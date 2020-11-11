«Сотрудники ФСБ посещают их лишь с одной целью — пытать»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне

Уполномоченному по правам человека в Пензенской области Роговой Елене Николаевне

И.о. руководителя Главного военного следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации Федотову Сергею Семеновичу

Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу

Директору ФСБ Российской Федерации Бортникову Александру Васильевичу

Директору ФСИН России Калашникову Александру Петровичу

Председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Фадееву Валерию Александровичу

Председателю межрегиональной общественной организации

«Комитет против пыток» Каляпину Игорю Александровичу

Обращение

Мы, родные и близкие осужденных по так называемому делу «Сети», запрещенной в России организации, вынуждены обратиться к вам, так как опасаемся за сохранность жизни и здоровья наших сыновей и мужей.

20 октября 2020 года в апелляционной инстанции приговор Приволжского окружного военного суда в отношении наших родных был оставлен без изменения.

Их, напомним, приговорили к чудовищным срокам заключения — от 6 до 18 лет.

Никто из наших сыновей не признал своей вины и отрицает участие в какой-либо организации террористической направленности. При этом все они заявляли о пытках и давлении, которое оказывалось на них сотрудниками ФСБ по Пензенской области еще на стадии следствия в СИЗО. Должной проверки по заявлениям фигурантов дела так никто и не провел, записи с видеокамер СИЗО исчезли, а визиты оперативников к нашим сыновьям и мужьям, как оказалось, не фиксировались в тюремном журнале посещений.

Очевидно, чувствуя теперь свою полную безнаказанность и вседозволенность (ничем иным мы объяснить это не можем), оперативные сотрудники ФСБ г. Пензы после вступления приговора в силу вновь решили оказывать давление на фигурантов дела. А именно 9 ноября и 10 ноября 2020 года оперативные сотрудники по имени Антон и Алексей пришли к осужденным Максиму Иванкину и Арману Сагынбаеву, которые находятся сейчас в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. Каракозова, 30) и в отсутствии адвокатов требовали от них дать показания о несуществующей в действительности «московской ячейке» «Сети».

По словам ребят, их всячески принуждали к самооговору, угрожая тем, что именно они, оперативные сотрудники, решают, где осужденные будут отбывать наказание. В случае отказа сотрудничать Сагынбаеву и Иванкину пообещали по прибытию в колонии «устроить невыносимые условия отбывания наказания».

Мы, родители и жены осужденных, наученные горьким опытом, примерно представляем, что имеется в виду под этой фразой. После пережитых за последние три года нашими сыновьями и мужьями физических, очень страшных и унизительных издевательств в тюрьме, мы понимаем, что на зоне их могут просто убить.

Сегодня мы абсолютно убеждены в том, что в учреждениях ФСИН они находятся в опасности.

Сотрудники ФСБ посещают их в СИЗО с молчаливого согласия начальников исправительных учреждений всегда лишь с одной целью — пытать. Имея беспрепятственный и бесконтрольный доступ во все учреждения ФСИН, силовикам делать это проще простого.

Пытки в нашей стране запрещены законом, но на примере дела «Сети» и многих других несправедливых уголовных дел они становятся повсеместной обыденной практикой и неотъемлемой частью работы силовиков.

В связи с изложенным просим вас принять всевозможные меры, находящиеся в вашей компетенции, для предотвращения новых пыток, сохранения здоровья и соблюдения права на жизнь, гарантированных Конституцией РФ.

С уважением и надеждой на оперативное вмешательство,

Пчелинцева Светлана Анатольевна

Пчелинцев Дмитрий Анатольевич

Пчелинцева Анастасия Андреевна

Богатова Елена Николаевна

Чернова Татьяна Александровна

Чернов Сергей Викторович

Куксова Алла Сергеевна

Куксов Алексей Васильевич

Стригина Елена Владимировна

Самонина Елена Юрьевна

Кульков Алексей Евгеньевич

Иванкина Татьяна Александровна

Иванкин Сергей Максимович

Шалункина Анна Юрьевна

Филинкова Наталья Георгиевна

Бояршинов Николай Николаевич

Копылова Татьяна Робертовна

* — запрещенная в России организация