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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов

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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Иркутске собак и кошек усыпляли ударами дубинки по голове. Народ взбунтовался и освободил животных

Общество2

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Теги:
животные, обложка дня, новая газета

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