«Утром написал, что все отлично»

Минздрав проверит госпиталь г. Канска после сообщений о смерти пациента от нехватки кислорода. 31 октября там скончался Геннадий Качан — супруг экс-мэра города. В своем последнем СМС мужчина просил о помощи: в реанимации, где он лежал, якобы закончился кислород. Что произошло в канском госпитале — в материале «ТВК Красноярск».

Геннадий Качан с дочерью. Фото из семейного архива

31 октября в канском госпитале умер от коронавируса и пневмонии Геннадий Качан. Его дочь Татьяна опубликовала последнее сообщение, которое написал отец из палаты госпиталя на ул. Муромской: «Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится госпиталь в Канске. — «Новая») помоги Качан».

В этот же день мужчина скончался от гипоксии. Теперь дочь считает, что он умер именно из-за перебоя с поставкой в реанимацию кислорода. Якобы здание оказалось обесточено, и газ перестал поступать пациентам. Утром в этот день отец чувствовал себя неплохо, но за несколько часов его состояние резко ухудшилось, уверена Татьяна:

«Человек утром в 10 утра прислал sms про сатурацию, давление и температуру 37 — все отлично. Если 92 сатурация, не могли легкие за 2–3 часа быть повреждены так сильно.

Что там происходило — никто не знает и никто не говорит».

Свое последнее СМС — о нехватке кислорода — Качан отправил знакомому врачу Евгению Соснину, который работает в ковидном госпитале Канска. Последний уверяет — кислород в больнице был.

«Если б не было кислорода, там бы не одна смерть была, вы сами понимаете. Да, он плохо себя чувствовал. Он знает, что я работаю, я ему перезвонил, сказал: «Геннадий Александрович, есть кислород». У него голос такой уже был, не очень хороший. Вы представляете, сто с лишним человек на кислороде и нету кислорода. Так не бывает», — считает Евгений Соснин.

После подозрений на нехватку кислорода Минздрав края начал проверку канского ковидного госпиталя. Предварительные результаты ведомство опубликовало на свой сайте.

Последнее sms из больницы

«Сведения о внештатной ситуации в КГБУЗ Канская МРБ 31 октября не соответствуют действительности. По данным администрации больницы, в день, о котором идет речь в обращении, аварийных отключений в учреждении не было. Заправка кислородной станции в Канской больнице, по информации главного врача, обеспечивается два раза в день, проводится ревизия запасов кислорода, заполняется емкость, из которых происходит снабжение, чтобы исключить перебои. Также в госпитале имеются резервные баллоны с кислородом на случай возникновения внештатной ситуации».

Однако «ТВК Красноярск» удалось выяснить, что перебои с электропитанием канский госпиталь испытывал как минимум 2 ноября. На сетях, которые обслуживает компания КрасЭКО, произошла авария, и больница осталась без внешнего питания.

По одной из версий, генератор не заработал, и пациенты перестали получать кислород, якобы это привело к непоправимым последствиям.

Вот как комментирует эти предположения главный врач канской больницы Алексей Кудрявцев.

— Говорят, у вас 2 ноября был перебой, генератор не сработал, не включился, что-то произошло?

— Не знаю, у меня не было докладов, что генератор не сработал.

— 2 ноября было все нормально?

— Ну, там было какое-то отключение энергии. Расследование администрация проводила, даже чем-то была недовольна по отношению к энергетикам. Я так понимаю, они все вопросы решили.

— Как-то это отражается на лечебном процессе?

— Вы меня хотите напрямую спросить: связаны ли слухи с гибелью людей с перебоем электроэнергии?

— Да.

— Но мы это, давайте чуть попозже.

Улица в Канске. Фото: t24.su

Сейчас версию о перебоях будут проверять следователи. Заявление им направила депутат канского Горсовета Ирина Авдошкевич. Она считает, что ковидный госпиталь скрывает и замалчивает свои проблемы:

«Почему у нас КТ, который неизвестно сколько лет в таком состоянии, сломался, а мы молчим? Почему не выходим на вышестоящие органы? Это ситуация, которая замалчивается на уровне города. О второй волне мы говорили с весны, все чиновники отчитывались, что все хорошо. А на самом деле мы не были готовы к ней».

Жители Канска сейчас уверены, что городу нужна помощь в борьбе COVID-19. Нужны врачи, медсестры, волонтеры, лекарства и дополнительные койки для больных. Люди надеются на соучастие властей края и страны.

