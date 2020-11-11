Вавилонские башни в городском бору

Второй месяц продолжается противостояние челябинцев с подконтрольной депутату Государственной думы Олегу Колесникову (фракция «Единая Россия») строительной компанией «Техсервис», которая планирует построить на границе городского бора — памятника природы областного значения — комплекс апартаментов с подземным паркингом и площадками для спорта и досуга. Горожане опасаются вырубки сотен крупномерных сосен и существенного роста антропогенной нагрузки на бор: это может привести к деградации его экосистем.

Олег Колесников (слева) на пленарном заседании Госдумы РФ, 2017 год. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Региональные чиновники предсказуемо занимают сторону влиятельного застройщика.

Марш к губернатору

Челябинск. Суббота, 7 ноября. Полсотни жителей собираются на месте будущей стройки на границе городского бора. Шестую неделю подряд. В очередной раз — под прицелом камер Центра «Э».

Цель — дойти до резиденции губернатора, которая также находится в городском бору. Марш к главе региона челябинцы планировали провести еще на прошлой неделе. Но тогда в дело вмешались зампредседателя областного Законодательного собрания Олег Голиков и председатель комитета по экологии Михаил Махов. Пообещали организовать переговоры. Но ничего не сделали. Горожане посчитали себя обманутыми.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: URA.RU / TASS

Депутат Махов и член общественной палаты Олег Дубровин появляются на месте и сейчас. Просят людей не идти к губернатору — присоединиться к другой акции в защиту бора, которую организуют мундеп Елена Вахтина и общественник Андрей Костенко.

Люди не слушают. Вереницей направляются вглубь реликтового леса, к высокому забору губернаторской резиденции. В руках — плакаты: «Выходи или уходи», «Руки прочь от бора».

— Это самые настоящие легкие Челябинска, — рассказывает лидер движения «СтопГОК» Василий Московец. — Большой массив соснового леса в самом центре города. Это очень красивый лес. Ну и, конечно, он реликтовый, настоящий памятник природы.

Фото: Александр Шестаков / «Новая газета»

До резиденции доходят за 20 минут. Глухой бетонный забор. Перед закрытыми воротами начинают скандировать: «Леша, не будь Наташей!» Это отсыл к мэру города — Наталье Котовой, которая, по мнению протестующих, пытается просто игнорировать проблему.

Встают перед КПП с одиночными пикетами. Затем пытаются передать охране обращение для хозяина резиденции. Охранник отказывается даже выходить к людям.

В следующий раз горожане намерены идти к другой резиденции губернатора, которая находится в центре Челябинска.

Начало конфликта

Битва за челябинский бор длится с 30 сентября. В этот день жители улицы Лесопарковой заметили рабочих, забили тревогу. К обеду на место приехали экоактивисты и полиция. Рабочие объяснили, что готовят стройплощадку жилого комплекса высотой 23–26 этажей. За них поспешил вступиться замминистра экологии области Виталий Безруков: «Участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы «Челябинский городской бор».

Любопытно, что до того, как стать чиновником, Безруков возглавлял экологический фонд «Моя планета» и защищал тот же самый участок.

В 2016 году в интервью местному ВГТРК он выступил против перевода участка в статус «многофункционального», что позволило бы построить на нем высотки и офисные центры.

Горожан гибкость чиновничьего позвоночника не успокоила.

3 октября более сотни челябинцев собралось на месте будущей стройки. Жители ближайших домов, муниципальные депутаты, члены движения «СтопГок», «Челябинск, дыши», «Горожане». Пришел на сход и арендатор участка. По словам директора фирмы «Техсервис» Вадима Шабалкина, строить на участке он ничего не собирается, деревья пилить не станет, только «огородит территорию», чтобы «не возили сюда строительный мусор». После холодного приветствия участников схода мужчина поспешил ретироваться.

Фото: Александр Шестаков / «Новая газета»

— Ты живешь здесь в паре минут ходьбы и вдруг узнаешь, что все уже решили за тебя, — возмущается местная жительница Ольга. — Я в первый раз слышу, что тут есть какой-то арендатор, собственник, всегда считала, что это городская территория.

Народные сходы на месте стройки стали еженедельными, горожане начали сбор подписей против возведения многоэтажек. В ночь с 14 на 15 октября уволенный из Вооруженных сил России за участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске Сергей Блыщик поставил на месте будущей стройки палатку и заявил, что если стройка продолжится, он ее остановит.

На удивление, стройка в тот момент действительно встала.

Переговоры и раскол

Протест вокруг элитных апартаментов нарастал каждую неделю, а его радикализация привлекла внимание депутатов областного Законодательного собрания. На традиционную субботнюю встречу активистов пришли зампредседателя парламента Олег Голиков и председатель комитета по экологии Михаил Махов. Предложили площадку для обсуждения вопроса.

Переговоры действительно провели в Законодательном собрании. И депутатам удалось расколоть протест: часть активистов после разговора с ними решила проводить акции в отдалении от места стройки, заявив о «перемирии». Лидер общественного движения «Горожане» Андрей Костенко обратился с призывом к сторонникам: «Я предлагаю немного изменить формат субботних встреч. Акции в период перемирия и диалога не должны носить протестный характер. Пусть это будет наша вежливая уступка власти».

Костенко поддержала оппозиционный муниципальный депутат Елена Вахтина. С ними ушли около сотни горожан.

Как получить «вкусный» участок

«Новая газета» отправила запрос в администрацию Челябинска, чтобы выяснить, как земля, визуально не отделимая от городского бора, оказалась «не его частью» и попала под застройку.

Администрация прислала подробный ответ, согласно которому публичные слушания о планировке территории были проведены еще в 2013 году. При этом документы на строительство были выданы почему-то только 29 декабря 2017 года. Застройщику, компании «Техсервис», разрешили возвести рядом с бором «многофункциональный комплекс с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой». Срок действия указанных разрешений — вплоть до 30 марта 2025 года.

Компания «Техсервис» аффилирована с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. До 2014 года единственным ее учредителем была дочь парламентария Александра.

Собственником земельного участка, на котором планируется возвести апартаменты, является ООО «Челяба». Этой компанией ранее руководил помощник депутата Колесникова Сергей Цеплухов. Несколько лет назад предприниматель был найден мертвым, умер при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии — покончил с собой. В учредителях ООО «Челяба» также числился Рашид Малахов, брат Елены Колесниковой, супруги Олега Колесникова.

Согласно выписке из ЕГРН, четыре участка на границе городского бора достались ООО «Челяба» в 2014 году. Фирма приобрела их у некоего Виталия Анатольевича Мордовцева. Остается неизвестным, как сам Мордовцев получил эти участки — за какие деньги? По данным «Интерфакс-Спарк», Мордовцев — частный предприниматель с двумя уже не действующими ИП. Первое занималось розничной торговлей книгами, второе — арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью. В 2014 году совместно с Вадимом Шабалкиным Мордовцев учредил ООО «Территория Недвижимости», офисом которого служит адрес пустыря, на котором сегодня собираются разгневанные экоактивисты.