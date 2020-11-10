«Косовский Джордж Вашингтон» предстал перед судом в Гааге

Президент Косово Хашим Тачи сложил свои полномочия, добровольно сдался представителям миссии Евросоюза по верховенству закона (EULEX) в Приштине и 5 ноября был доставлен в Гаагу, чтобы предстать перед Специальным судом по расследованию преступлений Армии освобождения Косово (АОК).

Этого события ожидали с июня, когда судья предварительного производства начал рассматривать обвинительное заключение. В минувший понедельник в компактном зале Специального суда с траурными темно-серыми стенами собралось около двадцати человек и началось предварительное слушание дела. Его ход был доступен любому, кто захотел бы подключиться к соответствующей стриминг-трансляции.

Вся процедура заняла немногим более часа. В течение нескольких минут подсудимый выслушивал перечисление своих прав — включая возможность получения бесплатной защиты в случае отсутствия необходимых для ее оплаты средств, а также право на молчание и гарантию того, что таковое молчание против него истолковываться не будет.

Зачитанные после этого десять пунктов обвинения в действиях подсудимого с марта 1998 по сентябрь 1999 года впечатляют жутким содержанием. Убийства (98 случаев) и пытки, незаконный арест и задержание (в 416 случаях), похищение людей, преследование по политическим или этническим мотивам производились либо по приказу Тачи, либо с его помощью или его ведома, говорится в документе.

Жертвами становились политические оппоненты АОК, а также лица сербской, цыганской и других национальностей.

Тачи — пятый президент частично признанной Республики Косово, а также ее премьер-министр в 2008–2014 годах, а затем министр иностранных дел — был в числе основных инициаторов провозглашения независимости Косово в феврале 2008 года. Один из главных полевых командиров во время косовской войны, он, тогда тридцатилетний, возглавлял делегацию косовских албанцев на переговорах в Рамбуйе, провал которых привел к военной операции НАТО против Югославии в 1999 году.

Баннер с изображением бывшего президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели. «Герои войны» — гласит надпись. Приштина, Косово, 13 июля 2020 года. Фото: ЕРА

Вместе с Тачи аналогичные обвинения предъявлены лидеру Демократической партии Косово, бывшему спикеру парламента Кадри Весели, который был одним из основателей АОК, бывшему парламентарию от партии «Cамоопределение», в годы косовской войны — начальнику оперативного управления штаба АОК Реджепу Селими и другому экс-председателю парламента, некогда пресс-секретарю АОК Якупу Красничи. Всех четверых прокурор считает «состоявшими в сговоре» в период совершения ими упомянутых преступлений.

У Тачи было 30 дней, чтобы признать или не признать себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Он принял решение сразу, полностью их отвергнув. Теперь многое зависит от того, сумеет ли суд получить такие показания свидетелей, которые позволят подтвердить обвинения и сделать неоспоримые выводы. Многие документы обвинения закрыты для публики, потому что в предыдущих процессах заинтересованным лицам удавалось нейтрализовывать ключевых информаторов.

На предварительных слушаниях был затронут и самый чувствительный для бывших полевых командиров пункт; как известно, полномочия Специального суда базируются на докладе ПАСЕ от января 2011 года, озаглавленном «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконный оборот человеческих органов в Косово». Как же так выходит, задал вопрос защитник Хашима Тачи, маститый британский адвокат Дэвид Хупер, что вопрос о похищении органов у пленников и жертв АОК, а также о пресловутом «желтом доме», где их изымали, в обвинении против Тачи не нашел никакого отражения? Прокурор безмолвствовал. Тогда мэтр прочел цитату на обложке одной из книг, посвященной своему подзащитному: «Хашим Тачи — это косовский Джордж Вашингтон». «Знаете, кому принадлежат эти слова? — спросил он мировую аудиторию. — Джо Байдену!..»

И правда: в ходе своей кампании новоизбранный президент США высказывался в том смысле, что независимость самопровозглашенного Косово «необратима и соответствует международному праву»,

а «стабилизирующее решение» предполагает взаимное признание Сербии и Косово и сохранение территориальной целостности Косово.

Хашим Тачи во время посещения войск в Приштине. Май 2020 года. Фото: ЕРА

Такая позиция хорошо ложится на то, что уже было недавно сделано: в начале сентября Дональд Трамп устроил эффектное шоу в Овальном кабинете Белого дома, усадив за один с собой стол президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Авдуллу Хоти. Они подписали соглашение о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной, что после многолетнего отчаянного противостояния сторон было воспринято, и не только на Балканах, не иначе как полная мировая между сербской и албанской сущностями в обозримом будущем.

Дональд Трамп во время трехсторонней встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. Белый дом, 4 сентября 2020 года. Фото: ЕРА

Возвращаясь к нынешней серии обвинений против бывших косовских боевиков: хоть и существует мнение, что это в первую очередь проявление недовольства со стороны Вашингтона строптивостью действующих властей Приштины в определенных тактических вопросах урегулирования, свежий взгляд Байдена на проблему, похоже, будет способствовать ее решению в пользу укрепления американского влияния на Балканах.

Что касается приговора суда в отношении Тачи, то, хотя его невозможно предсказать, нелишне помнить, что бывшего премьера Косово Рамуша Харадиная, в свое время начальника штаба АОК, Специальный суд обвинял ровно столько же раз, сколько оправдывал.