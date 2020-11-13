400 тысяч за онлайн

Московские вузы и колледжи, подведомственные властям города, переходят на удаленный режим с 13 ноября до 15 января. Об этом во вторник в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы», — заявил Собянин.

Спустя два дня Минобразования также сообщило о переводе всех подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга на режим удаленной работы до 6 февраля.

«В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Фото: РИА Новости

При этом буквально неделю назад глава Минобразования Валерий Фильков заявлял, что он мониторит ситуацию с коронавирусом в стране и что вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения не стоит.

Ряд московских вузов уже больше месяца работают в формате обучения «три на три», когда три дня студенты приходят на пары в университет, а три дня — учатся удаленно.

Студентка 3-го курса антропологического факультета РГГУ Лиза Балаева рассказала «Новой», что она уже с октября учится в формате «дистанционно-очно».

рассказывает студентка «Последний месяц мы учились в формате дистанционно-очно. Было крайне неудобно сначала сидеть в аудитории на обычной паре, потом искать другую аудиторию с нужным оборудованием для того, чтобы подключиться к онлайн-лекции. Сейчас нас полностью перевели на дистанционный формат, официально — с 13 ноября. Проблемы возникают только с перебоями в работе интернета».

По словам студентки, весь прошлый месяц онлайн-лекции в самом университете проходили потому, что Собянин в начале октября обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома. Таким образом, в лекционной аудитории присутствовали все студенты, не было только пожилых преподавателей, которым приходилось вести пары через Zoom или Skype.

Студентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

Также некоторые вузы Москвы еще до объявления властями города о закрытии учебных заведений на карантин перевели часть студентов на полное дистанционное обучение. В их числе РАНХиГС, ГУУ (Государственный университет управления), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и т.д.

«С начала учебного года мы ходили в университет в обычном формате, если же в группе кто-то заболеет, то ее закрывали. При этом пропуски <в университет> нам не блокировали.

Человек, который заболел, должен был просто сидеть дома, а тем, кто с ним контактировал, разрешалось выходить из своих общежитий, квартир.

Просто формально две недели им нужно было не ходить в университет, потом сдать тест на коронавирус и уже после этого выходить на учебу. А если заболел кто-то из общежития, то закрывали весь этаж, на котором он жил. Двери им закрывали, и весь этаж две недели сидел на полной изоляции. Потом объявили всеобщий карантин, и мы все сели дома», — рассказал «Новой» студент 1-го курса ГУУ.

Минобразования также рекомендовал вузам Москвы и Санкт-Петербурга компенсировать студентам проезд к месту жительства.

«Руководителям образовательных организаций рекомендовать предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, являющихся получателями государственной социальной стипендии, или обучающихся на договорной основе обучения и соответствующих критериям, установленным критериям, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе единовременные выплаты в целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно» — говорится в документе, опубликованном Министерством науки и высшего образования РФ.

Фото: РИА Новости

Так, например, руководство РГГУ уже заявило, что планирует помогать своим студентам с покупкой билетов домой. Так было и во время первого карантина весной. Однако компенсировать студентам траты на проезд решили не все вузы. Учащиеся РАНХиГС говорят, что руководство им даже не сказало о существовании такой опции.

По словам студента ГУУ, руководство вуза заявило, что с покупкой билетов домой учащимся помогать не будут.

«Еще нас сейчас интересует вопрос, вернут ли тем, кто из-за закрытия университета съедет из общежития, деньги за проживание», — добавил студент.

Среднестатистическая стоимость проживания в общежитии ГУУ составляет 30 тысяч.

Больше всего недовольны введением карантина студенты, обучающиеся на контрактной основе, так как они платили вузу деньги за офлайн-обучение. Пока ни один столичный университет не сокращает для контрактников стоимость на образовательные услуги в связи с пандемией.

Ранее Инициативная группа МГУ опубликовала петицию в адрес Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и ректора МГУ Виктора Садовничего с требованием снизить плату за обучение в период пандемии.

Преподаватель ведет дистанционный семинар из аудитории. Фото: РИА Новости

«С переходом на дистанционное обучение качество образования ухудшилось. Дистанционный формат обучения не может в полной мере заменить очный образовательный формат, в связи с чем ухудшается качество образовательных услуг, поскольку студент лишtн доступа к инфраструктуре вуза. Вследствие этого мы утверждаем, что образовательные услуги студентам контрактной формы обучения не оказываются в полном объеме», — говорится в петиции. Тогда вуз заявил, что оставит стоимость обучения на уровне прошлого года, а Минобрнауки отметил, что применение дистанционного обучения не подразумевает изменение стоимости образовательных услуг.

что говорит минобразования «По общему правилу, если иное не предусмотрено договором, применение ДОТ <дистанционных образовательных технологий> не влечет изменения существенных условий договора и не требует внесения в договор изменений (заключения дополнительного соглашения). Также отсутствуют основания для пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных услуг, поскольку основные характеристики получаемого образования, предусмотренные договором, не изменяются при применении ДОТ»

В ведомстве добавили, что переход на дистанционное обучение привел к изменению образовательного контента: «Необходимость обеспечения вузов качественными программами и компьютерами, наем IT-специалистов. Все это приводит к увеличению затрат учебных заведений».

Студентка 3-го курса факультета журналистики МГУ Мария (имя изменено по просьбе девушки) согласна с требованием Инициативной группы сократить стоимость обучения для контрактников.

слово студентке «Я уже почти год, получается, учусь на дистанционке и плачу при этом полную стоимость обучения. Это же почти 400 тысяч. Я знаю, что факультет старается облегчить жизнь и студентам, и преподавателям, но наличие огромного количества технических проблем, возникающих при онлайн-обучении, ни для кого не секрет. Это же неполноценное обучение. Если так подумать, я могу, например, лекции по зарубежной литературе смотреть и читать в интернете. Мы все платим за то, чтобы видеть вживую преподавателей, ходить на живые пары. Нас этого лишают, еще и стоимость не уменьшают».

С требованием снизить стоимость за обучение еще в апреле выступил и Всероссийский студенческий союз, который также запустил онлайн-петицию. На момент написания материала петицию Инициативной группы МГУ подписали свыше 22 тысяч человек, петицию студенческого союза — почти 29 тысяч.