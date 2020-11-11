Жертвы есть, а скорби нет

Вы обратили внимание, как в главной российской информационной телепрограмме «Время» на Первом канале стали с недавних пор давать сводку по коронавирусу? Вам покажут и скажут, сколько человек заразилось коронавирусом по стране, сколько выздоровело, а вот сколько умерло — об этом информацию давать перестали.

Напомню, что весной делали по-другому: графики, в том числе с данными по умершим, и показывали, и озвучивали. Потом, на протяжении нескольких последних месяцев, графики и данные показывали, но цифры уже не называли. А вот теперь, когда количество умерших перевалило за 30 тысяч человек (по данным оперативного штаба), соответствующие цифры в программе «Время» перестали и показывать, и называть. Коронавирус есть, а умершиих нет — так получается?

Вот такая информационная борьба с коронавирусом. Сегодня, когда число ежедневных летальных исходов резко увеличилось по сравнению с первой волной пандемии, было решено, по-видимому, что лучше замалчивать соответствующие цифры. Почему так решили? Думается, потому, что это не укладывается в то, что пытались долгие месяцы внушить населению: Россия лучше других справляется с пандемией.

Есть еще один важный вопрос. Почему до сих пор в России на государственном уровне не почтили память жертв COVID-19? Потому что еще пандемия не закончилась? Но это не ответ.

Все-таки несколько десятков тысяч человек уже стали в России жертвами пандемии. Десятков тысяч!

Россия и в этом плане сильно отличается от многих стран мира. В Китае днем национального траура стало 4 апреля 2020 года. Тогда наплощади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на всех зданиях посольств и консульств Китая за рубежом были приспущены государственные флаги. Все развлекательные мероприятия были отменены. В официальной траурной церемонии в государственной резиденции «Чжуннаньхай» приняли участие высшие партийные и государственные деятели Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Вся страна почтила память умерших от COVID-19 тремя минутами молчания.

В США при всем известном ковид-диссидентстве Дональда Трампа в конце мая 2020 года в память об американцах, ставших жертвами пандемии, на три дня были приспущены флаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах.

В Испании 10-дневный национальный траур объявлялся 27 мая 2020 года. Прошла минута молчания, были приспущены государственные флаги. Кроме того, в июле текущего года прошла специальная траурная церемония прощания с 28 тысячами жертв коронавируса (на тот момент). В мероприятиях приняли участие король Испании Филипп VI, высокопоставленные чиновники, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и другие. Всего на площади перед королевским дворцом в Мадриде собрались сотни человек, в том числе и простые люди.

Мемориал памяти погибших от коронавируса в Испании. Фото: Reuters

В Италии власти нашли время почтить память умерших от коронавируса еще 31 марта 2020 года, в самый разгар первой волны пандемии. Была минута молчания, были приспущены национальные флаги, в том числе над президентским Квиринальским дворцом и над зданиями обеих палат итальянского парламента.

В Великобритании на национальном уровне почтили память медиков и социальных работников, погибших в пандемию, 28 апреля 2020 года.

Во Франции Национальная ассамблея почтила память жертв коронавируса 31 марта 2020 года.

В Швеции церемония в память об умерших от COVID-19 прошла 17 июня 2020 года. Память почтили, в том числе, минутой молчания.

В Казахстане в День общенационального траура — 13 июля — почтили память умерших от COVID-19 минутой молчания. Церемония прошла на самом высоком государственном уровне. В ней принял участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Национальные государственные флаги были приспущены по всей стране, развлекательные программы на теле- и радиоканалах были отменены.

В то время, по состоянию на 13 июля 2020 года, в Казахстане от коронавируса умерли 375 человек.

Помимо официальных мероприятий на государственном уровне, посвященных памяти жертв коронавируса, в разных странах были и другие формы выражения скорби и памяти. Так, в Уругвае в августе 2020 года был представлен проект первого в мире мемориала жертвам COVID-19. Проект представила латиноамериканское архитектурное бюро Gomez Platero.

Мемориал в честь погибших от коронавируса в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Фото: Reuters

В Эквадоре, чтобы почтить память жертв, создали виртуальное кладбище (автор — Гильермо Робалино). Мотивировали это тем, что многим не удалось из-за жестких карантинных мер попрощаться с умершими. Теперь, с созданием виртуального кладбища, это возможно будет сделать.

В Севилье (Испания) в память жертв коронавируса установили 53 тысячи маленьких испанских флажков вдоль реки Гвадалквивир. Причем ранее такие акции прошли в Мадриде и в Валенсии.

Так чтут память жертв пандемии в мире.

Среди поправок в Конституцию Российской Федерации, голосование за которые надо было обязательно организовать в период пандемии, была и поправка в ст. 67, преамбула которой гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков...»

Сохранять «память предков» — это, конечно, правильно. А как насчет нашей памяти — памяти современников? Это ведь не менее важно?

Главная причина того, что у нас до сих пор официально, на государственном уровне не почтили память жертв COVID-19, по-видимому, состоит в том, что власти решили не привлекать излишнее внимание к тому, сколь много уже людей умерло в России от коронавируса.

«Ни слова об умерших» — такой вот подход. Это неправильно.