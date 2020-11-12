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№ 124 от 11 ноября 2020

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Армения проиграла, в Москве все довольны

Подкаст «Что Нового?» об итогах карабахского конфликта

Политика310

Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»

310
 

На этой неделе Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение, предполагающее потерю армянской стороной нескольких районов Нагорного Карабаха, а также ввод в непризнанную республику 2 тысяч российских миротворцев.

В Армении восприняли условия перемирия как капитуляцию, в Азербайджане — как безоговорочную победу. Что произошло на самом деле и какую роль в этом сыграла Россия, в новом выпуске подкаста «Что Нового?» объясняет военный обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр.

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Теги:
подкаст, перемирие, россия, азербайджан, армения, нагорный карабах

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