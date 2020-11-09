Новый центр жизни. С подсветкой

Полтора года назад, перед выборами, едва приехав из Москвы, Андрей Чибис пообещал северянам искусственное солнце, которое победит полярную ночь. Что-то, правда, пошло не так — солнца удивленное население так и не увидело. Так или иначе, борьба с темнотой снова на повестке дня: на днях на сайте госзакупок появился тендер на подсветку для «городов Мурманской области». Заказчик — созданная по распоряжению Чибиса и накачанная бюджетными деньгами АНО «Центр городского развития».

Внутри тендера — закупка нескольких светящихся парковых фигур, а также украшений, как нежно сказано в документах закупки, «для оформления елочки». Все будет установлено исключительно в областном центре, а заплатят за это 22 млн руб.

В центре Мурманска появятся еще и смешарики диаметром 2,5 метра.

Скорейшим появлением Кроша, Нюши, Лосяша и Пина в непосредственной близости от Дома правительства озабочен лично губернатор. При этом забота эта — явно не уровня главы региона. Больше того, не сказать, что центр Мурманска темен и мрачен, напротив, любовь мурманской мэрии ко всякого рода подсветке не раз становилась объектом медийной критики: мол, бюджет трещит по швам, а вы миллионы на лампочки тратите.

Губернатор Андрей Чибис. Фото: РИА Новости

Вот и на этот Новый год муниципальные власти запланировали очередную закупку украшений. Но собирались потратить на это ровно в 5 раз меньше, чем будет сделано губернаторской структурой, — 4,3 млн руб.

С любовью губернатора к дизайну городской среды может поспорить только его же щедрость — странные объекты появляются в самых неожиданных местах, но еще более неожиданной оказывается их стоимость. Например,

скамейка у входа в Дом правительства должна, по замыслу, напоминать ледокол, но напоминает о трате бюджетных денег. За сооружение из булыжников, железа и досок выложили 700 тыс. руб.

А в ответ на критику господин Коровянский, тогдашний директор вышеназванной АНО, через которую и шли деньги, заявил, что это не скамейка, а «фортификационное сооружение» для защиты чиновников от терроризма.

К Центру городского развития не раз возникали вопросы у областных депутатов: созданная под эгидой регионального правительства организация активно занимается вопросами исключительно муниципальной компетенции. Год назад губернатор официально возложил на нее контроль за всеми работами по формированию комфортной городской среды в муниципалитетах региона. «Вопросы местного значения» область открыто перетягивает себе. При этом проблем регионального масштаба на Севере хватает:

область в кредитах,

регион зависит от поставок топочного мазута,

бюджет дефицитный,

отток населения,

кризис здравоохранения,

жуткие экологические проблемы,

умирающие города, уповающие лишь на милость горнорудных предприятий…

Население, привыкшее ко многому, тихо удивляется. Например, неделю назад в городе Кола на набережной, которую все лето не могли привести в человеческое состояние (реконструкция 6,5 га потянула на 58 млн руб.), появились скамейки-лежаки. Деревянные шезлонги установили аккурат к первому снегу. Язвительные пользователи соцсетей за характерную форму прозвали сооружения тантрическими диванами — предметами мебели, предназначенными для практик Камасутры.

Лежаки за полярным кругом. Так видят благоустройство Мурманска. Фото: соцсети

Лежаки за полярным кругом — не единственное, чем столичные урбанисты поразили аборигенов.

На набережной появился кит с человеческим лицом — такой же, как на гербе поселения. Точнее, сходным с геральдическим изображением и даже величественным кит был на эскизе. То же, что появилось на набережной в итоге, скажем так, несколько скромнее. На трехметровом постаменте животное выглядит весьма компактно. Если не сказать — комично. Автор, местный ювелир-самоучка Вячеслав Самохин, в интервью почему-то называет кита рыбой и заявляет, что все вопросы — к тому, кто «сотни лет назад эту рыбу нарисовал».

Объект «Чудо-рыба» на набережной Колы. Фото: coцсети

Не только малые города травмированы урбанистическим пылом губернаторской команды. В Мурманске у морского вокзала без предупреждения возвели нечто, сразу поименованное горожанами гильотиной. При ближайшем рассмотрении это две соединенные в монограмму гигантские буквы Н и М, между перекладинами которых в верхней части приделано стекло, страшно похожее на лезвие «шотландской девы». Для сильно озадаченных, что за предмет современного искусства явлен городу и миру, рядом закреплена табличка, гласящая, что сей объект именуется окном в новый Мурманск.

«Новый Мурманск» — проект Чибиса, под который обещано федеральное финансирование — 5 млрд руб. Но хватит ли этого для строительства культурно-делового центра, создание благоустроенной набережной и современного пирса на правом берегу Кольского залива, а также универсального зернового терминала — вопрос риторический.

Нью-Мурманск охарактеризован Чибисом как «новый центр жизни». Правда, скептические мурманчане все еще стонут насчет бюджета проекта, включающего научный центр, жилые кварталы, торговые центры и канатную дорогу. «Гнилые стены», дескать, рухнут, а вместо них появятся дворцы — но за чей же счет? Мурманчанам в полном соответствии с классикой отвечают: мол, «все учтено могучим ураганом», в Мурманск съедутся инвесторы со всего мира.

Пока, надо сказать, хватило только на «окно». Более детально о проекте узнать особо нечего: размещенный у «гильотины» QR-код ведет на сайт, на котором нет ничего, кроме главной страницы, где красуется любимый губернатором хештег #насевережить.

Еще одна забота Чибиса — реконструкция «Долины Уюта», спорткомплекса в черте областного центра. Последний раз ее реконструировали в 2013 году, но масштаб, видимо, был не тот. И вот областная газета уже сообщает, что «территорию планируют трансформировать в современный кластер для занятий спортом, прогулок горожан, тренировки собак и даже для рыбалки». «Кластер» потянет на 300 млн руб. — так пишут газеты. Правда, на портале «Наш Север», который позиционируют как главный канал связи урбанистов с населением, указана другая цена реконструкции — 3,8 млрд руб.

Платную рыбалку обещают на озере Окуневом, которое для этого собираются зарыблять. На Окуневом между тем находятся объекты школы олимпийского резерва. Спортсмены-лыжники, которые лет тридцать тренируются по периметру озера, говорят, что протяженность трассы и так сократилась с 5 до 3 км, когда вокруг понатыкали палаток для отдыха с шашлыками. В школе детей учат в том числе лыжному двоеборью. По стандарту подготовки двоеборцам положено заниматься на трамплинах. И они были. Но развалились. Полтора года назад их обещали восстановить…

Разрушившийся трамплин в Мурманске. Фото: Андрей Сушко

Освещение трехкилометровой лыжной трассы составляет один фонарный столб. Здесь бы, собственно, пригодилось стремление Чибиса разогнать тьму полярной ночи.

Но сюда он не обращает взор, хотя стоило бы: школа (равно как и трасса, и трамплины) подведомственна как раз областному правительству. Но когда инициативные мурманчане пожаловались на состояние спортивной инфраструктуры в облпрокуратуру, оттуда их обращение перекинули районному прокурору и в мэрию. Затем жалобу переслали тому, на кого и жаловались активисты — в региональный минспорт.

Губернаторские проекты подаются в публичном пространстве как воплощение чаяний избирателей. Год назад глава региона поручил создать уже упомянутый портал для приема этих чаяний под названием «Наш Север». Но постановление о его работе и правомочности принятых на нем голосованием решений не найти в списке официальных публикаций, что с юридической стороны ставит под сомнение правомочность использования портала. Тем не менее сайт работает, и проект, по которому в «Долине Уюта» появятся не трамплины для олимпийцев, а платная рыбалка, тоже опубликован на нем — как инициатива жителей. Правда, в столбце, где значится, сколько именно северян «приняло участие в выборе концепции», можно увидеть: одобрили ее ровно 8 человек.