Они не носят «корону»

Еще в начале марта, когда стало очевидно, что COVID-19 пойдет широкой поступью по всему миру, главным страхом каждой семьи стал страх, что коронавирусом заболеют дети. Заболеют страшно и неотвратимо. Но уже в первые месяцы эпидемии стало очевидно, что детей, по счастью и непонятной причине, эта болезнь обходит стороной.

За полгода наблюдений за пандемией во всем мире эта закономерность подтвердилась. Первые выводы и исследования на эту тему, сделанные зарубежными и отечественными специалистами, выглядят оптимистично.

Исследования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора дают такие данные: за первое полугодие 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 47 712 случаев COVID-19 у детей, это 8,4% от общего числа заболевших, у 32,3% маленьких пациентов было подтверждено бессимптомное течение. Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию с незначительным повышением температуры тела, дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, реже — с потерей обоняния и вкуса. Такие проявления, как диарея, тошнота и рвота, являются нечастыми симптомами коронавирусной инфекции у детей (не более 5,1%).

По данным исследования, тяжелую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев,

причем в основном у детей в возрасте до одного года. Осложнения при коронавирусной инфекции регистрировали также достаточно редко. Так, пневмонии диагностировали не более чем у 8% больных, преимущественно старше 7 лет. Всего летальных исходов — 42, это 0,35% от общей смертности от ковида.

Более широкий и обобщающий обзор всей известной информации о «детском» коронавирусе в ноябре был сделан президентом Союза педиатров России Лейлой Намазовой-Барановой.

Наиболее важные и практические выводы для родителей таковы:



Носить ли детям маски?

— Детям до трех лет не рекомендуется надевать маски вообще. Малыши не смогут описать трудности с дыханием или приспособиться к маске. Более того, все педиатры сходятся во мнении, что следует отложить назначение масочного режима детям до 6 лет.

Вспышки ковида в детских коллективах

— В отличие от домов престарелых, больниц, тюрем — мест массового проживания взрослого контингента, которые в начале пандемии захлестнули вспышки инфекции, — в детских коллективах зафиксирована лишь одна вспышка: во французской средней школе. Другие вспышки не описаны.

Дети меньше заражаются или легче болеют?

— На этот вопрос пытаются ответить медики всего мира, но однозначного ответа нет. С самого начала вспышки в КНР китайские врачи писали о том, что дети заражаются и иногда болеют новой инфекцией, но значительно реже и легче взрослых.

Предполагаемую относительную устойчивость детей к SARS-CoV-2 ученые пытаются объяснить целым рядом причин. Очевидно, что дети имеют сниженный риск заражения вследствие меньшего числа поездок, общения и передвижений. Возможно, низкая заболеваемость детей связана с особенностями рецепторного аппарата, либо у детей есть некие особенности врожденного иммунитета, которые впоследствии исчезают. У детей более благополучное состояние слизистой дыхательных путей и меньшее количество хронических заболеваний в отличие от взрослых. Ну и, наконец, дети регулярно прививаются, в том числе живыми ослабленными вакцинами, которые как раз стимулируют врожденный иммунитет.

Осложнения у детей от ковида

— Педиатры считают, что самое опасное осложнение, развивающееся крайне редко, — это системный воспалительный синдром, который встречается у единичных детей в мире: на сегодняшний день описаны чуть более 600 пациентов, летальность около 1–2%. В стационары Москвы и других регионов поступили 25 пациентов с системным воспалительным синдромом, подавляющее большинство которых было выписано через 2–3 недели домой, часть из них — с расширением коронарных сосудов.

Фото: EPA

Смертность детей от ковида

— Крайне низкая. Интересную калькуляцию еще в начале эпидемии представил F.P.Wilson из Йельского университета. Зная невероятно низкую заболеваемость в популяции детей COVID-19, он сделал следующий расчет: из 100 000 детей, которые могут инфицироваться SARS-CoV-2, теоретически госпитализация потребуется примерно 5% (5000). Среди них может быть 733 случая мультисистемного воспалительного синдрома (подобен синдрому Кавасаки), среди которых, возможно, будет 20 летальных исходов (то есть летальность от COVID-19 у детей была оценена как 0,02%). Удивительно точный прогноз, полностью подтвердившийся в течение следующих месяцев.

Новорожденные и ковид

— До сих пор в мировой литературе нет ни одного описания выделения РНК вируса от новорожденного, из околоплодных вод или тканей плаценты. Описания двух случаев новорожденных с IgM к SARS-CoV2 следует интерпретировать с осторожностью. Нет доказательств передачи вируса через женское молоко.

Дети — не главный распространитель инфекции

— Оказалось, что не дети, а молодежь является самым большим распространителем инфекции. Было подсчитано, что наибольший «вклад» в распространение вируса среди разных возрастных групп вносит молодежь в возрасте 15–34 лет (прежде всего, лица от 20 до 24 лет). Инкубационный период у детей — все те же 4–6 дней, что и у взрослой популяции (с разбросом от 1 до 14 дней и более).

Заболеваемость детей коронавирусом в мире Швейцария: заболеваемость детей до 10 лет — 0,4%, 10–19 лет — 2,6% от всех пациентов с COVID-19.

Швеция: до 10 лет — 0,5%, 10–19 лет — 1,3% всех случаев.

Испания: дети (до 18 лет) — 0,8% всех заболевших.

Индия: дети (до 10 лет) — 2,5%, 10–19 лет — 5%.

Исландия: скрининг населения не выявил детей младше 10 лет, среди лиц более старших возрастов — 0,8%.

В московских больницах от коронавируса сейчас лечатся 180 детей

В Москве в больницах от коронавирусной инфекции лечатся около 180 детей, 11 из них лежат в реанимации, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова. По ее словам, за все время пандемии дети составили 10% от числа заболевших или около 45 тысяч человек. Десятой части из них пришлось проходить лечение в больницах.

Ракова считает, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение дал положительный эффект: «Заболеваемость детей напрямую влияет на здоровье членов их семей. Они в полтора раза чаще передают инфекцию родственникам, живущим с ними, чем взрослые. А значит, дистанционка помогает снизить скорость распространения COVID-19, хотя и не всем этот формат может быть удобен».

Сергей Собянин отправил все московские школы на двухнедельные каникулы с 5 октября. Затем он разрешил очно учиться только ученикам с первого по пятый класс, остальные возобновили учебу дистанционно. Эта схема была продлена до 22 ноября.