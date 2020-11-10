«Подождем побочных эффектов»

Новость о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, наделала шуму и дел. Достаточно сказать, что бог удаленки, основатель сервиса видеоконференций Zoom Эрик Юань потерял из-за такого фармоптимизма 5 миллиардов долларов — стоимость акций его компании упала на бирже сразу на 17 процентов. Еврокомиссия немедленно выразила желание купить 300 миллионов доз пфайзеровского чуда. В России президент Путин строго заявил об эффективности всех российских вакцин, хотя ни одна из них не прошла еще всех трех стадий испытаний.

«Новая газета» попросила высококлассных специалистов оценить большую новость про успехи вакцины Pfizer и ее роль в глобальном противостоянии коронавирусных вакцин, в котором активно участвует и Россия. Молекулярный биолог, зав лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетёсов и профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов, хотя и высказали осторожный оптимизм, все же пока осторожны в оценках случившегося. Чему радоваться и что тут не так?

Сергей Нетесов профессор, молекулярный биолог

«Пусть производители вакцин покритикуют друг друга, а мы на это посмотрим»

— Тут пока поводов для всеобщего ликования и радостных комментариев немного. Я думаю, в ближайшие две недели опубликуют данные еще по двум зарубежным вакцинам, третьи фазы испытаний которых начались в июне-июле. А в конце ноября обещали обнародовать еще и результаты, полученные в ходе испытаний «Спутника V» (отечественная вакцина, разработанная центром имени Гамалеи и зарегистрированная в России до прохождения всех трех фаз испытаний. — Ред.). Вот тогда и поглядим. У Pfizer, видимо, сейчас просто не хватило терпения.

Конечно, Pfizer — это один из мировых фармгигантов. И разработчик много чего. Но их вакцина — аналог вакцины компании Moderna, тоже американской. Допустим, защитный эффект пфайзеровской вакцины действительно весьма неплох. Но пусть они напишут про побочные эффекты — об этом ничего пока нет. К тому же у их вакцины есть свои особенности: например, ее надо хранить и транспортировать при минус 40. А это весьма непросто и дорого.

Я сторонник подхода, при котором очень важно сравнить сразу несколько вакцин, причем так, чтобы производители как следует друг друга покритиковали.

А самоизолировавшиеся потребители могли бы на это посмотреть и решить, что именно для себя выбрать. Главных критериев этого выбора два: безопасность в смысле побочных реакций и защитный эффект. Подождем.

Записал Сергей Мостовщиков, «Новая»

Василий Власов профессор

«Не было уверенности, что вакцину вообще удастся получить»

— Сообщение об успехе в разработке вакцины происходит от двух компаний: «Пфайзер» (Pfizer) и «Бионтех» (BioNTech). Это предварительное сообщение, основывающееся на небольшом числе наблюдавшихся (94) исходов (т.е. количестве заболевших), поэтому, несмотря на то, что итоговый результат очень хороший — 90% защиты, — очень важно понимать, что доверительный интервал для такой оценки может быть и 80%, и 99%.

Более надежные результаты компании обещают представить в конце ноября. Однако уже сейчас ясно, что мы имеем дело с большим успехом. Да не только этой вакцины, но успехом мировой вакцинологии в целом. Дело в том, что до сего дня не было уверенности в том, что вакцину такой технологии и для этой болезни вообще удастся получить. Тот факт, что эта вакцина работает, означает, что подобные вакцины, в том числе при этой болезни, могут быть эффективными.

Отсюда очень большой оптимизм не только в отношении этой разработки, но и перспектив всего человечества.

Именно поэтому так отреагировали рынки на эту новость: появились надежды на более быстрое восстановление экономики.

Можно отметить, что испытания вакцины проходили в нескольких странах и участники испытания включались в него достаточно долго. На момент опубликования этого пресс-релиза полный курс вакцинации еще не получили все включенные в него участники.

Поэтому нас не должно смущать, что другие компании медленно набирают участников в испытания. В том числе нас не должна смущать и задержка в испытании российской вакцины. У нее все еще есть шансы на успех.

Успех вакцины «Пфайзера» и «Бионтеха» дает дополнительные основания на надежду успеха вакцины российской.

Мне кажется интересным подчеркнуть, что продукт является разработкой компании «Бионтех» (BioNTech), которую основал и которой управляет немецкий профессор турецкого происхождения Угур Шахин (Uğur Şahin). Он приехал в Германию ребенком со своими родителями как переселенец. Это уже не первый успех его компании, они работают над другими активными продуктами, и это показатель того, как много могут сделать люди в условиях свободного общества, свободной академической деятельности.