Армения проиграла, в Москве все довольны

На этой неделе Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение, предполагающее потерю армянской стороной нескольких районов Нагорного Карабаха, а также ввод в непризнанную республику 2 тысяч российских миротворцев.

В Армении восприняли условия перемирия как капитуляцию, в Азербайджане — как безоговорочную победу. Что произошло на самом деле и какую роль в этом сыграла Россия, в новом выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет военный обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр.