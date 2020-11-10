Конец войны в Карабахе? Главное

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша. Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, Путин заявил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет. В Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.

Около 01:00 по московскому времени премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил у себя в фейсбуке, что он, а также президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также оно основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни», – заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что это не победа и не поражение:

«Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения».

Текст заявления опубликовало агентство Sputnik. Основные пункты перемирия:

Полное прекращение огня и всех военных действий с 10 ноября 00:00 по мск.

Возвращение Арменией Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарского района, до 20 ноября — Агдамского района и территорий, захваченные Армений в Газахском районе, а до 1 декабря 2020 года – Лачинского района.

Ереван оставляет за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать город Шушу — второй по значению в НКР , на днях занятый азербайджанскими войсками.

, на днях занятый азербайджанскими войсками. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору людей, транспорта и грузов в обоих направлениях. В течение ближайших трех лет стороны должны согласовать план строительства нового маршрута по нему.

Развертывание российских миротворцев параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента России — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до этого о намерении прекратить действие этого пункта.

Развертывание миротворческого центра по контролю за прекращением огня.

Обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе. Контроль за соблюдением этого пункта, согласно договоренностям, будут осуществлять российские пограничники.

Из текста договора неясно, на каких правах будет существовать армянский анклав в Карабахе.

Пашинян, Алиев, Арутюнян выступили с заявлениями

Ночью Пашинян в своем фейсбуке вышел в прямой эфир. По его словам, другого выхода, кроме как подписать это перемирие, у него не было.

«Решение принято в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией. Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана», — объяснил он (цитата по РИА Новости), уточнив, что не может раскрыть все причины, чтобы не ставить под угрозу жизни стоящих на посту солдат. Он также пообещал, что зачинщиков беспорядков в Ереване строго накажут.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян добавил, что целый день обсуждал с Пашиняном действия, направленные на прекращение войны. «Учитывая сложившуюся ужасную ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха, я согласился закончить войну <…> Выражаю глубочайшие соболезнования и гордость родным и близким наших шехидов и всему народу», — написал он в фейсбуке.

С обращением к нации вскоре выступил и азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будет осуществлять не только Россия, но и Турция. Другие стороны об этом не говорили, в опубликованном СМИ заявлении речи о турецких миротворцах тоже не идет.

Алиев назвал действия Армении «капитуляцией»:

«Можно сказать, что мы подписали максимально выгодный нам документ, Пашинян его подписал, другого пути не было. По сути признание поражения, это капитуляция в войне», — сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны, добавив, что он как президент не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах.

Несколько российских самолетов с миротворцами уже вылетели в НКР

Подписание заявления и важнейшие его пункты подтвердил российский президент Владимир Путин. «Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», — заявил он.

Минобороны России почти сразу после произошедшего сообщило, что в Нагорный Карабах направлены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль всей линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Перед этим в соцсетях появились спутниковые снимки аэродрома «Восточный» в Ульяновске, на которых можно увидеть 10 транспортников Ил-76.

По данным ТАСС, первые пять Ил-76 с российскими миротворцами, которые останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением, уже выдвинулись в Карабах из Ульяновска.

В Ереване встретили слова Пашиняна о подписании заявления массовыми протестами

Фото: ТАСС

Ночью протестующие ворвались в здание правительства и парламента и заняли трибуну, требуя выдачи Пашиняна и выкрикивая антиправительственные лозунги. Все близлежащие улицы протестующие перекрыли, призывая оставаться на площади до утра.

Как передает «Sputnik Армения», около здания парламента демонстранты избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна: между охранниками спикера и демонстрантами произошла стычка, во время которой Мирзоян находился в автомобиле. Протестующие окружили машину, вытащили оттуда Мирзояна и избили. Как передает News.am, политика госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Всего в центре армянской столице собрались несколько тысяч человек.

Ночью в здании парламента Армении. Фото: РИА Новости

Протестующие срывают именные таблички возле служебных кабинетов в парламенте. Фото: РИА Новости

К утру оппозиционная партия «Процветающая Армения» заявила, что хочет созвать внеочередное заседание парламента, требуя отставки правительства и отмены участия Еревана в договоренностях по НКР. Пашинян же заявляет, что соглашения были единственным возможным вариантом. Лидеры партий «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Отечество» встретились с главой Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном и обсудили ситуацию в стране.