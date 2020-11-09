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№ 123 от 9 ноября 2020

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Новый центр жизни. С подсветкой

Губернатор Мурманской области борется с тьмой, а к первому снегу выставляет лежаки на набережной

Фото: РИА Новости

Политика3

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Полтора года назад, перед выборами, едва приехав из Москвы, Андрей Чибис пообещал северянам искусственное солнце, которое победит полярную ночь. Что-то, правда, пошло не так — солнца удивленное население так и не увидело. Так или иначе, борьба с темнотой снова на повестке дня: на днях на сайте госзакупок появился тендер на подсветку для «городов Мурманской области». Заказчик — созданная по распоряжению Чибиса и накачанная бюджетными деньгами АНО «Центр городского развития».

Внутри тендера — закупка нескольких светящихся парковых фигур, а также украшений, как нежно сказано в документах закупки, «для оформления елочки». Все будет установлено исключительно в областном центре, а заплатят за это 22 млн руб.

В центре Мурманска появятся еще и смешарики диаметром 2,5 метра.

Скорейшим появлением Кроша, Нюши, Лосяша и Пина в непосредственной близости от Дома правительства озабочен лично губернатор. При этом забота эта — явно не уровня главы региона. Больше того, не сказать, что центр Мурманска темен и мрачен, напротив, любовь мурманской мэрии ко всякого рода подсветке не раз становилась объектом медийной критики: мол, бюджет трещит по швам, а вы миллионы на лампочки тратите.

Губернатор Андрей Чибис. Фото: РИА Новости

Вот и на этот Новый год муниципальные власти запланировали очередную закупку украшений. Но собирались потратить на это ровно в 5 раз меньше, чем будет сделано губернаторской структурой, — 4,3 млн руб.

С любовью губернатора к дизайну городской среды может поспорить только его же щедрость — странные объекты появляются в самых неожиданных местах, но еще более неожиданной оказывается их стоимость. Например,

скамейка у входа в Дом правительства должна, по замыслу, напоминать ледокол, но напоминает о трате бюджетных денег. За сооружение из булыжников, железа и досок выложили 700 тыс. руб.

А в ответ на критику господин Коровянский, тогдашний директор вышеназванной АНО, через которую и шли деньги, заявил, что это не скамейка, а «фортификационное сооружение» для защиты чиновников от терроризма.

К Центру городского развития не раз возникали вопросы у областных депутатов: созданная под эгидой регионального правительства организация активно занимается вопросами исключительно муниципальной компетенции. Год назад губернатор официально возложил на нее контроль за всеми работами по формированию комфортной городской среды в муниципалитетах региона. «Вопросы местного значения» область открыто перетягивает себе. При этом проблем регионального масштаба на Севере хватает:

  • область в кредитах,
  • регион зависит от поставок топочного мазута,
  • бюджет дефицитный,
  • отток населения,
  • кризис здравоохранения,
  • жуткие экологические проблемы,
  • умирающие города, уповающие лишь на милость горнорудных предприятий…

Население, привыкшее ко многому, тихо удивляется. Например, неделю назад в городе Кола на набережной, которую все лето не могли привести в человеческое состояние (реконструкция 6,5 га потянула на 58 млн руб.), появились скамейки-лежаки. Деревянные шезлонги установили аккурат к первому снегу. Язвительные пользователи соцсетей за характерную форму прозвали сооружения тантрическими диванами — предметами мебели, предназначенными для практик Камасутры.

Лежаки за полярным кругом. Так видят благоустройство Мурманска. Фото: соцсети

Лежаки за полярным кругом — не единственное, чем столичные урбанисты поразили аборигенов.

На набережной появился кит с человеческим лицом — такой же, как на гербе поселения. Точнее, сходным с геральдическим изображением и даже величественным кит был на эскизе. То же, что появилось на набережной в итоге, скажем так, несколько скромнее. На трехметровом постаменте животное выглядит весьма компактно. Если не сказать — комично. Автор, местный ювелир-самоучка Вячеслав Самохин, в интервью почему-то называет кита рыбой и заявляет, что все вопросы — к тому, кто «сотни лет назад эту рыбу нарисовал».  

Объект «Чудо-рыба» на набережной Колы. Фото: coцсети

Не только малые города травмированы урбанистическим пылом губернаторской команды. В Мурманске у морского вокзала без предупреждения возвели нечто, сразу поименованное горожанами гильотиной. При ближайшем рассмотрении это две соединенные в монограмму гигантские буквы Н и М, между перекладинами которых в верхней части приделано стекло, страшно похожее на лезвие «шотландской девы». Для сильно озадаченных, что за предмет современного искусства явлен городу и миру, рядом закреплена табличка, гласящая, что сей объект именуется окном в новый Мурманск.

«Новый Мурманск» — проект Чибиса, под который обещано федеральное финансирование — 5 млрд руб. Но хватит ли этого для строительства культурно-делового центра, создание благоустроенной набережной и современного пирса на правом берегу Кольского залива, а также универсального зернового терминала — вопрос риторический.

Нью-Мурманск охарактеризован Чибисом как «новый центр жизни». Правда, скептические мурманчане все еще стонут насчет бюджета проекта, включающего научный центр, жилые кварталы, торговые центры и канатную дорогу. «Гнилые стены», дескать, рухнут, а вместо них появятся дворцы — но за чей же счет? Мурманчанам в полном соответствии с классикой отвечают: мол, «все учтено могучим ураганом», в Мурманск съедутся инвесторы со всего мира.

Пока, надо сказать, хватило только на «окно». Более детально о проекте узнать особо нечего: размещенный у «гильотины» QR-код ведет на сайт, на котором нет ничего, кроме главной страницы, где красуется любимый губернатором хештег #насевережить.

Еще одна забота Чибиса — реконструкция «Долины Уюта», спорткомплекса в черте областного центра. Последний раз ее реконструировали в 2013 году, но масштаб, видимо, был не тот. И вот областная газета уже сообщает, что «территорию планируют трансформировать в современный кластер для занятий спортом, прогулок горожан, тренировки собак и даже для рыбалки». «Кластер» потянет на 300 млн руб. — так пишут газеты. Правда, на портале «Наш Север», который позиционируют как главный канал связи урбанистов с населением, указана другая цена реконструкции — 3,8 млрд руб.

Платную рыбалку обещают на озере Окуневом, которое для этого собираются зарыблять. На Окуневом между тем находятся объекты школы олимпийского резерва. Спортсмены-лыжники, которые лет тридцать тренируются по периметру озера, говорят, что протяженность трассы и так сократилась с 5 до 3 км, когда вокруг понатыкали палаток для отдыха с шашлыками. В школе детей учат в том числе лыжному двоеборью. По стандарту подготовки двоеборцам положено заниматься на трамплинах. И они были. Но развалились. Полтора года назад их обещали восстановить…

Разрушившийся трамплин в Мурманске. Фото: Андрей Сушко

Освещение трехкилометровой лыжной трассы составляет один фонарный столб. Здесь бы, собственно, пригодилось стремление Чибиса разогнать тьму полярной ночи.

Но сюда он не обращает взор, хотя стоило бы: школа (равно как и трасса, и трамплины) подведомственна как раз областному правительству. Но когда инициативные мурманчане пожаловались на состояние спортивной инфраструктуры в облпрокуратуру, оттуда их обращение перекинули районному прокурору и в мэрию. Затем жалобу переслали тому, на кого и жаловались активисты — в региональный минспорт.

Губернаторские проекты подаются в публичном пространстве как воплощение чаяний избирателей. Год назад глава региона поручил создать уже упомянутый портал для приема этих чаяний под названием «Наш Север». Но постановление о его работе и правомочности принятых на нем голосованием решений не найти в списке официальных публикаций, что с юридической стороны ставит под сомнение правомочность использования портала. Тем не менее сайт работает, и проект, по которому в «Долине Уюта» появятся не трамплины для олимпийцев, а платная рыбалка, тоже опубликован на нем — как инициатива жителей. Правда, в столбце, где значится, сколько именно северян «приняло участие в выборе концепции», можно увидеть: одобрили ее ровно 8 человек.

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Теги:
жкх, госзакупки, благоустройство, чибис, мурманская область

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