько формальный. Согласно официальному сообщению регионального УФСИН, «дополнительные режимно-ограничительные мероприятия» введены в ИК-17 с 23 октября. Запрещены краткосрочные свидания, персонал, включая медиков, переведен на двухнедельную вахту.

Здание ИК-17 («Угольки»), где произошла вспышка коронавируса. Фото: соцсети

Говорит заключенный Н.: «Сейчас в колонии подтверждено около 70 больных коронавирусом, число медленно растет, многие видят, что медпомощь никакая не оказывается, и просто даже не обращаются в санчасть. У кого симптоматика есть, делают тесты, а вот лечения нет. Аспирин, парацетамол. 8 ноября администрация зачем-то устроила массовые переводы осужденных из отряда в отряд, по 15–20 человек переводили, как будто они <администрация> только способствуют распространению вируса, а не борются с ним. Средства защиты могут выдать, только если реально требовать начнешь, они есть, но в очень ограниченном количестве. Есть сотрудники, например, дежурный Т. (данные — в распоряжении редакции), который и сам не соблюдает правила безопасности никакие, ходит к больным в спортзал, потом в изолированный 5-й отряд, и следом сразу прется в остальные отряды или на рабочие объекты. Ему неоднократно делали замечания по этому поводу, но, видимо, его они не особо и волнуют. С карантина здоровых (только что прибывших) поднимают в отряды, и они начинают болеть».

Жалуются люди и на условия содержания в карантинных помещениях. По словам зэков, в спортзале на 60 человек один туалет и душ. Состояние 5-го отряда, в который начали заселять ковидных, было нежилым, его готовили к ремонту. Сейчас, по словам сидельцев, они своими силами немного привели его в порядок — находясь в карантине.

УФСИН по Мурманской области пока не ответил на запрос «Новой», который мы отправляли 9 ноября. А вот оперштаб мы дважды просили прокомментировать ситуацию, и в пятницу вечером получили письменный ответ. В нем подтверждается наличие очага, но даются иные цифры.

По версии штаба, положительный тест только у 24 осужденных, при этом симптомы — только у четверых.

Что касается госпитализации К., чиновники виртуозно обошли этот вопрос, заявив, что «госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было». И правда, ведь К. отправили в тюремную больницу.

Из сообщения оперативного штаба: «Осужденные содержатся изолированно, находятся под наблюдением медработников, им назначено противовирусное лечение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Случаев диагностирования на фоне коронавируса пневмонии и госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было. В колонии созданы медицинские изоляторы, в которых имеются необходимые коммунально-бытовые условия. Все помещения обеспечиваются сквозным проветриванием. Минимизировано передвижение сотрудников и осужденных по учреждению. Проводится дезинфекционная обработка объектов учреждения. В ряде помещений установлены рециркуляторы воздуха «Дезар» и УФ-лампы. Осужденные и сотрудники колонии обеспечены средствами индивидуальной защиты. В медицинской части учреждения имеются необходимые лекарственные препараты в достаточном объеме для лечения вирусных инфекций, в том числе для лечения новой коронавирусной инфекции, сопутствующих патологий».

Также штаб подчеркнул, что профилактика коронавируса проводится во всех колониях региона. Видимо, не везде одинаково успешно. Судя по официальному релизу УФСИН, с 31 октября карантин введен еще в двух зонах — «строгой» ИК-23 и колонии-поселении № 20. 23-я зона уже болела — вспышка инфекции в ней была зафиксирована в марте.