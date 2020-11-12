письмо
«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать». Обращение родственников фигурантов «дела "Сети"»*
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Комментарии
Армения проиграла, в Москве все довольны
Подкаст «Что Нового?» об итогах карабахского конфликта
Политика310
Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»
310
На этой неделе Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение, предполагающее потерю армянской стороной нескольких районов Нагорного Карабаха, а также ввод в непризнанную республику 2 тысяч российских миротворцев.
В Армении восприняли условия перемирия как капитуляцию, в Азербайджане — как безоговорочную победу. Что произошло на самом деле и какую роль в этом сыграла Россия, в новом выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет военный обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр.
слушайте, где удобно
Castbox | Souncloud | VK | Apple Podcasts | Google Podcasts | Яндекс.Музыка
Делаем честную журналистику
вместе с вами
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:подкаст, перемирие, россия, азербайджан, армения, нагорный карабах
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником