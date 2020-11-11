Украина вышла за рубеж

Вторая волна ковида в Украине перемахнула за 10 000 подтвержденных случаев заболевания в сутки. Это психологический рубеж, о котором раньше вспоминал министр здравоохранения Максим Степанов.

После «десятки», прогнозировал министр в октябре, введут жесткий карантин, мобилизуют всех медработников и развернут полевые госпитали. Следующая и последняя черта — 20 000 в сутки. Тогда ресурсы национальной системы здравоохранения признают исчерпавшимися и активируют протокол так называемой медицинской сортировки, где врачам предстоит решать, кого можно спасти, а кого, увы, уже нет.

О жестком карантине пока не сообщается. Впрочем, по словам министра, на заседании правительства в среду собираются рассмотреть вопрос карантина выходного дня. То есть по субботам и воскресеньям будут закрыты фудкорты и развлекательные зоны в торговых центрах, запрет не коснется лишь продуктовых магазинов. Театры, кинотеатры, музеи также прекратят работу, кафе и рестораны снова перейдут к режиму «еда на вынос». Общественный транспорт, включая метро в тех городах, где оно есть, останавливать не собираются. Комендантский час пока вводить — тоже. Зато в супермаркетах и аптеках обозначат время с 10 утра до полудня как период обслуживания исключительно пенсионеров.

Киев, 20 октября 2020 года. Фото: Zuma / TASS

Одна из мер — запрет на плановые операции и госпитализацию всех, кроме ургентных (нуждающихся в неотложной помощи. — Ред.) пациентов и больных коронавирусом — уже начала действовать. Но вызвала такой шквал протеста, что Степанов вынужденно сделал уточнение: мол, на беременных, которые требуют постоянного врачебного контроля, рожениц и людей с онкозаболеваниями запрет не распространяется. Несколько частных клиник, например, столичный «Обериг», возмутились:

власть «профукала» лето, период относительной передышки, а теперь предлагает миллионам пациентов ждать помощи до той поры, пока их состояние станет ургентным?

Накануне Рада рекомендовала президенту Зеленскому создать Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам и возглавить его, чтобы оперативно реагировать на вызовы пандемии: искать возможности для поддержки сферы здравоохранения, защитить экономику и так далее. Проект постановления, где перечислены главные направления деятельности штаба — от обеспечения эффективной бесплатной диагностики и тестирования для граждан до вакцинации за счет госбюджета не менее 40 процентов населения безопасной и качественной вакциной, когда таковая появится в стране, — вступил в силу.

Машины скорой помощи на улицах Киева. Октябрь 2020 года. Фото: Zuma / TASS

Но пандемия опередила намерения. В понедельник, 9 ноября, Зеленский написал в фейсбуке, что получил положительный результат теста — несмотря на все карантинные мероприятия: «У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать». Такую же новость сообщил о себе глава Офиса Андрей Ермак: «Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости…» И добавил, что самоизоляция для него не повод не участвовать в видеовстрече советников лидеров «нормандского формата» и других мероприятиях. Соцсети отреагировали в диапазоне от «вам-то умереть не дадут! К сожалению…» до пожеланий быстрого выздоровления.

За минувшую неделю количество госпитализаций по стране резко выросло, тестов тоже стали проводить больше. Хотя очереди в лаборатории все длиннее. Самая напряженная ситуация остается в Житомирской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.

Отдельная тема — слухи о чудодейственном препарате ремдесевир, 28 тысяч доз которого правительство Украины якобы уже приобрело для госпитального сектора.

Пока ни вакцины, ни панацеи нет, украинский минздрав советует не пренебрегать хотя бы прививкой от сезонного гриппа, чтобы не добавлять клиникам нагрузки. В первую очередь начали прививать за бюджетный счет врачей, медсестер и других медработников, контактирующих с больными ковидом в инфекционных больницах, а также бригады скорой помощи.

Фото: Zuma / TASS

Эксперты, в основном из медицинских чиновников высокого ранга с приставкой «экс», говорят, что способы борьбы с пандемией вроде адаптивного карантина не помогут, нужно действовать на опережение, по модели Германии. И не забывают напомнить, что уровень доверия к фрау Меркель и ее кабинету вон какой высокий, и то немцам не все удается, а рейтинг Зеленского заметно пошел вниз…

Правительство в полемику не вступает. Однако реагирует на заявления правозащитников и представителей Меджлиса крымскотатарского народа (организация, запрещенная в РФ. — Ред.): в аннексированном Крыму, по их данным, наступила ковидная катастрофа, не находящая отражения в официальных сводках российских властей. Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, во время онлайн-встречи с комиссаром ЕС Янезом Ленарчичем сказал о готовности украинских властей разбить гуманитарные лагеря возле административной границы с Крымом. Как потенциальные пациенты будут преодолевать пограничные формальности — вопрос открытый.

Пока же, по информации минздрава, мобильные госпитали готовы развернуть в Киеве, Одесской и Донецкой области. Во Львове местные власти намерены переоборудовать под госпиталь олимпийский объект «Арена Львов».