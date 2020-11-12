«Ждите, черти, русские идут!»

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Роскосмос открыл на своем сайте раздел с песнями на стихи главы корпорации Дмитрия Рогозина. А Иван Ургант над этим замечательным достижением космической отрасли взял да и поглумился. «Какая, — говорит, — главная новость этой недели? А вот эта… Двенадцать композиций, к шести из которых написал стихи Дмитрий Рогозин: "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Танцы в небе", "Над Землей корабль летит" (как видим, это частушка). У нас есть фрагмент, как Денис Майданов исполняет песню про космодром "Восточный"… Вот точные строчки: "Не знаем здесь пробок глухих московских, / Не знаем суЕт торопливо-порочных"… Мы всё думали, какие строчки придут на смену "На пыльных тропинках далеких планет / Останутся наши следы"? Вот эти».

В финале своей издевательской реплики Ургант еще и Илона Маска приплел для красного словца. Кадров Маска, поющего песню Рогозина про космодром «Восточный», не нашлось. Подложили под рогозинский шлягер кадры Маска танцующего — легли идеально!

Талантливые, всесторонне одаренные люди в нашем истеблишменте не редкость. Вспомним поэтессу Марию Захарову, прозаика и поэта Владислава Суркова, поэта Александра Бастрыкина. Да и сам президент не чужд тяги к прекрасному — в редкие минуты отдыха поигрывает на рояле мелодию песни «С чего начинается Родина» из любимого им с детства фильма «Щит и меч». Теперь вот и Рогозин. Он еще и поет.

Совсем недавно (наблюдательные зрители это помнят) гендиректор Роскосмоса получил очередной нагоняй от президента за срыв сроков утверждения новых ракетно-космических программ — в том числе проанонсированной Путиным два года назад российской экспедиции на Марс в 2019 году. «И где все это?» — недоумевал президент.

Пышного цветения яблонь на Марсе, так же как и наших следов на его пыльных тропинках, похоже, ожидать пока не приходится.

Зато свой след в искусстве глава космического ведомства точно оставит. И не только в песенном жанре.

Первый канал и Роскосмос объявили о масштабном кинопроекте, съемки которого должны пройти на Международной космической станции осенью 2021 года. Автор идеи — Дмитрий Рогозин. Он же один из продюсеров будущей космической эпопеи вместе с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

Название проекта — «Вызов». И даже понятно, кому этот «Вызов».

Американцам, NASA и в первую очередь компании Илона Маска SpaseX, которые раньше нас объявили о планах снять в космосе полнометражный художественный приключенческий боевик с Томом Крузом в главной роли. Полет Круза на МКС должен состояться в том же октябре 2021 года, что и полет нашей актрисы-космонавтки на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».

Да-да. У них — Том Круз (своего рода новый Гагарин), а у нас — Терешкова, то есть первая в истории кино девушка-женщина с неизвестной пока фамилией. На минувшей неделе Первый канал объявил конкурс на главную женскую роль в фильме «Вызов». На первом этапе желающие принять участие в проекте должны записать «самопробу» на заданную тему. На втором этапе (примерно через месяц) прошедших испытание кандидаток пригласят на кастинг, в ходе которого приемная комиссия отберет 30 финалисток.

Необходимые требования: гражданство РФ, возраст 25–45 лет, рост 150–180 см, вес 50–75 кг, длина ступни — не больше 29,5 см, обхват груди — до 112 см, базовые знания английского языка.

Тех, кто этим требованиям соответствует, примут в Школу подготовки космонавтов, после обучения в которой эксперты оценят их медицинские показатели и обретенные в ходе обучения профессиональные навыки. Кандидатки, годные по всем параметрам, будут зачислены в Школу космонавтов, где за три месяца пройдут учебно-тренировочный курс. И только после всего этого определят двух победительниц — исполнительницу главной роли и ее дублершу.

Все этапы Всероссийского кастинга будут подробно освещаться в эфире Первого канала.

Ну что ж? Очередной виток космической гонки начинается. Кто кого догонит и перегонит — мы американцев или они нас, — пока неизвестно, но понятно, что мы костьми ляжем, чтобы утереть нос Маску и Крузу (кстати, еще одним продюсером американского кинопроекта стал Дмитрий Лесневский, один из основателей «Ren-ТВ»).

…На прошлой неделе Алексей Пивоваров разместил на своем YouTube-канале «Редакция» двухсерийный фильм «Настоящий Гагарин», приуроченный к грядущему в апреле 2021 года 60-летию первого полета человека в космос. Это не только обстоятельное исследование биографии Гагарина с участием людей, которые знали его лично, но и описание тех политических реалий, в которых проходила подготовка полета в космос первого пилотируемого корабля.

Главная задача — все та же: обогнать Америку. Любой ценой. Полет должен был состояться еще в декабре 1960 года. В этот срок не уложились. Николай Каманин, начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС, вспоминал в дневниках: «Много неполадок, мало испытаний. На всем печать спешки. Идем с американцами ноздря в ноздрю». «Все системы корабля работали четко и безупречно», — рапортовал Гагарин, завершив полет. «12 нештатных ситуаций было в полете», — говорит сегодня один из специалистов. И перечисляет, какие именно и к каким катастрофическим последствиям могла привести каждая из них. Или вот еще деталь: СССР рассекретил имя генерального конструктора через два дня после его смерти, при этом первым о смерти Сергея Королева сообщил «Голос Америки».

Зато мы сделали ЭТО и, несмотря на все риски, запустили человека в космос, опередив американцев. Первый астронавт Алан Шепард совершил космический полет на корабле «Меркурий» всего через три недели после Юрия Гагарина. Но кто сегодня помнит имя второго? Как говорил Королев, делая мучительный выбор между двумя претендентами — Гагариным и Титовым:

«Первый войдет в историю человечества, второго забудут».

Первое кино, снятое в космосе, ожидает та же судьба. Правда, нынешний глава Роскосмоса Рогозин пока не может похвастаться особыми достижениями в развитии современной космической программы, поэтому многих гложут смутные сомнения — удастся ли на новом витке повторить успехи Королева и его соратников? Сам же Рогозин настроен решительно: «Ждите, черти, русские идут!» — как поется в одной из его песен.