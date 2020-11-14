Жест. Взгляд. Голос

Народный. Лицедей. Легенда. Число его ролей идет на сотни, о чем вам сообщит и Книга рекордов Гиннесса, и гафтовские эпиграммы, и Википедия. Но за всем этим гигантским корпусом характеров — масштаб личности, кипящая страсть, дар к сногсшибательным превращениям. И необъяснимая словами способность быть близко, рядом. Словно дотрагиваться до кожи своим хрипловатым голосом. Откуда это?

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Он не любил вспоминать ереванское военное детство. Холодно. Темно. Спускались в подвал, красными обветренными руками рубили дрова. И так хотелось праздника… Тепла. Ярких люстр. И так долго он пробивался на сцену…

цитата Армен Джигарханян

«Единственное, что я понял про искусство вообще, это то, что, как гениально сказал Ницше, "искусство нам дано, чтобы не умереть от истины". Чудовищная вещь! Но гениальная. Ведь истина не всегда красива и часто страшновата. Поэтому, чтобы не столкнуться с ней, мы начинаем себя и других обманывать. В лучшем случае фантазировать. А театр — прекрасное место для фантазерства. Там я могу напридумывать себе какие угодно вещи. Стать королем Лиром или совершенно чужой женщине сказать: "Дочка!"».

Его персонажи обладают внутренней силой, «природой ведущего», — и фарсовые, и трагические. Нерон из фантастического спектакля Гончарова «Театр времен Нерона и Сенеки» по пьесе Эдварда Радзинского был не только философом и мудрецом, но и Актером с большой буквы, способным переиграть самого черта. «Метаморфозы — мой удел», — восклицал император, взлетающий в красных плавках на помост, и подданные не знали — плакать или смеяться. И зрители тоже. А перед смертью легендарное: «Какой артист погибает!» Фраза — некролог.

Судья в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя»

Штабс-капитан Овечкин в «Неуловимых»

Тристан в фильме «Собака на сене»

Они останутся с нами. Лучшие роли Армена Джигарханяна. Ричард III, Мольер и комиссар Левинсон, генерал Хлудов и Мендель Крик, Нерон и Сенека, похотливый судья Кригс из «Здравствуйте, я ваша тетя!», зловещий бандит Карп, разведчик Сеня Клейн, штабс-капитан Овечкин в «Неуловимых», лакейский плут Тристан в «Собаке на сене».

В роли Горбатого в фильме «Место встречи изменить нельзя» хотели снимать Ролана Быкова, тот отказался — образ карлика показался ему отвратительным. Джигарханян, почти неузнаваемый, сыграл человека-зверя, от которого веяло холодом и смертью. Он вкладывал в характер всегда больше, чем было в строчках сценария. Вкладывал себя, свой опыт, свои переживания и мысли.

«Нет ролей, которые я хотел, но не смог сыграть! — говорил актер. — Если у меня есть желание сыграть короля Лира, то я все равно в любой другой пьесе (даже в «Красной Шапочке») сыграю это».

И конечно же, он обладал замечательным чувством юмора, без которого не было бы каскада характерных ролей. Да и эпиграмму Валентина Гафта «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», он оценил по достоинству и на встречах с удовольствием о ней вспоминал.

«Я никогда не писал мемуаров. Для того чтобы писать, надо уметь писать. Если кто-то за меня это будет делать — получится еще хуже. Насколько мне жизнь подсказала, я рожден актером.

Я — клоун. Скоморох, балаганный шут. Все, что я хотел сказать, я сказал со сцены».

Он не оставил книг, да и телевизор сделал все возможное, чтобы «обнулить», уничтожить скандалами, судами и склоками имя актера. Но вся эта пена уйдет, останутся роли. Жест. Взгляд. Голос.

Как голос Волка из лучшего по версии экспертов российского мультфильма «Жил-был Пес». Режиссер Эдуард Назаров вспоминал, что когда Джигарханян вошел в студию, он машинально бросил взгляд на разложенные листы с изображением Волка. И все внутри режиссера оборвалось: впервые за все время работы над рисованными персонажами он заметил, насколько Волк похож на Горбатого из «Места встречи…» Назаров страшно разволновался. Подумал: «Убьёт!» Но Армен Борисович посмотрел на рисунки и сказал: «А что, ничего. Хороший Волк».

И вот Волк уходит от нас в финале. Прямо сквозь плетеный забор. В синий снег. Оборачивается и — хрипло: «Ты заходи, если что!»