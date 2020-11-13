История одного ограбления

от редакции Екатерина Писарева Раз в неделю по пятницам Екатерина Писарева, главный редактор книжного сервиса MyBook, включающего 260 тысяч изданий и 50 тысяч аудиокниг, будет со знанием дела рассказывать не просто о самых любопытных новинках 2020 года, но и выбирать те из них, которые можно прочитать быстро и с удовольствием.

Шведского писателя, автора бестселлера «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана знают и обожают во всем мире. Его новую книгу — «Тревожные люди» (перевод Ксении Коваленко) — в России ждали с нетерпением, словно подарок на Новый год.

Бакман уже давно стал кем-то вроде волшебника и лучшего друга — его появление в доме всегда приносит радость и теплоту.

Он — тот самый сокровенный человек, который знает о нас больше, чем кто-либо. И в беспокойный 2020 год тревожные люди Бакмана — это, конечно, мы с вами.

Заложники по стечению обстоятельств: «…Земля вращается в космосе со скоростью два миллиона километров в час, и мы трясемся в ней от страха, словно потерявшиеся носки».

Сюжет романа прост — в основе лежит одно преступление, которое нужно раскрыть. Все происходит накануне Нового года: злоумышленник неловко пытается ограбить банк, сбегает, но в результате оказывается в квартире с заложниками. Один неверный поступок тянет за собой вереницу событий… Кажется, остроумный Бакман словно предлагает собственную версию истории о том, как грабили банк, — помните бродвейский спектакль «Шоу пошло не так»? Но «Тревожные люди» оказываются не столько комедией положений, сколько притчей о том, что единственное спасение — в общем неравнодушии.

Мудрому и чуткому Бакману важно показать, что люди сложнее, чем кажутся на первый взгляд, что за любым поступком скрывается целая предыстория, что озлобленность и цинизм могут быть последствием большой травмы, а боязнь одиночества портит жизнь даже самым сильным и самостоятельным.

«Это история обо всем на свете, но главным образом — об идиотах», — пишет автор в начале книги.

На самом деле с этими идиотами мы ежедневно встречаемся в лифтах, на улице, на работе, в социальных сетях — с этими идиотами мы проживаем всю нашу жизнь, увы, конечную, как и этот роман. Мы тратим время на беспричинную ненависть и зависть, на сомнительные удовольствия, на осуждение других. Бакман пытается погрузить читателя в иную реальность: в ней люди готовы закрыть глаза на недостатки других, не распинать их за случайные, нелепые ошибки и дать им еще один шанс.

В камерном мире Бакмана очень уютно. Он смешной и добрый, наполненный участием и эмпатией. И герои в нем славные — даже когда бранятся, они делают это не со зла.

Что происходит, когда грабитель-неудачник и восемь заложников оказываются один на один в квартире? Срабатывает «синдром попутчика», и в итоге они делятся своими историями. Среди заложников очень разные люди: беременная девушка и ее жена, дотошная риелторша, супружеская пара, прожившая вместе всю жизнь, миллионерша — директор банка, определенно страдающая обсессивно-компульсивным расстройством, храбрая старушка, в свои почти 90 лет не теряющая оптимизма, и странный мужчина, переодетый кроликом. Для того чтобы понять друг друга, им не нужно иметь равный социальный статус или схожий жизненный опыт — Бакман апеллирует к общечеловеческим чувствам. Кто из героев спасет грабителя? Или, быть может, он будет убит?

Конечно, «Тревожные люди» Бакмана — вовсе не детектив, не триллер и даже не сентиментальная история одного поражения. Это в первую очередь роман об огромной родительской любви и о желании быть нужным своим детям, несмотря ни на что. Очень чувствуется, что Бакман — нежный отец: он с трепетом рассказывает о маленьких дочках грабителя, Мартышке и Лягушке, ради которых была заварена вся эта несусветная каша. А еще показывает, как относятся к родительству Юлия и Ру, опасающиеся, что им не по плечу эта ответственная роль, и приглашает в историю неразлучных напарников Джима и Джека — отца и сына.

Люди из вселенной Бакмана обладают удивительным умением врезаться в память и продолжать жить в ней после прочтения его книг.

Даже второстепенные персонажи здесь обладают определенным шармом: юная Лондон, работающая кассиром в банке и разучившаяся общаться вне социальных сетей, забавная риелторша, повторяющая, словно заведенная кукла, информацию о своем агентстве. И даже психолог Нина, которая росла в опасной близости со словарем и желанием исчезнуть (кстати, интересный факт — свой роман Бакман писал, будучи в депрессии, а в послесловии он благодарит своего психотерапевта, который помог ему справиться с паническими атаками).

В тревожное время очень важно читать что-то жизнеутверждающее. У Бакмана получается быть одновременно доброжелательным и суровым, наивным и циничным, невозможно смешным и предательски грустным.

Он словно пишет утешительные сказки для взрослых, которые можно разыграть на театральной сцене. Еще Уильям Шекспир все сказал про людей и этот мир — и Бакман спустя четыре века его дружески поддержал.