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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
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В Иркутске собак и кошек усыпляли ударами дубинки по голове. Народ взбунтовался и освободил животных
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:животные, обложка дня, новая газета
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