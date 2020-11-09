Пояснение редакции «Новой газеты» по поводу одного из фрагментов публикации «Ночь, день, ночь»

Редакция показала труд врачей в условиях пандемии таким, какой он есть. Как на войне. Когда бьются за каждого, но у кого-то шансов выжить меньше. Да, мы про то, что надо беречь своих стариков, поскольку только чудо может помочь выжить 82-летнему человеку с 4-й стадией пневмонии. И не надо требовать вранья от врачей и журналистов. Мы уверены: врач говорила лишь о том, что тяжесть состояния и возраст таких пациентов уменьшают шансы на успешную реанимацию. И ни в коем случае не имела в виду, что их не надо лечить.

Медики стараются спасти каждого. Давайте поможем им заботой о своих близких. С той же силой, с которой за их жизнь бьются врачи. Эти женщины-реаниматологи в пятнадцатой похудели на 15 и 20 килограммов от постоянного напряжения и нечеловеческих нагрузок.

Низкий им поклон. Не ищите в их репликах «антигуманизма». Ничего, кроме ответственности, боли и заботы в их словах нет.

А еще они очень, очень устали. Семь месяцев они держат линию фронта. Семь месяцев умирают те, кого они пытаются спасти. В ту ночь на их глазах умер человек, которого они спасали 15 дней.