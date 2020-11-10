Живодерня «Пять звезд» (18+)

Село Карлук (13 км от Иркутска), улица Чапаева, 51. На видео зоозащитников дверь с табличкой «Место хранения биологических отходов», ее открывают, за ней — морозильные лари, как в гастрономах. В ларях — мешки. Зафиксировано, как их в присутствии полиции вскрывают и вываливают из них трупы псов и щенков разной степени заморозки.

Судя по позам — собаки пытались согреться, не исключено, что многих пихали в мешки и замораживали еще живыми.

18+ Сцены жестокого обращения с животными



Мешки также стоят и рядом с ларями, в них соответственно трупы не замороженные. И даже еще не окоченевшие — все в свежей крови, со следами обильного кровотечения из пасти. Закадровый комментарий: «По внешнему виду здоровы. Судя по всему, эвтаназию произвели во время отлова».

Мешки с трупами замороженных собак. Кадр из видео волонтеров

Животных забили ударами по голове и туловищу — если вот без этих эвфемизмов. Надо, вероятно, уточнить: эвтаназия в РФ запрещена и по отношению к животным, усыплять их позволительно только после обследования при неизлечимой болезни. Из разговоров за кадром также следует, что все мертвые псы — без бирок, за исключением одной.

Из дальнейших письменных пояснений явствует, что на единственной, найденной на трупе, красной бирке нет ни букв, ни цифр.

Зато обнаружено здесь же немало ошейников — убивали и домашних.

Среди трупов в помещении хранения биологических отходов нашлись два живых двухмесячных щенка. Один умер через 5 минут, второго увезли в ветклинику, но он скончался через полчаса после поступления, о причинах: «температура тела щенка была критически низкой, переохлаждение, длительное обезвоживание, неоказание вовремя ветеринарной помощи».

До этого у работницы приюта спрашивают: «Это сегодняшний падеж?» С ее слов записано: «Данные трупы привезены 5 ноября с отлова, так как машина сломалась, и их выгрузили в приюте, а вообще с отлова всегда привозят только трупы животных». Также с ее слов: в день умирает 3–5 собак из находящихся в приюте. На вопрос, не жалко ли, следует вроде противоречивый, но все же внятный ответ:

«Мы же это не видим, их убивают где-то там при отлове, а у нас здесь просто умирают».

Вот что рассказала «Новой» организовавшая этот рейд общественный инспектор Росприроднадзора Елена Прадчук. В морозилке найдены два пакета с новорожденными щенками и котятами — очевидно, их туда поместили сразу после родов. Нашли и ощенившуюся только что суку и окотившуюся кошку. Еще живые собаки в ужасающем состоянии, их не кормили и не поили. «Одна стоит, писает, другая тут же пьет ее мочу».

Живодерня называется ООО «Пять звезд» и является структурным подразделением зооветеринарного центра «Байкалвет».

Награды и благодарности с сайта приюта «Байкалвет»

На его сайте — фото наград и благодарностей: «За участие в научно-практической конференции по проблемам ветеринарной медицины домашних животных», «За помощь в проведении празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и т.д. Отлов безнадзорных животных данный центр производит, если верить его сайту, не дубиной по голове, а с использованием метода иммобилизации (временной парализации): ловец дует в трубку, в которой находится шприц. Шприц вылетает и втыкается в собаку. После укола собака убегает и только через 20–30 минут она расслабляется. Затем ловцы переносят ее в машину. Это стоит от 5000 до 7500 рублей.

Помимо приюта для собак и кошек, центр декларирует, что имеет питомник, проводит кастрацию, стерилизацию, профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.

цитата Из самопрезентации приюта

«Здесь принимают знающие и опытные доктора, способные поставить правильный диагноз и выполнить необходимые лечебные процедуры. <…> ООО «Пять звезд» предлагает гостиницу для животных. ООО «Пять звезд» — надежный помощник для тех, кто не представляет жизни без верного мохнатого друга, не умеющего говорить, но отлично понимающего заботу и откликающегося на ласку».

Кроме того, «Пять звезд» «сможет взять на себя все хлопоты по эвтаназии, захоронению или кремации». Компания, в общем, со всем спектром услуг, включая ритуальные.

И вот 5 ноября ее приходят проверять. Отчет Прадчук превращается в петицию, адресованную президенту, СК, Генпрокуратуре и главе комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову.

Основные тезисы: «Пять звезд» (руководитель Александр Солдатов) отлавливает безнадзорных животных по всей Иркутской области с 2008 года. Собак убивают во время отлова, единицы поступают в незаконный приют в Карлуке, где быстро умирают от голода, жажды и инфекций.

За все время убито более 50 000 собак и кошек.

Александр Солдатов, руководитель приюта «Пять звезд»

В текущем году «Пять звезд» заключили муниципальные контракты на 20 млн рублей — на 3400 безнадзорных собак. Живыми их никто не видел, муниципалитеты оплачивают работу по фиктивным актам отлова. Представители муниципалитетов отказываются посещать приют. Переписка с регуправлением ветеринарии, прокуратурами Иркутска и области результатов не дают, волонтерам на их заявления поступают лишь формальные отписки: все хорошо.

Насчет 50 тысяч — цифры взяты зоозащитниками из контрактов. Прадчук сказала «Новой», что Солдатов ездил со своей миссией и в соседние регионы. Борются с ним 13 лет, пока безуспешно. Наверняка и сейчас нам расскажут, что все забитые болели бешенством, чумой, холерой, сибирской язвой, коронавирусом и т.д. Но вот есть трупы, есть эти два щенка, умершие на руках, проведите анализ.

Совершенно справедливо Прадчук говорит.

Елена Прадчук,

общественный инспектор Росприроднадзора

«Согласно техзаданиям к контрактам организация обязана производить отлов, содержание в течение месяца, вакцинацию, биркование, стерилизацию, обработку от паразитов, лечение, кормление, размещение на сайте отловленных животных, поиск нового хозяина». И вот как это происходит в реальности: «На момент проверки в приюте находилось 187 безнадзорных собак и 29 щенков. В вольерах размером не более 2 кв. м. большая скученность: взрослых — до 8 особей, щенков — до 20. Собаки находятся в крайней степени истощения и обезвоживания. Еда и вода в вольерах отсутствуют. В вольерах с живыми животными находились трупы. Карантинное отделение: вольеры выполнены из оцинкованного железа без будок, без доступа дневного света. Животные вынуждены сидеть в мучениях, невозможно укрыться в сырости от собственных фекалий, вольеры не просыхают без дневного света, а уборка не производится, приходится прижиматься к ледяному железу. Ветеринарная помощь не оказывается. <…> На вольерах отсутствует информация, в каком муниципалитете и когда отловлено животное. Учетных документов на собак нет».

Прадчук отдельно подчеркивает, что в ходе проверки установлено: ни одно условие муниципальных контрактов не выполняется, ни одну из собак невозможно идентифицировать и отнести к какому-либо контракту, чтобы за нее произвести оплату. И просит проверить не только факты жесткого обращения с животными, но и нецелевого расходования и присвоения бюджетных средств. А также прояснить бездействие в течение многих лет региональных управлений ветеринарии, Роспотребнадзора, Россельхознадзора.

К моменту, когда передаю заметку в редакцию, под петицией — 22 300 подписей.

И власть, наконец, зашевелилась. Как сообщает областное правительство, ветслужба (руководитель Сергей Шевченко) направила представление в прокуратуру о проведении внеплановой проверки «Пяти звезд» и письмо в ГУ МВД с просьбой проверить факты жестокого обращения с животными. 9 ноября ветслужба отчиталась о первых результатах: выявлены нарушения правил содержания животных, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек.

При этом областное правительство и Шевченко взялись пенять волонтерам за то, что они начали делать его (государства) работу за него.

Из комментария правительства

«8 ноября в ходе инспекторской проверки деятельности приюта ООО «Пять звезд» был зафиксирован случай массового изъятия животных из приюта представителями зоозащитного сообщества. Как отмечают в ветслужбе региона, инцидент с вывозом животных с места контрольных мероприятий создал серьезные проблемы для проведения ревизии в приюте. Срок проведения проверки установлен с 7 ноября по 2 декабря 2020 года. Оценку действиям лиц, проводивших изъятие животных, должны будут дать правоохранительные органы».

При этом к лицам, этих животных чуть не убившим (а других, многих, так и убившим), ветслужба настроена куда мягче.

«По итогам проверки деятельности приюта служба ветеринарии подготовит акт, который будет направлен в прокуратуру области и собственнику приюта для принятия мер по устранению нарушений».

Это, видимо, в Иркутске называют законом, справедливостью и логикой: к подозрительным волонтерам, к тем, кто спас собак, пришлют полицию (туда и в прокуратуру поданы заявления о бесчинствах «массовой преступной группы»).

А живодерам, классово и социально близким, напишут через месяц бумагу, что им нужно будет сделать, чтобы претензий к ним не возникало.

Незадолго до пролития света на происходящее в Карлуке в «Новую» обратились жители Зимы: год назад в их маленьком городе (280 км по трассе от Иркутска) объявилась бездомная собака. Прибилась, местные ее прикормили, откликалась на имя Чара, собирались пристроить в частный дом. И хоть Чара была спокойной, без намека на агрессивность, ее забрали — «Пять звезд» как раз приехали в Зиму отлавливать собак. Местные начали поиски, выяснили: Чара — в Карлуке, у Солдатова. Далее цитирую заявление 17 зиминцев в областному прокурору.

цитата Из заявления жителей Зимы в прокуратуру

«В телефонном разговоре Солдатов ответил, чтобы мы сами приезжали и забирали собаку и что мы еще должны отплатить от 3 000 до 5 000 рублей за то, что он использовал какие-то лекарства. Мы сказали, что платить не будем и пожалуемся в прокуратуру, на что он нам ответил, что тогда он нашу собаку усыпит».

Далее жители Зимы аргументируют, почему требования Солдатова необоснованны: ни он, ни ветслужба, ни администрация Зимы не разместили, как того требует закон, информацию о том, что Чара — в Карлуке. А контракт уже закрыт. При этом сумма на отлов, транспортировку, содержание, лечение, стерилизацию и выпуск в прежнее место обитания, то есть туда, где собака была поймана, утверждена в 2500 рублей за месяц нахождения животного в приюте.

Клетки для животных в приюте «БайкалВет», куда относится и приют «Пять звезд». Фото: сайт «БайкалВет»

Ни одной отловленной тогда собаки «Пять звезд» обратно не выпустили — это было бы видно по чипам. Получается — это зиминцы пишут уже своему мэру и депутатам с подписями на 16 листах (копии всех цитируемых документов переданы в редакцию), —

мы платим налоги, чтобы собак убивали. «Оплачиваем уничтожение беззащитных».

О судьбе Чары меж тем с иркутскими ведомствами налаживается оживленная переписка. Только ветслужба заволокитила обращение зиминцев, что потом подтвердит прокуратура, Шевченко внесут представление. Прокуратура же установит, что в муниципальный контракт с «Пятью звездами» вопреки всем законам «и принципам нравственности и гуманности обращения с животными» включили услуги по умерщвлению, уничтожению трупов животных без владельцев. И на сей счет прокурор внесет представление главе Зимы. Но Чаре все это не поможет. В тот день, как в конце концов выяснится, в Зиме отловили 19 собак, 6 якобы передали новому владельцу, 13 убили.

В ходе переписки и выяснения все новых обстоятельств прокуратура внесет представление и «Пяти звездам» — о необходимости рассказывать в интернете о поступающих животных.

Но «фактов совершения уголовно-наказуемых деяний руководством ООО «Пять звезд» не установлено».

Зиминцы в память о Чаре решат воспользоваться сентябрьскими выборами губернатора и перед ними обратятся к кремлевскому ставленнику Игорю Кобзеву (ставшему в итоге главой региона): Зиме нужен приют для своих собак. Нечего сюда пускать «Пять звезд». Горожане соберут несколько сот подписей (для 30-тысячной Зимы вполне показатель) и напишут Кобзеву не прошение — эссе. Чувствуется землячество с Евтушенко и Распутиным.

Убийство собак зиминцы напрямую увяжут с судьбами детей. С детской преступностью. С тем, что в микрорайоне Ангарском все чаще находят кошек и котят с выколотыми глазами. С беспричинной стрельбой по щенкам, с объявлениями о продаже собачьего жира на Авито.

цитата Обращение жителей Зимы к будущему губернатору Кобзеву

«Периодически волонтеры занимаются спасением животных, живущих в «Пяти звездах», объявляется сбор средств на их спасение. Да, не пойман — не вор. Но вот есть такой факт: весной 2018-го, после очередного обращения в правоохранительные органы из «Пяти звезд» в Зиму доставили трех собак, если можно назвать так кости, обтянутые кожей, и глаза... Мертвые, безнадежные, уставшие, боящиеся малейшего шороха. Данные собаки были просто выброшены около мусорных баков в микрорайоне Стеклянный г. Зима. Но с чипами, которые выглядели просто как издевательство. Довести до такого состояния животных — настоящий садизм! Может, животные были больны? Но все они подобраны жителями и при должной кормежке и уходе превратились в нормальных животных».

Что еще сделала Чара? На исходе прошлой зимы, когда ее убили, зиминцы учредили фонд помощи животным, они теперь сами на свои деньги стерилизуют собак и кошек, лечат, кого не вылечить — усыпляют. Пристраивают кошек (60 на момент обращения к Кобзеву) и собак (47).

Интересно, что последний ответ от руководителя ветслужбы области Шевченко дан за неделю до съемок, 27 октября. Он в очередной раз дает отлуп одной из жительниц Зимы, продолжающей в память о Чаре искать справедливости:

«Оснований для проведения проверки деятельности ООО «Пять звезд» не имеется».

Ну а потом случилось видео, и Шевченко приступил к исполнению обязанностей.

Руководитель ветслужбы Иркутской области Сергей Шевченко

Шесть ведущих иркутских питомников и зоозащитных организаций также перед выборами обращались к Кобзеву (с тем же результатом, что и зиминцы). Они прямо написали об особо крупном мошенничестве «Пяти звезд»: в этом году это ООО заключило 25 контрактов с муниципалитетами на 21,3 млн рублей, обязавшись отловить 3850 животных (в петиции Прадчук сказано о 20 млн и 3400 животных). Всего же «Пять звезд» освоили уже 126 млн. При этом ни одно требование федзакона при отлове не выполняется (у «Пяти звезд» нет для этого ни инфраструктуры, ни штата), реализация условий контрактов подменяется жестоким умерщвлением животных или вывозом в соседние муниципалитеты. Ветслужба меж тем много лет проводит проверки и характеризует приют в Карлуке с самой положительной стороны. И он продолжает выигрывать тендеры.

Солдатов тогда насчет этого обращения сказал: «Это нездоровая конкурентная борьба». Ну да, чего ж в ней здорового: стоимость мероприятий «по эвтаназии» безнадзорного животного в несколько раз ниже, чем стоимость по его отлову, чипированию и передержке (но деньги берут и за это). Демпинг за счет безжалостности (хоть к людям, хоть к собакам) — наш давний испытанный метод, экономический козырь, на нем все здесь устроено. Власть экономит. 4 тысячи на одно животное — и нет проблем, и по бумагам с ним все отлично. Предусмотренная законом передержка стоит, очевидно, дороже.

В чем проблема выполнить ФЗ-498? Можно говорить о качестве российского федерализма, о нищете муниципалитетов, но посмотрите, где происходили последние (этого года) самые громкие подобные события? Красноярск, Якутск — далеко не самые бедные города. И везде на этом рынке одно и то же: есть абсолютно адекватные бизнес-структуры, любящие дело, которым они заняты, и есть беспредельщики, кому повысить норму прибыли за счет живодерства — норм.

Люди и суки на фоне 126 млн.

И есть местная власть той или иной степени бессовестности и наглости, решающая, с кем иметь дело.

Это не ментальная проблема, не вечная. Надо просто прекратить убивать. Для начала хотя бы планово. Это не так сложно, если постараться. А люди у нас способные.

Например, в Красноярске приют «Бездомный пес» фиксирует на видео и отлов бездомных псов, и — после чипирования, стерилизации и лечения — момент их выпуска на то место, где задержали. Эти видеоотчеты прилагаются к отчетам в городской департамент, с которым приют заключает контракты на отлов. Все просто, бытовые технологии позволяют вырабатывать необходимый уровень сдержанности в крови.

И в Иркутске, возможно, прекратят серийно и планово убивать. Но тут другой опыт. Тут после 13 лет бюрократической переписки и бесплодной борьбы с живодерством полторы сотни человек, наконец, вынесли ворота приюта, забрали псов и котов, погрузили себе в машины и вывезли — по домам и в другой приют. Сейчас ветеринары оказывают помощь спасенным животным.